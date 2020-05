E MENO MALE CHE ZAIA È ''QUELLO BUONO'' - ''SE IL VIRUS PERDE FORZA VUOL DIRE CHE È ARTIFICIALE''. IL GOVERNATORE HA IL SUO MOMENTO TRUMP, IN CUI OFFRE AL MONDO SUGGESTIONI LETTE IN GIRO, MA SENZA UN REALE MOTIVO. DOPO LE IMMANCABILI POLEMICHE, PRECISA: ''CI SONO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE CHE LO DICONO, MICA IO. COME LA CORRENTE NON COMPLOTTISTA DI MONTAGNER''. BEH, PROPRIO NON COMPLOTTISTA…