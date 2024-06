PETRECCA IN LOVE! ALLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO AL QUIRINALE NON E’ PASSATA INOSSERVATA LA COPPIA FORMATA DA PAOLO PETRECCA, DIRETTORE DI RAI NEWS 24, E DALLA CANTANTE E ATTRICE ALMA MANERA, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO “CROSSOVER”. LEI CAMMINAVA CON PASSO VELOCE SUI SAMPIETRINI MA LUI L’HA PRESA SOTTO BRACCIO E SI È FERMATO PER FARSI IMMORTALARE DAI FOTOGRAFI. I DUE SI CONOSCONO DA 2 ANNI: PETRECCA È SEPARATO CON DUE FIGLI, ALMA HA UNA FIGLIA, REGINA, AVUTA DALL’ATTORE LUDOVICO FREMONT….

Gabriella Sassone per Dagospia

Non è passata inosservata, neanche ai flash dei paparazzi schierati all’ingresso del Quirinale, l’arrivo di una coppia nuova di zecca. Lei in tailleur chiaro, toppino marrone e scarpe con tacco e plateau, lui elegantissimo in scuro. Lei camminava con passo veloce sui sampietrini ma lui l’ha presa sotto braccio e si è fermato per farsi immortalare. Come se volesse far sapere a tutti della nuova liaison.

Chi sono? Paolo Petrecca, direttore di Rai News 24, di Televideo e del sito d’informazione Rai (oltre 200 giornalisti sotto il suo controllo) e la cantante e attrice Alma Manera, conduttrice del programma radiofonico “Crossover. La musica a 360 giri”, on air su Rai Isoradio il martedì, il mercoledì e il giovedì. I due hanno scelto il solenne ricevimento del 2 giugno chez il mitico Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per uscire allo scoperto.

Quale palcoscenico migliore? Petrecca è separato con due figli, Alma ha una figlia, Regina, avuta dall’attore Ludovico Fremont. Chi li conosce bene racconta che i due si conoscono da 2 anni e hanno parecchi amici in comune ma si sono rincontrati per caso a Saxa Rubra.

La loro è una storia neonata, che la Manera avrebbe voluto tenere ancora celata per proteggere la figlia a cui è legatissima. Tanto che preferisce glissare alle mie domande. Nei corridoi di Saxa Rubra dicono però che Petrecca sia pazzo di lei. Gli amici intimi di Alma spifferano che Paolo l’abbia corteggiata come un uomo d’altri tempi, riempiendola di mille attenzioni a cui lei non ha saputo resistere. E sperano che la storia vada avanti alla grande perché “sono due persone perbene che cercavano l’anima gemella dopo le rispettive delusioni”. Che dire? Se son rose…

