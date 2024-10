PILLOLE DI GOSSIP! BIANCA GUACCERO: “DOPO 8 ANNI SINGLE VORREI INNAMORARMI”, LA VERITÀ SUL RAPPORTO CON IL BALLERINO GIOVANNI PERNICE A “BALLANDO” - DOPO MATTIA NARDUCCI, UN ALTRO BEL MANZO PER ANNA TATANGELO: SI TRATTA DELL’ ALLENATORE GIACOMO BUTTARONI – “SPECIAL” WEDDING: MATILDE, LA FIGLIA DELL'ALLENATORE DI CALCIO JOSÈ MOURINHO, SI È SPOSATA CON L’EX TOMBEUR DE FEMME DANNY GRAHAM – GIULIA SALEMI CONTRO MILANO – AL “GRANDE FRATELLO” LORENZO SPOLVERATO SCEGLIE HELENA PRESTES - L’EX DI SHAILA GATTA ENTRA NELLA CASA?

Ivan Rota per Dagospia

giovanni pernice

Bianca Guaccero smentisce la liaison con Giovanni Pernice, il sexy insegnante di Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle, ma dice che dopo otto anni da single è pronta ad innamorarsi. Ci sono ancora molte puntate e magari potrebbe scoccare la scintilla…

Dopo Mattia Narducci, un altro bel manzo per Anna Tatangelo: si tratta dell’ allenatore Giacomo Buttaroni. Pare che Narducci avesse tentato di riconquistarla (ora sui social non si seguono più), ma alle porte c’ era il palestrato e tatuato Buttaroni. I due sono poi stati paparazzati da Diva e Donna per strada con un trolley.

Paola Ferrari, ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta, spara a zero contro Sonia Bruganelli e la definisce strategica: “Dice che da quando non è più sposata le arrivano critiche. Se ti metti a fare, dopo che ti sei separata dal marito e l’hai voluto tu, l’opinionista di un reality, e vai nello show della Rai più amato d’Italia… Ti arrabbi perché ti giudicano?…Lei sa cosa deve fare per vincere questo programma, è astuta la ragazza”.

bianca guaccero

La pimpante Matilde Mourinho si è sposata con l’ex tombeur de femme Danny Graham

La figlia dell'allenatore di calcio Josè Mourinho ha detto sì con una “sobria” cerimonia da sogno che si è svolta nella tenuta di famiglia in Portogallo: 300 invitati e 2 miloni di sterline di spesa.

Scandalo a luci rosse in Turchia. Sta girando un video sexy in cui si vedono i volti dell’arbitra Elif Karaarshan e del supervisore degli arbitri, Oran Erdemir. Lei dice “È un fake ed è stato manipolato con l’intelligenza artificiale. Mi aspetta una lunga battaglia legale, ma piangere non fa per me e la supererò nel miglior modo possibile. Mi difenderò fino alla fine. Sono solo una delle tante donne danneggiate, spero di essere l’ultima“.

anna tatangelo

Da mesi Kate Middleton non indossa più l’anello di fidanzamento. Circondato da ben 14 diamanti, l'anello con zaffiro di Ceylon da 12 carati proveniente dallo Sri Lanka dal valore di 390mila sterline è senza dubbio impegnativo. Motivo per cui Kate avrebbe deciso di riporlo nel suo strabordante portagioie. La cosa è comunque strana, prima lo indossava in ogni occasione.

9 ottobre 1997: Dario Fo vince il Premio Nobel per la Letteratura e lo scopre in un modo decisamente insolito! Mentre viaggiava con Ambra Angiolini per le riprese del programma “Milano-Roma”, un’auto si avvicina alla loro e mostra un cartello con scritto: “Hai vinto il Nobel!”.

giacomo buttaroni anna tatangelo 22

Un annuncio surreale che lascia i due increduli, trasformando una giornata di riprese in un momento iconico della TV italiana. Ambra ha ricordato quel giorno speciale postando una foto con Fo e scrivendo: “Onorata di essere stata la tua autista per 9 ore… Io avevo la patente da due mesi e tu da due minuti eri un premio Nobel. Una giornata dove ho sentito l’amore di un uomo per la sua vita, per la sua Franca e per tutto ciò per il quale non uscirai facilmente dal mio cuore. Grazie per aver camminato accanto a me anche quando avresti potuto stare davanti e darmi le spalle.”

Tananai ieri ha deciso di traumizzare i milanesi cantando pezzi inediti in giro per le strade e in metro. Ha (diciamo) cantato anche Tango in napoletano.

"Sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura come Milano" dice Giulia Salemi, che attraverso una storia su Instagram denuncia la sensazione di paura che prova mentre gira la sera per le strade della sua città. Ora farà un appello anche al sindaco.

giulia salemi

La noia delle vicende del quadrilatero Lorenzo, Javier, Shaila e Helena, troppo considerato dal Grande Fratello, sta generando malcontento e Jessica se ne vuole andare: “Anche te vuoi andartene? Pure io Lore. Come mai? Scherzi? Pensavo si fosse capito. Qui è una gran noia, tutto il tempo ad ascoltare i cavoli degli altri di cui non mi importa proprio nulla. Mi annoio e non mi interessa quello che succede“. La cosa che fa ridere è che anche Lorenzo vorrebbe lasciare casa e quadrilatero.

giacomo buttaroni

Ancora discussioni tra Yulia Bruschi e Amanda Lecciso che le dice: “Io credo che tu abbia fatto un calcolo per non nominare lei (Jessica Morlacchi)”. L’ Elodie dell’ Impruneta ha detto che ha notato un suo allontanamento e ha detto: “Ognuno dà la sua Nomination. Non puoi pretendere che faccia il gioco che dici tu".

Tommaso e Maria Vittoria hanno ricevuto un aereo di coppia con la scritta “Affinità c’è, noi pure #TomMaVi“. ma il ragazzo non ha gradito ed è scappato via da lei che tentava di abbracciarlo dicendo: “Tommavì, grazie ragazzi! Ma cioè, nel senso.. No, no, no…Oh, che vuoi, vai via! Era meglio TomShaila comunque eh! O TomJavier! Macché affinità! No, no”. Anche Javier piuttosto. Poi però Tom e Maria Vittoria hanno dormito tutta la notte abbracciati.

Biagio D'Anelli ha raccontato che ci sarebbe una trattativa in corso per portare lo storico ex di Shaila Gatta tra le mura più spiate d'Italia. Il calciatore Salvatore Monaco viene chiamato Sasá dalla “gatta morta”.

matilde mourinho e danny graham 12

Iago ha accusato Lorenzo di essere arrogante e di voler stare sempre al centro delle dinamiche della Casa.Le accuse mosse poi anche dall'ex tentatore di Temptation Island che ha anche criticato gli altri gieffini per essere troppo accondiscendenti con lui, hanno fatto letteralmente infuriare Lorenzo Spolverato che ha detto: “La storia della mia vita non la conosci, non sai niente. Sei un pagliaccio, Madonna vado via. Empatia non la conosci, lo sai? Hai esagerato. Non sono un esempio? Sti cazzi, cosa ti devo dire”.

“La uccido stasera …Sta troia”. Ma “spolverino” come ormai in tanti chiamano Lorenzo Spolverato non sta bene: in questo caso ci vorrebbero seri provvedimenti. E poco prima aveva detto a Helena Prestes: “Sai dove te lo puoi infilare questo?”

shaila gatta

La falsità: Giglio le dà la buona notte e se ne va, Yulia fa finta di dormire e poi e sveglia insieme alle Non è la Rai e dice loro:”bocciato”. Poi le tre parche: “ma se ne andato? Perché? E pazzo?"Yulia viene richiamata perché come sempre è senza microfono.

lorenzo spolverato helena prestes matilde mourinho e danny graham helena prestes helena prestes 1 amanda lecciso shaila gatta shaila gatta copia jessica morlacchi