PESCE FRESCO! - “LA TUA ME*** SCRAUSA FA 21 LIKE” – VALENTINA VIGNALI ROSICA E SU INSTAGRAM PUNGE ANCORA LA BONISSIMA GIORGIA CRIVELLO, CHE GLI HA SOFFIATO IL FIDANZATO STEFANO LAUDONI – LA RISPOSTA: “21 LIKE, MA INTANTO IO A 21 CM GLIELO FACCIO ARRIVARE A DIFFERENZA TUA” – FOTOGALLERY BOMBASTICA + VIDEO: IL SERVIZIO SUPER HOT DELLA CRIVELLO PER GQ

Da www.liberoquotidiano.it

stefano laudoni e valentina vignali

Rissa ad alto tasso trash tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello. La giocatrice di basket ed ex concorrente dell'Isola dei famosi ha pubblicato su Instagram un enigmatico post dai toni, come suo solito, molto "diretti": "La tua mer*** scrausa fa 21 like". Le ha risposto, sentendosi chiamata in causa, la influencer Giorgia Crivello: "21 like, ma intanto io a 21 cm glielo faccio arrivare a differenza tua".

giorgia crivello stefano laudoni 8

Un riferimento sessuale, decisamente poco oxfordiano, che si chiarisce solo sapendo che la Crivello è la fidanzata di Stefano Laudoni, l'ex della Vignali. Valentina, dunque, avrebbe lanciato una frecciatina proprio alla influencer, sfottendone i numeri sui social, per pungerla nell'orgoglio. Ma la stessa Vignali, rispondendo alla Crivello, precisa: "Il problema di fondo è che questa persona non ha capito che io non ho niente contro di lei al contrario suo che non si sa perché ha bisogno di insultarmi da mesi ma ripeto non mi interessa. Quando scrivo i testi sulle mie foto sono cose casuali o frasi di rapper e canzoni che ascolto da anni. Quindi se ha pensato che io volessi provocarla si è sbagliata alla stragrande perché vivo la mia vita serenamente e ho di meglio da fare. Detto ciò sarà l’ultima volta che che dò importanza a questo gossip becero e spiccio".

