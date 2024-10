PILLOLE DI GOSSIP! ALICE CAMPELLO HA RIMESSO LA FEDE NUZIALE. PROVE DI RIAVVICINAMENTO CON MORATA? - SMENTITE LE VOCI DI CRISI TRA ILARY BLASI E IL SUO BASTIAN MULLER - QUINTA OPERAZIONE IN POCHI MESI PER MARA VENIER - A "BALLANDO" FEDERICA NARGI RACCONTA IL DRAMMA DELL’ANORESSIA DELLA SORELLA. CANALIS-PANICUCCI E MARCUZZI PIÙ ARRAPANTI DELLE VENTENNI - C'E' DEL TENERO TRA LA FIGLIA DI MORGAN E ASIA ARGENTO E IL BALLERINO NIKITA? – SONIA BRUGANELLI FRENA SU ANGELO MADONIA: “HO I SENSI DI COLPA PER LA SEPARAZIONE DA PAOLO BONOLIS” – "GRANDE FRATELLO" COL RITORNO DALLA SPAGNA DEGLI AMANTI SHAILA GATTA E LORENZO SPOLVERATO. LA REAZIONE DI JAVIER MARTINEZ…

Ivan Rota per Dagospia

federica nargi

Alice Campello ha rimesso la fede nuziale. Per molti un evidente segnale di riavvicinamento con Morata.Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei due che però ci hanno sempre tenuto a ribadire, fin dal giorno dell'annuncio della rottura, che il loro legame resta intoccabile per il bene dei quattro figli.

Mara Venier di nuovo in ospedale: quinta operazione in pochi mesi per la conduttrice. La 73enne ha dovuto fare i conti con una seria emorragia alla retina dell’occhio destro che le ha tolto la vista, costringendola a un’operazione d’urgenza che ha ripetuto per altre due volte. E proprio per questo aveva annunciato qualche tempo fa altri interventi.

A Ballando con le stelle, tra le lacrime, Federica Nargi ha raccontato il dramma dell’anoressia della sorella. A fine esibizione ha abbracciato la sua Claudia ("Glielo dovevo") ma prima ha raccontato: " È stato difficile uscirne. Una volta cresciuta mi sono sentita anche in colpa perché il mio successo era legato anche alla mia fisicità. Abbiamo vissuto un sofferenza talmente grande che ha stravolto una famiglia intera, faccio fatica a parlarne. Quando vedi una sorella che anno dopo anno sta sempre più male ti senti impotente, l'anoressia non colpisce solo chi ne soffre. Lei aveva una visione distorta di quello che era, dopo anoressia, bulimia, depressione, ci sono stati tanti step. È lunga, non ne esci fuori così facilmente"

federica nargi e la sorella claudia

Finalmente la vera festa alla Festa del Cinema di Roma grazie a Carlo Verdone che ha ballato sul red carpet con Gianna Nannini e poi ha presentato le prime quattro puntate di Vita da Carlo 3: risate e un tripudio di applausi per tutto il cast tra cui Monica Guerritore, acclamata dopo il trionfo della serie Inganno, Stefania Rocca, Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Nino D’Angelo, Serena Dandini, e l’anima di questo sito Roberto D’Agostino.

sonia bruganelli

Ballerina per una notte a Ballando con le Stelle sarà Edvige Fenech tanto corteggiata da Milly Carlucci: l’attrice ha finalmente accettato. Purtroppo Nina Zilli starebbe per ritirarsi dal programma per questioni di salute.

Smentite le ripetute voci di crisi tra Ilary Blasi e il suo Bastian Muller dopo che i due non postavano foto insieme. Lo ha fatto ieri il cognato di lei, Ivan, marito di sua sorella Silvia, con una foto durante una classica pizzata in famiglia il sabato sera. E vicino a Ilary il fidanzato “cartonato” Bastian.

elisabetta canalis

Più arrapanti delle ventenni. Una quarantaseienne da “sturbo”: Elisabetta Canalis ha bloccato il traffico a Los Angeles a causa del suo “zinnatico” abbigliamento. E che dire di Federica Paninucci in tenuta super sexy davanti alla tour Eiffel festeggiare il suo compleanno a Parigi. Per finire Alessia Marcuzzi, l’idolo di tutti gli amanti del fetish: foto da urlo su Instagram.

Adriana Volpe rivela il nome del suo nuovo amore: “Proprio quando non ci credevo più, galeotto è stato il lavoro, un programma televisivo è stato il mio Cupido. In una puntata ho intervistato una persona che si capiva che era leader nel suo settore e che aveva carattere. Io guardavo i suoi occhi e pensavo che erano occhi buoni. Eccolo, Dario Costantini”.

ilary e bastian

Sonia Bruganelli a Domenica In a Mara Venier semina dubbi sulla sua liaison con Angelo Madonia: “Se ho un moroso? Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Quale sarà il mio futuro non lo so, vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli. Al momento ho un grande senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Non ci sono state cose brutte o tradimenti. Nel mio caso non è stato così. Ora devo fare i conti con me”.

Paul Mascal avrebbe avuto una serie di avventure di una notte tutte concluse in un modo bizzarro ovvero scappando di corsa durante una passeggiata al parco.

Le avrebbe rimorchiate in alcuni bar della zona nord di Londra. Il lanciatissimo attore ha riso per la cosa, ma ha detto: “A beneficio della mia salute mentale, ci sono delle barriere che non devono essere superate”.

shaila gatta 56

Parlano a monosillabi, rifuggono il glamour e la polvere di stelle: questi gli attori italiani anche alla Festa del Cinema di Roma. Riccardo Scamarcio ha detto a proposito della compagna Benedetta Porcaroli: “siamo felici” e lei “l'amore è amore”. Quanto sono lontani i tempi della Hollywood sul Tevere.

Nunzia De Girolamo lanciatissima e sempre più a suo aglio a Ciao Maschio, dopo aver parlato con Ricco Siffredi, gli ha detto: “Poi riparliamo tanto la serata é lunga”, e l’ex porno attore alla conduttrice: “Con me si allunga sempre”.

Shaila ti ha un po’ sorpreso nella trasferta in Spagna?”Beatrice Luzzi: “Assolutamente no.

Lei l’ho raccontata 4/5 settimane fa e sta facendo esattamente quello che avevo detto.”

shaila gatta 23

Il fatto che Shaila fosse super consapevole dal primo giorno di essere attratta sia fisicamente che mentalmente solo da Lorenzo, ma abbia scelto di utilizzare Javier per creare la dinamica del triangolo ed ottenere visibilità la rende ancora più spregevole.

Il “super io” di Beatrice Luzzi la preso il sopravvento: “Io non è che sono un personaggio per loro,non è che sono un mito, rappresento quello che loro sono e hanno riconosciuto in me, e attraverso me sono riuscite a tirar fuori il coraggio di essere loro stesse nel rispetto degli altri”.

l cast della nuova edizione di PechinoExpress è ora definito:

Virna Toppi e Nicola Del Freo, Scintilla e Federica Camba, Jey Lillo e Checco Lillo, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Jury Chechi e Antonio Rossi, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Nathalie Guetta e Vito Bucci, Dolcenera e Gigi Campanile, Samanta Togni e Debora Togni. Destinazione: Filippine, Thailandia e Nepal.

federica panicucci a parigi

Javier Martinez ha detto a Luca Giglio che sarebbe disposto a perdonare Shaila Gatta che farà il suo ritorno al Grande Fratello ormai in coppia con Lorenzo Spolverato (con il quale in Spagna ha trombato), nella puntata di stasera. L’ex tentatore dallo sguardo bovino chiosa: “Non dico che sia stato tutto studiato a tavolino, ma sembra ci sia qualcosa dietro". E Cesara Buonamici aiuterà ancora la sua amata Shaila che ha scandalizzato persino gli spagnoli?

Poi sempre Javier: “Shaila mi diceva che a lei Lorenzo non piace e lo vedeva solo come amico, e qui mi fermo, perché se tiro fuori altro poi finisce che non si presenta e io voglio che si presenti, lei deve stare in ansia!”

E Shaila che ormai fa ridere i polli: “Le anime si incontrano, il primo giorno che ho conosciuto Lorenzo ho sentito lo stesso: due anime unite. E questo non è mai finito di esistere…Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione”.

mara venier

È sempre lei e Lorenzo si sono resi protagonisti di scene con parole scurrili: “Amore mio, mi viene talmente duro quando ti guardo che non hai idea dove te lo ficcherei dentro. Porca Eva! No, la crema fino a qui ti arriva. Sono un torello“. Lei: “Ma io ti devo addestrare! Sei un leone senza guinzaglio. Mi squaglio quando mi chiami così. Sì mi sciolgo tutta qui. Ma smattame tutta, smattame mucho, sì dai smattame“. Infine “Spolverino” le dice di essere geloso. Ma come saranno accolti stasera nella casa? Nel frattempo Giglio e Yulia non sono più una coppia.

Ed ecco cosa pensa Alessandro Zarino, ex tronista, della sua ex Shaila Gatta: “Se è tutta strategia? Purtroppo, ti dico che lei pensa di essere strategica ma lo è nella maniera sbagliata, è facilmente sgamabile e, a mio parere, poco furba e, sopratutto, gioca senza avere rispetto per gli altri. Questa è la cosa più brutta che ti fa perdere ogni tipo di valore, ma capisco che spesso la fame di apparire ti mette i prosciutti sugli occhi…”

anna lou castoldi e nikita

Milly Carlucci é stata Cupido tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che si sono baciati in diretta. E che dire dei due piccioncini Anna Lou Castoldi e Nikita? Un feeling che va oltre l’ amicizia. Lei gli dice: Tu sei il sashimi, io il riso, insieme siamo un sushi“.

elisabetta canalis 49 alice campello alessia marcuzzi 22 elisabetta canalis 44