Ivan Rota per Dagospia

“Francesco Totti preferirei non intervistarlo” ha dichiarato Fabio Fazio, al timone del sempre più noioso Che Tempo che Fa. Chissà da dove arriva questo timore. Forse non sa cosa chiedergli o forse preferirebbe intervistare Ilary Blasi.

Pare sia finita fra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi. La notizia, ormai nell’aria, è stata confermata da ThePipol poche ore fa. “Noi di Pipol vi sveliamo che i due hanno scelto il silenzio dopo la brusca separazione rimanendo, al momento, in buoni rapporti”.

Neanche fosse Paris Hilton. Tra le foto dell’appartamento appena ristrutturato che Aurora Ramazzotti ha mostrato ai i suoi fan c’è la cabina armadio. Per non fare sforzi per via della gravidanza, Aurora ha chiesto l’aiuto di un‘esperta al fine di organizzare al meglio gli spazi per i suoi vestiti e accessori. La signora è Erika Grazia Lombardo, la professional organizer amata da numerosi vip.

Non proprio da rave il compleanno di Fedez che ha deciso di scegliere l’ Hotel Principe di Savoia, cinque stelle lusso, per festeggiare con la moglie Chiara Ferragni. Tra gli ospiti, Tananai, Salmo e Achille Lauro, Rose Villain, Lazza e anche Chiara Biasi, una delle migliori amiche della Ferragni. Strana l’assenza di Luis Sal con cui il rapper conduce il programma Muschio Selvaggio…

Michele Placido, che nelle vesti di regista arriva al Festa del Cinema di Roma, col suo L'ombra di Caravaggio, ha infiammato il Red Carpet con i protagonisti, Riccardo Scamarcio, Micaela Ramazzotti vestita da baiadera, nei panni di Lena Antonietti, e la mitologica Isabelle Huppert, in quelli di Costanza Colonna. La Huppert ha fatto coppia fissa con il conduttore Beppe Convertini. Una strana coppia.

Sempre alla Festa del Cinema di Roma Riccardo Scamarcio ha reincontrato la sua ex storica Valeria Golino e si è notato il feeling tra i due. Benedetta Porcaroli, da poco lasciatasi con Scamarcio, parrebbe tornata dal suo storico ex , l’attore e regista Michele Alhaique.

Al Bano in bolletta. Ospite a Carta Bianca da Bianca Berlinguer, il cantante ha mostrato in diretta le bollette rincarate della luce: “ La prima emergenza da affrontare…qua con me ho…me l’hanno mandata..energia elettrica, periodo mio di gennaio-agosto 2021 127.492,11. Periodo gennaio agosto 2022: 385.605. Un aumento del 200,2%. Questa è un’emergenza, al di là di quello che sto leggendo per me, per tutti gli italiani, questo sbalzo mi sembra incredibile, è assurdo!”

Maria De Filippi diceva a proposito della cancellazione di Temptation Island:” Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation Island resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti.” Solo che oggi sono spariti tutti i profili social del programma. Costava troppo?

Ma perché non far fare scuse in diretta a Mara Venier e a Barbara D’Urso. Ecco le parole che Elenoire Ferruzzi, nel cast di svippati del Grande Fratello Vip rivolse in un video alla Madonna di Cologno Monzese: “Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un cesso mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta…” Per Barbara D’Urso é comunque pronto il ritorno in prima serata su una rete Mediaset.

Un genio della fotografia nel regno dedicato a Franca Sozzani .Giovanni Bozzetti, vicepresidente nazionale vicario di Confindustria Cisambiente e presidente del Gruppo Greenthesis ha organizzato una visita privata della straordinaria mostra fotografica Witness di Max Vadukul, alla Galleria Sozzani di Milano le opere fotografiche dell’artista che ha richiamato attraverso le sue immagini i temi della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico. Tra gli intervenuti oltre alla top model Ludmilla Voronkina, moglie di Bozzetti, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Daniela Ferolla, Vincenzo Novari, Daniela Iavarone, la cantante Rosmy, la giornalista Barbara Politi, Edoardo Caovilla, Piero Cividini, Paolo Veronesi, Gerardo Bragiotti, Maurizio Dallocchio, l’assessore all’ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, Massimiliano Finazzer Flory, Laura Morino Teso, Sandra Berton, Laura De Cicco La Russa, Ernesto Mauri, Carla Sozzani. Maestro di luce e ombra, Max Vadukul ha ritratto negli anni alcune delle personalità più conosciute del mondo, tra cui Madre Teresa, Donald Trump, Aretha Franklin, Leonardi Di Caprio, Kanye West

