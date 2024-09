13 set 2024 19:30

PILLOLE DI GOSSIP! ALBA PARIETTI FOR PRESIDENT: “HO LAVORATO PER 45 ANNI SENZA SAPER FARE NIENTE. SONO UN’ ISPIRAZIONE PER TUTTI GLI INCAPACI" – ACHILLE LAURO BOCCIA "MC DRAGO" ALLE AUDIZIONI DI X FACTOR E IL RAPPER PUBBLICA UNA CANZONE CONTRO DI LUI - IMPEPATA DI NOZZE PER IL PRODUTTORE MUSICALE DAVIDE SIMONETTA, EX DI ANNALISA, CHE SI È SPOSATO CON VERONICA FERRARO, UNA DELLE TANTE “MIGLIORI AMICHE” DI CHIARA FERRAGNI – I VIDEO DI ANNALISA, SANGIORGI E TANANAI CHE HANNO PURE CANTATO – FIORI D’ARANCIO ANCHE PER IGNAZIO BOSCHETTO, UNO DEI TRE TENORINI DE IL VOLO – LA POLEMICA PER IL CONCERTO DI TONY EFFE - LA PAURA DELLA PELLEGRINI- VIDEO