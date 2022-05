20 mag 2022 14:57

PERCHE’ I BAMBINI MUOIONO? – GRAMELLINI: "NELLA STORIA DEL PICCOLO TOMMASO INVESTITO ALL’AQUILA DA UNA MACCHINA MENTRE GIOCAVA IN UN ASILO, IL CATTIVO NON C’È. POSSIAMO PRENDERCELA CON LA SIGNORA CHE HA PARCHEGGIATO L’AUTO SENZA MAGARI SINCERARSI CHE FOSSE SCATTATO IL FRENO A MANO. CON IL FIGLIO RIMASTO A BORDO CHE PERALTRO NEGA DI AVERLO DISATTIVATO LUI, MA IN CUOR NOSTRO SAPPIAMO CHE È STATA UNA DISGRAZIA…"