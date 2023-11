L’AFTER-PARTY DI MADONNA: A LETTO IN ALBERGO (PALAZZO PARIGI) SUBITO DOPO IL LIVE, PERCHÉ NON SI REGGEVA IN PIEDI…

marco mengoni donatella versace alessandro zan concerto di madonna al forum di assago 1

DAGOREPORT

Donatella, Versace da bere! Perché il concerto di Madonna al forum di Assago di Milano è cominciato con quasi due ore di ritardo? Gli 11mila fan accorsi da ogni parte d’Italia per il “Celebration Tour” della fu regina del pop non dovevano aspettare che la signora Ciccone si mettesse il tutore, o preparasse con attenzione certosina la sua auto-celebrazione, piuttosto hanno dovuto attendere i comodi di Donatella Versace.

La stilista botulinata aveva infatti chiamato a raccolta tutto il suo giro lgbtq+ecc., per un super festone prima dell’evento. Due i valletti d’eccezione che non hanno mai mollato la direttrice creativa della maison di moda della Medusa: il deputato del Pd, Alessandro Zan, e il cantante Marco Mengoni.

Così ha invitato tutti a casa sua, nella zona residenziale di Viale Majno: la limousine gigante della sorella di Gianni ha bloccato il traffico scatenando l’ira delle mejo dentiere del quartiere, dove vivono facoltosi anziani in cerca di tranquillità. Poi, la “Dona” ha caricato tutti in macchina, e con calma, un bicchiere di champagne dopo l’altro, la comitiva arcobaleno è finalmente arrivata ad Assago.

donatella versace nella limousine verso il concerto di madonna

La povera Madonna, che si regge a malapena in piedi (e infatti, dopo il concerto, se ne è andata dritta a dormire all’Hotel Palazzo Parigi), ha dovuto aspettare l’amica “vecchina clochard wannabe-Madonna” (copyright Dago), che era attesa sul palco per dare i voti ai ballerini. Complici le bollicine, però la Versace si è dimenticata che avrebbe dovuto dare tutti 10 ai danzatori che si strusciavano, e la signora Ciccone è dovuta intervenire per sistemare le cose.

Al concerto, oltre a tutti e sei i figli di Madonna (Lourdes, Rocco, David Banda, Mercy e le gemelle Stella ed Estere), c’era la creme della creme della moda milanese, tra cui Giorgio Armani, quasi 90enne, che ha dovuto aspettare le 22:15, quando di solito ha già il pigiama, in mezzo alla gente normale. Che sia stata una vendetta per quando (era il 2015) la popstar cadde ai Brit Awards e incolpò il mantello che le aveva disegnato “Re Giorgio”?

donatella versace madonna concerto celebration tour milano

A timbrare il cartellino poi sono stati, oltre a Dago, Elodie, Mahmood, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, Angelina Mango e Stefano Gabbana, ma non Domenico Dolce: che si sia offeso perché Madonna li abbia “traditi” con Donatella Versace?

MADONNA SOTTO LA MADUNINA - DAGOREPORT! NON È UN CONCERTO (BASI REGISTRATE E NESSUNA BAND), MA UNA AUTOCELEBRAZIONE FINO A MONUMENTALIZZARSI CON TANTO DI PICCIONE IN TESTA: UNO SHOW SPLENDIDO DI MIX-MEDIA, IN MODALITÀ BILL VIOLA CHE INCONTRA LE CIRQUE DU SOLEIL, LA VIDEOARTE DI NAN JU PAIK A LETTO CON LA POPART - DA VEDERE COME MADONNA BALLA CON UNA GAMBA SOLA, L’ALTRA È STRETTA DA UN TUTORE, E RIESCA A FAR SEMBRARE DONATELLA VERSACE - SALITA SUL PALCO, IMPACCIATISSIMA - UNA VECCHINA CLOCHARD WANNABE-MADONNA… VIDEO

madonna esce da palazzo parigi a milano per andare al concerto al forum di assago

MADONNA, SHOW NEL CONCERTO A MILANO: 11MILA FAN IN DELIRIO. DUE ORE DI RITARDO, IL TUTORE AL GINOCCHIO: COSA È SUCCESSO

Estratto da www.leggo.it

La regina del pop torna in Italia dopo otto anni di assenza e lo fa ballando sulle note di "Like a Virgin", singolo pubblicato nel 1984. […] giovedì 23 novembre, Madonna ha conquistato il cuore di 11mila fan in delirio al Forum di Assago, che l'hanno attesa per quasi due ore rispetto all'orario d'inizio previsto.

[…] Presenti al suo Celebration Tour diversi nomi celebri della moda e musica italiana come Elodie, Mengoni, Donatella Versace e Giorgio Armani. […]

Provocante e nostalgica ha poi ricordato le sue radici, il suo passato e la sua storia, presentando anche alcuni dei suoi figli presenti lì sul palco per omaggiarla. […]

[…] «Sono felice di essere tornata in Italia dopo tutto questo tempo, mi siete mancati», queste le parole di Madonna in apertura al concerto di ieri sera.

la limousine di donatella versace

Il tour, partito dalla O2 Arena di Londra a metà ottobre, è approdato anche in Italia, al Mediolanum Forum di Milano, per celebrare insieme ai fan la sua lunga carriera musicale. Le due ore di ritardo sono state subito perdonate con il suo: «Questo non è un concerto come gli altri, voglio mostrarvi la storia della mia vita e tutto ciò che la riguarda, insieme ai miei figli». Poi si lascia andare ai ricordi, raccontando di quando il padre le diceva che era una «pazza, pazza, pazza a voler fare l'artista».

[…] Presenti al suo Celebration Tour anche tre dei suoi figli, coinvolti a suonare e a ballare, come David Banda, 18 anni, che si sbizzarisce strimpellando a petto nudo la chitarra sulle note di La isla bonita.

Madonna fa irritare i fan, al concerto con due ore di ritardo

Estratto dell’articolo di Giulia Bertollini per www.tag24.it

donatella versace pre party prima del concerto di madonna

La regina del pop è tornata in Italia dopo otto anni. Ad attendere Madonna al Mediolanum Foro di Assago c’erano 11.000 persone. Un doppio appuntamento in cui Madonna celebra se stessa e i successi più importanti della sua carriera. Il Celebration Tour è uno degli eventi dell’anno anche per il suo impatto mediatico dopo il malore che a giugno l’aveva ridotta in fin di vita a causa di un’infezione batterica.

[…] Madonna è salita sul palco con due ore di ritardo. Erano le 22.14 quando la cantante si è decisa ad uscire per iniziare il concerto. Peccato che lo show sarebbe dovuto iniziare alle 20.30. Un’attesa logorante tanto che alcuni tra il pubblico hanno lanciato anche dei fischi. Quello dei ritardi è uno degli argomenti che ha maggiormente irritato il pubblico in qualsiasi data italiana di un tour di Madonna.

la scaletta del concerto di madonna a milano

[…] Questa non è la prima volta che Madonna viene criticata per i suoi ritardi: qualche anno fa, la cantante aveva detto ai suoi fan di “chiudere il becco” dopo le lamentele ricevute per un ritardo di 60 minuti, e anche quando le ore di ritardo sono state addirittura tre, Madonna avrebbe accusato i fan di “arrivare troppo presto ai concerti”.

Com’è nel suo stile anche in questo caso però Madonna non è sembrata preoccupata per quanto accaduto. Ieri sera, all’apertura del concerto a Milano, la cantante ha pronunciato queste parole: “Ciao Italia, sono felice di essere qui stasera”. Basta così poco per allentare la tensione tra i fan? A quanto pare no se consideriamo la marea di tweet dei fan che hanno polemizzato sulle ore di attesa.

[…] Ieri sera, a Milano, tanti sono stati i cantanti italiani accorsi a vederla: Elodie, Marco Mengoni, Mahmood, Giorgio Armani, Dolce e Gabbana, Gigi Buffon, Ilaria D’Amico, Angelina Mango e Donatella Versace, che è anche salita sul palco durante il concerto. L’artista ha fatto anche degli omaggi ad artisti che l’hanno ispirata: Michael Jackson, Prince, David Bowie, Billie Holiday. […]

