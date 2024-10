PILLOLE DI GOSSIP! ALICE CAMPELLO VOLA A NEW YORK E TIRA UNA FRECCIATONA ALL’EX MORATA - AL GRANDE FRATELLO SUPER SCAZZO TRA AMANDA LECCISO E HELENA PRESTES: “NON SI CAPISCE NIENTE, NON SAI PARLARE L'ITALIANO” - LA REPLICA: “NON SI CAPISCE UN CAZZO? VAI A FANCULO” - SHAILA GATTA SCARICA JAVIER MARTINEZ (“NON MI SENTO COINVOLTA” ) E SI RIAVVICINA A LORENZO – ILARIA GALASSI E QUEGLI SGUARDI GALEOTTI CON IAGO - YULIA BRUSCHI E LUCA GIGLIOLI SEMPRE PIÙ VICINI E JESSICA MORLACCHI ROSICA – VIDEO

anni di meditazione e yoga cancellati in un minuto di confronto con lecciso junior tigra sei magica pic.twitter.com/iOjGPSNiEK — nice (@allegracubania) October 7, 2024

Ivan Rota per Dagospia

alice campello

Alice Campello vola a New York e tira una frecciatona all’ex Morata: “Mi attaccate perché viaggio senza i miei figli? Hanno un papà con le stesse responsabilità della mamma”

Dopo vari annunci a vuoto, i Coma Cose si sono sposati. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, conosciuta come California, sono convolati a giuste nozze nella Sala degli specchi di Palazzo Reale, a Milano, città in cui si sono conosciuti dieci anni orsono.

Helena Prestes, vera “Drama Queen” del Grande Fratello, è triste perché Lorenzo Spolverato non la considera più (ieri sera l’ha persino nominata). Ha detto alla piccola di casa Lecciso: “Tu dici quello che dice lui (Lorenzo)”.Amanda: “Non si capisce niente Helena, non sai parlare l'italiano”. Helena: “Non si capisce un cazzo ? Allora vai a fanculo”.

alice campello morata

Iago dice a Helena “Tu devi scegliere un uomo che sia alla tua altezza e che ti ami, non sei il secondo piatto di nessuno”. Solo che Elena, pur dichiarando di essere single, ha invece un fidanzato di Anversa.

Yulia, Shaila e le Non è la Rai hanno smontato Javier dicendo che è “moscio”, noioso, che a loro, a Shaila in particolare, non piace. Il “pesce lesso”, guardando la clip, ci è rimasto molto male.

alice campello 33

E, a proposito delle Non è la Rai, sulla bella Ilaria sono caduti gli sguardi assassini di Iago durante una recita in costume (non da bagno). Potrebbe nascere qualcosa anche se lui è un bel “filone” e non parla mai di sé. Diceva Renato Zero: “Il suo ruolo mi spieghi qual è?”

ilaria galassi

E Jessica racconta a Javier quanto sia rimasta stupita dalla clip in cui lo deridevano quando invece davanti a tutti ne tessevano le lodi "un ragazzo d'oro..un figlio".

Anche se ha parlato poco, la puntata é stata di Jessica Morlacchi. Alfonso le chiede: “Come mai non ti sei fatta più vicina per fare l’ascoltona?” Jessica: “Ma non esiste, io sono una regina, rimango in casa.” Poi le viene mostrato un video di Yulia che monta su Giglio, si mordono la pancia e via dicendo: la faccia della “verdoniana” Jessica diventa un meme e a Cesara Buonamici che difende la spudorata dice: “Non mi permetterei mai di andare contro Cesara, ma ho sempre più il desiderio di incontrare il suo fidanzato ". Yulia aveva confidato a Jessica che la relazione con quest’ uomo di quarant’anni è seria. Ieri sera ha detto che si conoscono da poco (lui le ha regatato un anello da cinquantamila euro!) quindi lei può permettersi di rotolare per terra con Giglio.

jessica morlacchi yulia luca giglioli

E, a proposito di “coccole”, sono state mostrate quelle a letto di Luca Calvani a Lorenzo Sploverato che cingeva il bel cinquantenne con il suo possente braccio tatuato e poi lo baciava abbracciandolo.

Yulia, la Elodie del discount, non deve aver seguito le parole della cantante: “Alza il volume nella testa”. Ha detto: “Non sono venuta qui per cercare l’amore, però nel senso come è il mio motto e come ho tatuato ‘mai dire mai’.” In pratica si è contraddetta da sola. Poi raggiunge il sublime: "Ma scusa, io ho più contenuti (?) di Maria Vittoria, come fa ad essere lei la preferita dal pubblico?” Le vere donne sull’ orlo di una crisi di nervi sono qui e non nel programma di Piero Chiambretti in onda in concomitanza con il tre per cento di share.

jessica morlacchi yulia luca giglioli 1

Non é stata cavalcata invece la discussione tra le opinioniste. La Buonamici ha detto a Beatrice Luzzi di averla salvata molte volte nella scorsa edizione. Cosa non vera che fa adirare la Luzzi: “Ma non diciamo…” La “Tg 5” salva Shaila Gatta (morta) che si é riavvicinata a Lorenzo dopo aver sfanculato Javier. Cosa prevista sin dall’ inizio da Beatrice Luzzi che salva proprio Lorenzo. Di Shaila aveva detto: “Io quelli come te li sgamo da prima che inizino a parlare’. E Signorini: “Lorenzo potrebbe essere un nuovo Giuseppe Garibaldi per te”, la Luzzi apprezza la battuta.

helena prestes

E Beatrice Luzzi vola sempre più in alto e precisamente a Monte Carlo, nel Principato di Monaco, dove le é stato assegnato il Premio Italia “Carriere Eccellenti” con Occhio dell’Artè APS da Anthony Peth. Il galá sulla terrazza extra lusso Équivoque all’Hotel Miramar tra ospiti blasonati e star della tv.

yulia bruschi luca giglioli 45

Ai confini della decenza: Shaila dice che si sente fiera della sua coerenza e che le ragazze in generale possano riconoscersi in lei…

Addirittura in sei al televoto: Amanda, Clayton, Helena, Michael, Yulia. Chi abbandonerà definitivamente la casa lunedì prossimo? Da questa settimana al giovedì il Grande Fratello non andrà più in onda.

helena prestes amanda lecciso shaila gatta 34 shaila gatta shaila gatta