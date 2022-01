20 gen 2022 15:36

LA PERFIDIA FATTA DONNA - IN UN'INTERVISTA A "CHI", SONIA BRUGANELLI MOLLA UN CALCIONE AD ADRIANA VOLPE: "I RAPPORTI TRA NOI SONO SEMPRE GLI STESSI, OVVERO LONTANI. E POI, GIÀ CHE CI SIAMO: VORREI RASSICURARE LA VOLPE CHE QUANDO SIAMO IN STUDIO E PARLO CON UN AUTORE O UNO DEI PRESENTI, LEI NON DEVE SEGUIRMI PERCHÉ MAGARI PENSA CHE IO POSSA AVER SCOPERTO CHISSÀ QUALE SEGRETO. SEMBRA MIO FRATELLO MINORE, COL QUALE LITIGAVAMO PER AVERE LE ATTENZIONI DI NOSTRA MADRE. SOLO CHE LEI POTREBBE ESSERE LA MIA SORELLA MAGGIORE PER QUESTIONI ANAGRAFICHE…"