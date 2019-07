PERCHE’ ELISABETTA CANALIS E MADDALENA CORVAGLIA NON SI PARLANO PIU’? SECONDO “CHI” LE DUE EX VELINE, NELLA VITA AMICHE FEDELI, SONO AI FERRI CORTI - ENTRAMBE FINO A QUALCHE GIORNO FA SI TROVAVANO INSIEME NEGLI STATI UNITI IMPEGNATE IN UN PROGETTO DI LAVORO COMUNE NELL'AMBITO DEL FITNESS. MA, IMPROVVISAMENTE …

Tra le due ex veline storiche di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, soffia aria di crisi? Stando a quanto riportato dal giornale di cronaca rosa Chi, le due showgirl avrebbero litigato.

Come è noto a tutto il pubblico televisivo, le due bellissime donne dello spettacolo, Elisabetta Canalis e Maddalen Corvaglia, sono amiche fedeli da molto tempo. Infatti, le due showgirl sin dai tempi della loro partecipazione, nel ruolo di Veline, al programma satirico Striscia la Notizia sono rimaste sempre in buoni rapporti di amicizia. La notizia concernente un probabile distacco tra le due, lascia attoniti i fan, poiché nell'immaginario le si considera amiche per antonomasia.

Secondo le indiscrezioni spifferate dal settimanale Chi, molti sono i segnali sospetti che hanno fatto intuire che l'amicizia tra le due ex veline fosse pregiudicata. La Canalis e la Corvaglia fino a qualche giorno fa si trovavano insieme negli Stati Uniti, in quanto le due colleghe erano impegnate in un progetto di lavoro comune nell'ambito del fitness. Ma, improvvisamente, il nuovo progetto americano sarebbe sfumato.

A quanto pare questa sarebbe la causa alla base della presunta rottura dell'amicizia tra Elisabetta e Maddalena. Inoltre, altri indizi rivelano che tra le due swohgirl sia scoppiato un alterco che le ha allontanate. La Canalis e la Corvaglia sono due frequentatrici assidue dei social network, e solitamente le due amiche interagivano dai rispettivi profili, scambiandosi commenti e like. Ma ultimamente le cose sono repentinamente mutate, poiché le due non hanno più alcun contatto social.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, in merito alle voci che ipotizzano la fine della loro amicizia, non hanno rilasciato nessuna dichiarazione nè smentito la notizia. Probabilmente perché le due ex veline attualmente sono focalizzate sulle rispettive vite private. Entrambe hanno ricostruito una famiglia e vivono un periodo sereno con i nuovi partners.

La Canalis vive a Los Angeles con il marito Brian Perri, un professionista in campo medico, insieme alla figlia Skyler Eva. Anche se si è trasferita oltre oceano, Elisabetta non ha abbandonato completamente l'Italia, e appena può ritorna per recarsi in Sardegna o a Milano per trascorrere una vacanza in famiglia o con gli amici. Mentre Maddalena, dopo la fine del matrimonio con il famoso chitarrista Stef Burns, si è nuovamente innamorata e vive una bella relazione con l'immobiliarista Alessandro Viani. La Corvaglia è madre di una figlia di nome Jamie Carlyn, e i tre convivono insieme armoniosamente.

Dal punto di vista lavorativo, entrambe non hanno in cantiere nessun nuova progetto. La Canalis, dopo l'esperienza nel ruolo di giurata a Sanremo Young, non ha più ricevuto alcuna proposta televisiva. Anche per la Corvaglia non si prospetta un periodo prolifico sotto il profilo lavorativo. Maddalena ha condotto per due anni il programma Paperissima Sprint, ma l'incarico non gli è stato riaffidato per il 2019. Il pubblico e gli ammiratori della Canalis e della Corvagla auspicano che il forte legame di amicizia che intercorreva tra le due non sia veramente finito, ma che possa continuare a perdurare.

