Ivan Rota e l’ancelottiano Sor Rotella per Dagospia

Ma del concerto esclusivo di Elodie, Max Pezzali e i The Kolors in concerto per i dipendenti di Accenture, multinazionale di consulenza strategica? Fiorello commenta dicendo che non hanno badato a spese: “Pensate che Maria De Filippi serviva ai tavoli”

L’ intimo conventuale. Mara Venier ha confessato a Chiara Francini particolari divertenti sul suo seno abbondante: “Io cerco una roba che me le comprima. Io usavo i reggiseni delle suore, a Campo de’ Fiori c’era una vecchia merceria, a Via dei Baullari…Io prendevo i reggiseni delle monache ed erano gli unici che mi contenevano”.

Belen “umile” come sempre. Dopo due anni di “lavoro” ha lanciato la sua linea di make up, Rebeya. Sul social, dove ormai scrive di tutto, la spara grossa: “Ragazzi, ho creato il mascara migliore del mondo”.

Hanno festeggiato un anno d’amore ai Caraibi: indossando solo un minislip durante la vacanza sull’isola di Saint Martin, Luna Passos mostra tutta la sua felicità . Una foto in perfetta sintonia con quella pubblicata da Victoria De Angelis pochi giorni fa dove si mostrava con lo stesso slip indossato dalla fidanzata. “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una donna è stato un po’ disorientante”

“Non mostriamo le immagini, dovrebbe ringraziarci”, dice Vladimir Luxuria all’ Isola dei Famosi. Il video doveva essere trasmesso. Perché in questo modo non si dà a Francesco Benigno il diritto a difendersi e a tutti noi di farci una idea su quanto accaduto, pro o contro di lui. Ma la produzione non lo ha permesso. Scelta sbagliata.

Ricordiamo che Benigno ha inveito contro la produzione che gli avrebbe fatto mobbing (ha anche poi detto che gli volevano dargli dei soldi per ritirarsi), lui avrebbe alzato un “legnetto” contro Artur Dainese. Però se avete il “dramma” su Benigno tra le mani e preferiscono fare un blocco shampoo ed extension di due concorrenti (le “famosissime” Khady e Maité), certi bassi ascolti se li cercano. E per Luce Caponegro, la vera luce dell’ Isola e prima eliminata, un saluto di cortesia di due secondi. Senza parole.

E pensare che la lite tra Antonella Elia e Aida Yespica l'hanno mandata centinaia di volte in tutti i programmi, sia Rai che Mediaset , e nessuna delle due fu nemmeno messa in nomination. Altri tempi. Da rimpiangere.

Le frasi “cult” della serata. Elenoire Casalegno chiede: “Dove ha la sega il pesce sega?” Daniele Tedeschi Radini sbaglia risposta e casca sulla sega. Sempre lui dice ai naufraghi che vuole fare il barbone e che vivrà della loro elemosina, poi fa un appello a Chiara Ferragni: "Chiedo alla signora Chiara che è esperta di beneficenza, se può mandarmi dei pandori che qui non si mangia ". Chiude: “Io non voglio stare da solo, voglio mangiare alle loro spalle”.

Poi se la prende con Joe Bastianich che non apprezza il suo modo di fare. Bastianich dice: "Vuole fare l'intellettuale, ma magari ha studiato due cose nella vita". Piccata la risposta di Daniele: “La differenza tra me e te è che io mi occupo di Caravaggio, tu di squacquerone. Io faccio show bene, tu male. Dimmi le cose in faccia la prossima volta".

Al televoto Alvina Verecondi Scortecci, Peppe Di Napoli, Artur Dainese, Khady Gueye e Maité Yanes. A rischio Dainese e Yanes. Con i milioni di follower che ha, pur non facendo niente, Peppe di Napoli non ce lo leviamo piú di torno. Pare che Khady rubi il cibo e questo potrebbe costarle caro. Sonny Olumati e Rosanna Lodi sono i nuovi naufraghi.

Tutti sul 9: Katia Follesa non ha mai avuto un contratto di esclusiva con Mediaset o altre reti, ma ora passa a 9 dove condurrà due programmi: Comedy Match e Nove Comedy Club.

E a proposito del 9 in rete molti reclamano l’ arrivo di Barbara D’ Urso. Molti fan lo scrivono. Ecco un commento: “Pronti per Pomeriggio 9, Domenica 9, Live non é la d’Urso con 9 agguerritissime sfere”, commenta Fabiano Minacci.

Endrick, in attesa di approdare al Real Madrid, ha detto di aver firmato un accordo con la bombastica fidanzata Gabriely Miranda: proibito ogni tipo di dipendenza, è obbligatorio dire "ti amo" in ogni situazione e alcune parole forti non sono ammesse nei dialoghi di coppia. Forse meglio che pensi al pallone.

Scampoli di Grande Fratello. Su Instagram, Giuseppe Garibaldi ha detto di sentire Beatrice Luzzi: “Ci sentiamo e siamo rimasti in buoni rapporti. Stiamo cercando di ricostruire un bel rapporto dopo quello che è successo al Grande Fratello“. E poi: “Il mio tutelare un rapporto di amicizia con Anita è stata una sconfitta. lo ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla”. La Luzzi ha confermato di parlare con lui.

E poteva mancare la risposta (confusa) della plurilaureata Anita? Eccola: “Per me apposto così. Poi dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde. Voglio dire. Ora avete tutte le risposte. Io ho le chat dove ci sentivamo quando diceva di no…Tra l’altro gli ho sempre scritto io. HYPE cari amici. Finalmente la verità. Mi dispiace per gli Anibaldi. Ma io lo sapevo già che sarebbe finita così”.

“Sono andata al ballottaggio più volte in tutta la storia di Amici”, dice Lil Jolie. In effetti non é del tutto spiegabile questo accanimento. Forse il non sorridere, la bellezza altera e il look poco televisivo non l’aiutano. Ma giá viene definita la nuova Alice: lei sicuramente incontrerà il suo Franco Battiato.

