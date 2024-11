PILLOLE DI GOSSIP! ANGELA BURGOS È IL NUOVO AMORE DI MAURO ICARDI? LA DONNA DI ORIGINI COLOMBIANE È L'AVVOCATO CHE LO SEGUE NEL DIVORZIO DA WANDA NARA - ALESSANDRO BASCIANO LA SPARA GROSSA SULLA SUA EX SOPHIE CODEGONI E L’ATTORE ARON PIPER: “QUELLO CHE È SUCCESSO CON LUI PER ME È UN TRADIMENTO” – A “BALLANDO” AL POSTO DI MADONIA TORNA SAMUEL PERON (PER LA GIOIA DI FEDERICA PELLEGRINI)- ACHILLE COSTACURTA STA USCENDO DAL TUNNEL: “5 GIORNI SENZA ALCOL E DROGA” – TAMBERI FULMINA CECCON, TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO”! L’AMICIZIA SPECIALE TRA HELENA PRESTES E DAYANE MELLO: “CI SIAMO AMATE E ODIATE” - ILARIA “NON É LA RAI” SULLA PRESTES: “SE ME DICE QUALCHE ALTRA COSA JE MENO"

Ivan Rota per Dagospia

mauro icardi 2

Angela Burgos è il nuovo amore di Mauro Icardi? La donna di origini colombiane è l'avvocato che lo segue nel divorzio da Wanda Nara. Titolare di uno studio di avvocati penalisti, la Burgos, che ha una bambina e conduce programmi giuridici in tv, è specializzata anche in diritto di famiglia.

Alessandro Basciano la spara grossa sulla sua ex Sophie Codegoni e l’attore Aron Piper: “Quello che è successo a giugno per me è un tradimento. Anche perché io avevo ancora la roba a casa sua e della bambina. ufficialmente non stavamo insieme però io la vedo come una forma di tradimento, come lei ne ha viste altre. Lei era con queste sue solite amicizie durante la Fashion Week, solita gente…” Dice che i due sono rimasti soli in hotel, che non c’è stata una cosa completa, ma che c’è stato altro.

aron piper

Angelo Madonia ha finalmente parlato della sua uscita da Ballando con le Stelle. Al suo posto arriverà Samuel Peron. Madonia finalmente ha parlato: “Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto”.

sophie codegoni

“È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni”.

“Cinque giorni senza alcol, senza erba e senza droga”: ecco cosa dice Achille Costacurta su Instagram riguardo il suo percorso di disintossicazione. Il figlio di Martina Colombari e di Billy Costacurta è stato in Spagna a Marbella per allontanarsi dalle sostanze stupefacenti. Poi è andato a Rimini a trovare la bisnonna.

Carlo Conti e il suo Sanremo intimista e crepuscolare: “I cantanti saranno più di 24 sicuro. Quanti ne ho già certi? Ne ho sicuri 20 nella mia testa, per nome, per canzone prima di tutto, ma anche per contenuti. Io vedo Sanremo come grande mosaico o bouquet di fiori. Però c’è una novità, quello che mi piace e che è arrivato tra le canzoni, non è più un macromondo, non parlano dell’immigrazione o della guerra, ma si ritorna a parlare del micromondo, della famiglia, dei rapporti personali. Parlo dei testi di quest’anno. Più cose umane del micromondo che ci circonda, i rapporti familiari. Tutto molto intimo, piuttosto che sguardo al fuori”.

sophie codegoni 56

E poi: “Se ci sarà davvero Albano Carrisi? Bisogna vedere, diciamo che dovete seguire il Tg1 delle 13:30. Fedez e Tony Effe o Fedez in duetto con Emis Killa? Vedremo, ma la Ferragni dove la metto? Se ho paura delle polemiche se dovesse esserci Fedez? Non ho paura delle polemiche. Però posso dire che anche i rapper hanno portato cose orientate sul pop, stanno crescendo, non hanno portato cose aggressive e ho sentito cose per nulla banali…”

tamberi

Francesca Fagnani ha chiesto a Gianmarco Tamberi, l’ospite più sincero visto a Belve, di un post scritto dal volgare comico Andrea Pucci ad agosto e condiviso da Thomas Ceccon: “A Parigi il nuotatore Thomas Ceccon ha condiviso un post del comico Andrea Pucci che diceva ‘questo è un campione [Ceccon], che si fa i fatti suoi, non fa scene da protagonista, vince e se ne va e non se lo fila più nessuno perché si fa la vita sua senza fare l’attore che non è capace’. Secondo lei si riferiva a lei?”

ceccon post su tamberi di pucci

Gianmarco ha detto di essere stato bloccato su Instagram da Pucci ed ha dichiarato di esserci rimasto male per la condivisione di Thomas: “Immagino proprio che si riferisse a me, perché quando mi hanno girato questa cosa, sono andato a cercare Pucci su Instagram e ho scoperto che mi aveva bloccato. E questo senza che avessi mai avuto un’interazione con lui o lo avessi conosciuto. Mi sono subito chiesto ‘perché un uomo di 60 anni mi blocca senza che mi conosca?’. Quindi penso fosse riferito a me. Poi credo che Thomas abbia ripubblicato questa cosa perché si è sentito elogiato, senza pensare che poi stessa anche denigrando me. Se ha fatto bene o male? Ha fatto sé stesso, a me è dispiaciuto. A me dispiace quando accadono queste cose. Non mi ha mai chiesto scusa. E ho visto che ha avuto altri disguidi come quello con la Pellegrini. Si deve un attimo ristabilizzare“.

dayane mello helena prestes

Sonia Bruganelli su Angelo Madonia: “Io ero a la Vita in Diretta e non sapevo nulla. Non l’avevo ancora sentito. Oggi l’ho sentito, ma l’ho anche visto. Come sta Angelo dopo la notizia? A dire la verità lui sta bene. Sono io che sto male che sto ancora qui dentro. Lui adesso è libero, ma libero, libero. Io ora vado per lo spareggio con Carlo. Se voglio essere ripescata? Voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui dentro fino alla fine. Quindi se non sarò ripescata sarà la fine, se così non sarà allora ne riparleremo”.

GRANDE FRATELLO

Quel rosicone di Giglio dopo la visita della smutandata Dayane Mello all’amica Helena Prestes: “No basta, io non ci sto più! E sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo considerato. Parlo e mi tolgono la parola, dico la mia e non va bene. Poi quella riceve le sorprese, arriva l’amica ed è contenta, poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c’entra nulla. le cose cambiano e la verità verrà a galla, ma quando? Non parlo e non va bene, creo qualcosa qui dentro e me la tolgono.

angela burgos

Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità? Io devo fare buon viso a cattivo gioco? Allora sarei falso e non lo sono. E poi Luca mi nomina. Vuole farmi del bene? Mi fa incazzare ancora di più. Ora piango tutta la settimana, forse allora verrò considerato. Che si faccia i cazzi suoi adesso”.

L’amicizia speciale tra Helena Prestes e Dayane Mello: “Ci siamo amate e odiate, come vere sorelle”

Javier a Shaila: “Non ti inventare le cose, perchè io non sono stupido, tu stai lanciando una miccia perchè sai che tutti stanno guardando questa cosa”.

angela burgos 23

Maria Vittoria: "ti manca helena? gli abbracci, queste cose qua". Javier: "non è che mi mancano, mi facevano piacere quello si... helena mi manca come chiacchiera, ma non mi manca emotivamente, sentimentalmente, non sento un trasporto nei suoi confronti".

Maria Vittoria : “Ragá ma che abbiamo fatto di male per questa cosa?” Lorenzo: “Niente, però non mi va di parlare dell'ingiustizia aprirei un argomento delicato”. L'ingiustizia è stare nel tugurio, ma questi non possono essere reali…

Ilaria “non é la Rai” su Helena Prestes: “Se Helena me dice qualche altra cosa stasera JE MENO". Pamela "Statte bona che paghi la penale".

Yulia: “Io ho occhi dappertutto, se avessi voluto spiattellare le cose che mi ha detto Ilaria in confidenza, e il fatto di Helena e Lorenzo fuori da qua… io l’avrei già fatto”.

alessandro basciano

“È come se la mia opinione non conta nulla dentro la Casa”, dice Ilaria in confessionale. Dopo aver ascoltato queste parole, Pamela scoppia in lacrime e commenta: “È un pugnale per me, non me l’aspettavo affatto. Mi sento tradita, preferivo ne parlasse direttamente con me”.

Dopo un confronto diretto, anche Eleonora Cecere, dallo studio, si rivolge a Pamela e le fa notare un difetto del suo carattere: “Non lo fai con cattiveria, ma devi sempre dire la tua. Le persone possono sentirsi messe da parte, in questo caso è successo a Ilaria”.

Si ritorna sul triangolo Federica, Alfonso e Stefano, ma questa deriva Temptation Island sta nuocendo al programma. In nomination questa settimana Stefano, Javier, Giglio e Federica, per guadagnare l'immunità.

Beatrice Luzzi su Federica Petagna: “Questa ragazza in dieci giorni ha baciato tre ragazzi, forse vorrebbe essere libera di vivere la sua vita da ventenne? Alfonso dovrebbe rispettarla e basta”.

sophie codegoni alessandro basciano wanda nara federica petagna 45 helena lorenzo achille costacurta