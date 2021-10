PILLOLE DI GOSSIP - ALFONSO SIGNORINI STUZZICA LA CIPRIANI E CITA DANDOLO SU DAGOSPIA CHE HA PARLATO DI UN FLIRT TRA IL FIDANZATO DELLA SHOWGIRL E SOLEIL SORGE. LA CIPRIANI SBROCCA: "È UNO SCHERZO? SE NO CI SCAPPA IL MORTO, SPACCO LA CASA". MA PARE CHE LUI E SOLEIL ABBIANO AVUTO SOLO UNO SCAMBIO DI MAIL PER… - IL MOMENTO CULT È STATO QUANDO LA CIPRIANI HA CHIESTO DEL SUO CANE E IL FIDANZATO LE HA RISPOSTO CHE LO AVEVA RIPORTATO AI PRECEDENTI PROPRIETARI PERCHÉ...

Ivan Damiano Rota e il famigerato Sor Rotella per Dagospia

É nata una nuova coppia: il loro affiatamento era stato notato giá al Festival di Sanremo e il programma Arena Suzuki sui grandi successi discografici degli anni sesssanta, settanta e ottanta lo ha confermato. Parliamo di Amadeus e Sabrina Salerno. Per la coppia un nuovo progetto per una prima serata Rai. Ricordiamo che la Salerno é amatissima dal mondo web e attira telespettatori giovani.

Pace fatta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste al vetriolo del GF Vip? Tutti sperano di no perché i loro litigi valgono da soli il programma. E sicuramente lo spera anche Alfonso Signorini. Ieri sera le due signore sono state tranquille: la Volpe ha regalato l’immunità a Soleil Sorge di solito salvata dalla collega. Un particolare curioso: la moglie di Paolo Bonolis indossava lo stesso abito indossato sabato sera da Donatella Rettore su Rai Uno.

Ormai Francesca Cipriani al GF Vip pare il personaggio di un manga giapponese: ieri sera si agitava, urlava all’arrivo del suo Alessandro, voleva abbracciarlo. Il momento cult è stato quando ha chiesto del suo cane e il fidanzato le ha risposto che lo aveva riportato ai precedenti proprietari perché “sporcava” dappertutto. Poi Signorini le ha riportato del presunto tradimento di Alessandro con Soleil Sorge, ma la Cipry non ha battuto ciglio: pare che i due abbiano avuto solo uno scambio di mail. Lui doveva farle un progetto per arredare la casa di Soleil...

Inaspettatissimo coming out di Giucas Casella al GF Vip: ha rivelato di aver avuto rapporti ( ci ha tenuto a dire che non erano relazioni...) anche con uomini:” “Ci sono stato, è successo. Per me è normale. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi penso, non c’è niente di male. Ognuno è libero di fare, per me è normalissimo tutto”.

Katia Ricciarelli, interpellata, non é apparsa molto interessata. Preferisce pensare ai gusti che in casa bacia sulla bocca.

Tra i circa 13.000 italiani che si sono candidati all'incarico di consigliere comunale, MOW (mowmag.com) ha scoperto un ex membro del cast di un famoso film internazionale per adulti, prodotto dal celebre regista Rocco Siffredi : si tratta di uno dei 70 attori amatoriali che hanno partecipato al lungometraggio interpretato da Malena, insieme a Martina Smeraldi, all'epoca debuttante. Il magazine MOW non svela l'identità del candidato, ma pubblica su momwag.com le fotografie e i servizi che giornali, media e TV dedicarono alle riprese del kolossal a luci rosse...

Ignazio Moser lascia i social dichiarando: ”Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati.” La fidanzata Cecilia Rodriguez é invece a Parigi per la Fashion Week.

Paiono ormai suocera e nuora. É andata in scena a Domenica In sotto l’attenta regia di Mara Venier la saga Malgioglio (suocera) versus Parietti (nuora): il cantautore a Tale e Quale show inorridisce davanti alle performance musicali di lei. Per la gioia della Malgy anche Mara Venier ha fatto cantare Alba e lui se l’é data a gambe. La saga continua.

Pomeriggio Cinque é stato accorciato e in parte epurato della componente più leggera, ma non tuttii fan sono contenti. In una diretta Instagram Barbara D’Urso ha risposto con la sua solita educazione difendendo a spada tratta il suo amato Pomeriggio 5. Queste le parole della conduttrice: “Ritorno al vecchio Pomeriggio Cinque? Anche questo è interessante”. Ma molti fans non la pensano così e vorrebbero tornasse il vecchio Pomeriggio Cinque.

Da sempre a Roma c’é stato il dubbio e ora, da quando sono entrate nella casa del GF Vip si sta parlando molto delle sorelle Selassié dopo la notizia dell’arresto del padre in Svizzera per una presunta truffa. Ma , anche se loro negato la cosa più interessante é che non sarebbero di nobili origini. Quindi, giocando sul fatto che il nonno lavorava alla corte etiope si sarebbero inventate il titolo di principesse.

Un grande omaggio a un creatore di stile come Lorenzo Riva: “Io sono il Sole” é il docufilm di Ilaria Gambarelli che gli é stato dedicato. Presentato al Festival di Ibiza e a quello del documentario al Teatro Litta a Milano, va ora incontro alla promozione Usa. É il ritratto intimo dello stilista di fama internazionale Lorenzo Riva e della sua relazione con il suo collaboratore ed ex compagno di vita Luigi Valietti.

In un’Italia economicamente stagnante, alternando una vita di routine a eventi di lusso, Lorenzo e Luigi non smettono di lottare dal buio per riconquistare il loro prestigio nel mondo della moda internazionale. Dopo anni di separazione tornano a vivere sotto lo stesso tetto ed iniziano una relazione tanto complicata quanto unica.

Avvistata a Milano Agathe Rousselle, protagonista del controverso Titane, Palma d’Oro a Cannes, film in cui “interagisce” con una automobile. Non tutti la riconosco. Sembrerebbe arrivata all’ombra della Madonnina per salutare l’amico Pierre Prandini, biondo e eccentrico stilista molto amato da tante signore e attrici. Lui da signore non conferma, ma se Pierre avesse preso il posto dell’ automobile?

Casalinghe disperate. Sta diventando virale l’ annuncio della Gazzettina Ufficiale datato 1992. Anno di grazia in cui Maria Consiglio Visco, “comparsa” del format televisivo Real House Wives di Napoli, ottenne dietro lauta cifra da lei sborsata al Ministero di Grazia e Giustizia il Cambiamento del cognome. Al plebeo Visco aggiunge l’aristocratico Marigliano ( famiglia principesca eredi di uno dei più bei palazzi del centro storico).Si legge sotto l’annuncio in calce a pagamento. E non c’era neanche rischio di estinzione del ramo Marigliano. I principi Marigliano esistono eccome e sono anche un po’ infastiditi da questa non parentela.

Sempre nel campo dei “nobili”,8 Carlo Alberto Maccan, chioma bionda e fluente, occhio azzurro, che per darsi un tocco aristocratico, al cognome aggiunge Romanoff. E visto che di professione fa l’influencer, che vuol dire tutto e niente, comincia la sua arrampicata a colpi di piccozza sui social.. E, visto che ogni principe ha bisogno di uno stemma, ecco che Maccan si attribuisce quello ” unificato” della famiglia “Maccan-Romanoff”. Questo è troppo davvero e le sue incursioni mondane ( o meglio le sue imbucate) finiscono quando gli arriva una lettera, anzi tre, dai legali del Granduca George di Russia su mandato della Cancelleria della Casa Imperiale.

