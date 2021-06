4 giu 2021 12:46

PERCHÉ PROPRIO A... MEME - AVETE MAI PENSATO COSA SI PROVA A DIVENTARE UN'IMMAGINE VIRALE SU INTERNET? ORA I PROTAGONISTI DI DUE FAMOSE FOTO HANNO TROVATO LA RIVINCITA, RIVENDENDO ONLINE I LORO MEME COME "NFT", CIOÈ TOKEN NON FUNGIBILI - SONO LE STORIE DI CONNOR SINCLAIR, PER TUTTI "REALLY HIGH GUY", E ZOE TORH, CHE QUANDO AVEVA 4 ANNI DIVENNE "DISASTER GIRL": OGGI CHE NE HA 21 HA GUADAGNATO 500 MILA DOLLARI DA QUELLO SCATTO...