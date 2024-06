PENSAVATE CHE “UNICA”, IL DOCUFILM IN CUI ILARY BLASI HA RACCONTATO LA FINE DEL MATRIMONIO CON TOTTI TRA CORNA, ROLEX, BORSE CONTESE E L’INVESTIGATORE CHE SI FA “SGAMARE”, POTESSE RIMANERE UNICO? CERTO CHE NO! SI STA GIRANDO IN GRAN SEGRETO UNA SECONDA PARTE DEL DOC SEMPRE PRODOTTO DA "BANIJAY ITALIA" - COSA FARA’ NETFLIX CHE HA SBORSATO LA BELLEZZA DI 2.2 MILIONI DI EURO PER LA PRIMA PARTE DELLA FAVOLETTA DI UN’ORA E VENTI MINUTI IN CUI NON C’ERA NIENTE DI CLAMOROSO? - LE PRIME RIPRESE A PONZA: FOTO

Ivan Rota per Dagospia

Pensavate che “Unica”, il docufilm in cui Ilary Blasi ha raccontato la fine del matrimonio con Totti tra corna, Rolex&borse contese e l’investigatore che si fa “sgamare” potesse rimanere unico? Certo che no! Si sta girando in gran segreto una seconda parte del documentario sempre prodotto da Banijay Italia.

Ps: Cosa fara’ Netflix che ha sborsato la bellezza di 2.2 milioni di euro per la prima parte della favoletta (durata un’ora e venti minuti) in cui non c’era niente di clamoroso?

ILARY BLASI GIRA UNICA 2, SECONDO ROUND CONTRO TOTTI: LE RIPRESE A PONZA

Da today.it

Un fugace video in cui sfoggia un bikini mozzafiato, a bordo di una barca poco distante dal porticciolo di Ponza, e una foto con le amiche. Queste le uniche storie Instagram pubblicate da Ilary Blasi questo fine settimana - domenica mattina - lasciando intuire che fosse lì per una giornata di relax. In realtà la conduttrice era sbarcata sulla perla delle Isole Pontine già qualche giorno prima e non per una vacanza.

Fonti presenti sull'isola hanno riferito a Today che insieme a Ilary non c'erano solo sua sorella Melory, l'amica Giorgia Lillo Lori - moglie di Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti, rimasta molto vicino all'ex moglie del Pupone nonostante il legame di famiglia - e altre due care amiche, ma anche un'intera troupe, macchine da presa e mezzi cinematografici. Lavoro "top secret" si è vociferato per tutto il weekend tra i vicoli e le insenature di Ponza, ma qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di Unica 2, finora ancora mai annunciato.

Ilary Blasi, sua sorella Melory e le amiche, sono rimaste a Ponza per tutto il weekend. (...) Cosa avrà da raccontare - ancora - Ilary Blasi per adesso resta un mistero, ma non è l'unico. L'altro è il cachet: se per Unica si era parlato di 700 mila euro, considerando il successo riscosso dal docufilm e le eventuali novità dell'ultimo anno, Ilary potrebbe rincarare la cifra. Oltre che la dose.

