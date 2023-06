PILLOLE DI GOSSIP! ALESSIA MARCUZZI CONTRO FRANCESCA FAGNANI? LA CONDUTTRICE HA MESSO UN LIKE A UNA CRITICA RIGUARDANTE LA COLLEGA. MA POI HA PRECISATO SCUSANDOSI: “E’ STATO UN ERRORE” - IL CONSIGLIO DI ILARIA D’AMICO A DILETTA SUL SESSO IN GRAVIDANZA - MA CHI HA VESTITO MARCO MENGONI? – TELENOVELA WANDA: LADY ICARDI COL SUO MARITO IN VACANZA A RIO: LE VOCI DI CRISI SEMBRANO UN LONTANO RICORDO – ELISABETTA CANALIS TRIONFA ANCORA NELLA KICKBOXING- ANDREA DELOGU A SANREMO?

Ivan Rota per Dagospia

francesca fagnani alessia marcuzzi

Il consiglio di Ilaria D’Amico a Diletta sul sesso in gravidanza: “Ma certo! Di che parliamo?. Se ti va, non c’è nessun tipo di problema. Poi forse c’è un momento un po’ strano, ma può aiutare anche a partorire. Non c’è nulla che mi viene in mente che mi faccia dire “no”, ma sempre assecondando quello che sente il proprio corpo“

Già era stato fatto il suo nome per affiancare Amadeus, ma, dopo la performance al Tim Summer Festival, salgono le quotazioni di Andrea Delogu per Sanremo. E con lei anche quelle dell’inseparabile Ema Stokolma.

marco mengoni

Ma chi ha vestito Marco Mengoni al Tim Summer Festival? Si è presentato con un look horror nero e porpora . Sembrava uscito da un film di Tim Burton. Inoltre il vincitore dell’ ultimo Festival di Sanremo dopo aver detto no a Fiorello per Viva Rai Due (l’unico!), ha chiesto a un noto Influencer di rimuovere da Instagram la foto che aveva pubblicato che li ritraeva insieme. Compromettente?

Una cantante che ha cantato in coppia al Tim Summer Festival giura di aver visto due giovani colleghi maschi baciarsi in un antro oscuro del backstage Aiutino: sono italiani, ma hanno a che fare con una nazione straniera…

andrea delogu

Wanda do Brasil. Fuga d’amore per Wanda e Mauro Icardi a Rio de Janeiro. Se fino a qualche mese fa si pensava che i due si fossero separati, ora le voci di crisi sono solo un lontano ricordo.

Francesca Carollo come Franca Leosini. Da 15 anni lavora a Mediaset occupandosi crimini e gialli. Ora spopolano i suoi speciali dalle carceri: venerdí scorso l’intervista al duplice omicida Anacleto Roncalli, che si professa parente di Papa Roncalli e che racconta di aver ucciso la moglie badante ucraina e la sua amica e poi di aver tentato di entrare a Mediaset per confessare in mondovisione l’omicidio.

wanda nara icardi

C’è la conferma : Annalisa ha veramente trovato il suo Mon Amour , come il titolo del suo brano di successo. Il 1° luglio dirà il suo sì al fidanzato Francesco Muglia, che non fa parte del mondo dello spettacolo . É un manager padovano di 43 anni e da un anno é il vicepresidente marketing di Costa Crociere.

wanda nara

Alessia Marcuzzi contro Francesca Fagnani? La conduttrice ha messo un like a un commento poco carino di un internauta riguardante la collega con la quale ha condiviso il palco del concerto evento Italia Loves Romagna. Ecco il post incriminato: “La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco #ItaliaLovesRomagna“.

diletta leotta

Alessia Marcuzzi ha precisato: “Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro @francescafagnan!!!

Non avevo letto bene il contenuto evidentemente. Io e Fra siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic!!! Chiedo scusaaaa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Me so’ sbajata. E anche un po’ cecata”.

ema stokholma andrea delogu 7

Cinquantatré volti sfilano davanti alla cinepresa di Massimiliano Finazzer Flory, regista, attore, drammaturgo che, quasi sessant’anni dopo, rinverdisce i Comizi d’Amore pasoliniani nell’Italia al tempo della “fluiditá”. In Altri Comizi d’ Amore, tutti si interrogano con disarmata autenticità sul senso dei sentimenti. Sono italiani e migranti, giovani e anziani, cantanti e contadini, proletari e borghesi. Ornella Vanoni e il mendicante sotto casa, Maria Rita Parsi e i liceali. Il film esce mercoledí con serata d’ onore al cinema Palestrina.

andrea delogu andrea delogu 1 elisabetta canalis wanda nara icardi 2

ema stokholma andrea delogu 6 andrea delogu 1 elisabetta canalis 45 andrea delogu andrea delogu diletta leotta 4 andrea delogu