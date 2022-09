LA PERFIDIA E' DONNA – ILARY BLASI FA UN SALTO ALLA MOSTRA SU ANDY WARHOL E NON PERDE OCCASIONE PER LANCIARE UNA FRECCIATINA, NEANCHE TANTO VELATE, A TOTTI E A NOEMI BOCCHI - SUL SUO ACCOUNT INSTAGRAM LA BLASI HA PRIMA POSTATO UNA FOTO DELL’INSEGNA DELLA “VACCHERIA” (LO SPAZIO ESPOSITIVO DOVE E' STATA ORGANIZZATA LA MOSTRA) E POI UNA BELLA VACCA CORNUTA (OGNI RIFERIMENTO E' PURAMENTE VOLUTO?) – VIDEO

1- ILARY BLASI, BLITZ D’ARTE ALLA MOSTRA DI WARHOL

Laura Larcan per “il Messaggero”

ilary blasi alla mostra di andy warhol 1

Pomeriggio da Pop art per Ilary Blasi, che si è gustata un tour speciale, ieri, tra la Marilyn e l'Elvis Presley in versione cow boy rock di Andy Warhol. E non poteva non calamitare tutta l'attenzione del pubblico, quasi a rubare a la scena alle stesse opere d'arte. Lei, in outfit casual chic, con cui ha sfoggiato una tuta jeans con lunga gonna e i capelli raccolti in uno chignon acconciato in modo molto naturale, si è concessa una domenica culturale in visita alla galleria Vaccheria, il nuovo spazio espositivo di via Giovanni l'Eltore nel quartiere dell'Eur, fresco d'inaugurazione, per ammirare la mostra Flesh: Warhol & The Cow.

ilary blasi alla mostra di andy warhol 3

Le opere di Andy Warhol. Complici il bel tempo e l'invito rilanciato dagli organizzatori del museo, la conduttrice televisiva ha voluto esserci. Scarpe da ginnastica, felpa sporty e catalogo alla mano, una perfetta turista non per caso. Con lei, oltre ad alcuni amici, anche Luca Tommassini, il famoso coreografo delle star e direttore artistico di trasmissioni popolari come X Factor e Amici di Maria De Filippi.

ilary blasi alla mostra di andy warhol 4

Ad accoglierla, soddisfatti, il collezionista Gianfranco Rosini, e i curatori della mostra Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei, oltre ad alcuni rappresentanti del IX Municipio. Saluti, strette di mano, e via con la visita, tra il ritratto icona di Liza Minnelli, i Flowers, i Barattoli Campbell, le Mucche. Lei ascolta curiosa e fa domande. E se per i fotografi presenti (e i cronisti) è stato comunque difficile avvicinarla, lei ha concesso sorrisi smaglianti (seppur a distanza). E gli sguardi non potevano che essere per lei, da settimane protagonista assoluta delle cronache oramai dopo la separazione da Francesco Totti. Ma, ieri, nessun commento sul fronte privato. Solo Pop art.

2 - LA VACCHERIA E LE CORNA DI ILARY BLASI

Davide Maggio per www.davidemaggio.it

ILARY BLASI CORNA

Ilary Blasi ha deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito al matrimonio finito con Francesco Totti né replicare alle sue accuse. Il suo è un silenzio che però fa rumore, come dimostrano alcune stories su Instagram, che non sembrano per nulla postate a caso.

La Vaccheria e le Corna di Ilary Blasi. Potremmo riassumere così la recente attività social della conduttrice, con riferimenti più o meno velati a chissà chi (!). Inquadra furbescamente l’insegna della Vaccheria, spazio culturale ed espositivo di Roma; pubblica la foto del celebre quadro di Andy Warhol della mucca con le corna; infine tagga Belen Rodriguez nell’allevamento di capre e pecore “Hillary e Belen”.

ILARY BLASI LA VACCHERIA

Una storia di corna, insomma, come sono stati definiti gli ultimi anni di matrimonio con Totti, che i due ex coniugi “rivangano” con modalità decisamente opposte. Lui si “macchia” di rilasciare interviste con dettagli e accuse anche pesanti (“Non sono stato io a tradire per primo (…) lei ha frequentato altri uomini un po’ troppo da vicino”, ha affermato); lei preferisce non “sporcarsi” e lasciare che siano i dettagli (per l’appunto, la Vaccheria e le Corna) a parlare per lei.

ilary blasi alla mostra di andy warhol 5 luca tommassini ilary blasi alla mostra di andy warhol 2