PILLOLE DI GOSSIP! LE BOMBE DI "FURBIZIO" CORONA (MEJO DI MAURIZIO MOSCA) – “FEDEZ HA TRADITO CHIARA FERRAGNI CON TAYLOR MEGA, IL RAPPER E DE LELLIS SI SONO MESSAGGIATI PRIMA CHE LEI INIZIASSE A USCIRE CON TONY EFFE” - ELISABETTA CANALIS FESTEGGIA IL COMPLEANNO DELLA FIGLIA SKYLER INSIEME ALL’EX MARITO – CHIARA FRANCINI E LA PROVINCIA – AL “GRANDE FRATELLO” SHAILA GATTA (MORTA) MANDA IN TILT JAVIER MARTINEZ E PARLA DEI SUOI EX TRA CUI C'ERANO “DIVERSI CASI UMANI” – IL MALORE DI PAMELA PETRAROLO: “ME STA A SALI’ ER POLLO CON I PEPERONI” – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

C’è chi dice che il vero motivo della “dipartita” di Loretta Goggi da giudice di Tale e Quale Show non è perché volesse stare vicino alla famiglia. Si dice avrebbe posto un out-out: o lei o Cristiano Malgioglio che le rubava spesso la scena. Hanno tenuto la Malgy.

Universo Fedez: Il rapper su Instagram ha scritto: “Uscito dagli inferi. La penna è calda e io pure“. Per una nuova canzone? E Fabrizio Corona ospite ha detto che Fedez avrebbe avuto una frequentazione con Taylor Mega tra il 2018 e il 2019 e poi anche dopo la separazione da Chiara.

E alla telenovela si aggiunge un altro tassello: arriva Giulia De Lellis. Giulia e Fedez si sarebbero sentiti spesso prima che lei si mettesse con Tony Effe. Il rapper ha mandato all’amica il testo originale di Allucinazione Collettiva, mentre sembra che l’ultimo sms Giulia lo abbia inviato durante il Festival del Cinema di Venezia. Corona mejo de Tom Ponzi.

Selvaggia Lucarelli aveva previsto tutto: “Retroscena a parte, bisognerà capire se ad Amadeus converrà mollare la Rai. Fazio e Crozza sono due personaggi molto forti con un seguito fedele, Amadeus ha avuto sempre programmi molto forti. La migrazione ha i suoi rischi, vedremo”. E oggi dice: “Ama, tu mi dovevi dare retta”.

Come si sa Il rapper Diddy è in carcere con accuse pesantissime . A riguardo é diventata virale una canzone di Eminem, Fuel. Ecco il testo contro Diddy: “Possiamo semplicemente dire (cosa?) sono come un rapper, ho così tante composizioni! Aspetta, non ha semplicemente fatto lo spelling della parola rapper levando una P, vero?“, diventata col gioco di parole: “Possiamo semplicemente dire (cosa?) sono come uno stupratore, ho così tanti abusi sessuali! Aspetta, non ha semplicemente fatto lo spelling della parola rapper levando P-Diddy?”

Max Giusti su Affari Tuoi: "Ogni programma ha un budget massimo di montepremi. Quello di Affari Tuoi era alto, di 33.000€ a puntata. Se i concorrenti avevano vinto da poco, cercavano di togliere dei soldi. Ho visto dirigenti andar via piangendo dopo vittorie di 500.000€”.

Elisabetta Canalis ha festeggiato il compleanno della figlia Skyler insieme all’ex marito Brian Perri. I due, che hanno avuto la bambina nel 2015, le hanno organizzato una piccola festa. La showgirl, che ha condiviso anche uno scatto, dice: “Io e Brian siamo separati ma non ancora legalmente divorziati. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri”.

La frase della settimana. "La provincia è un po' come la povertà, ti tempra quando non ti abbatte": Chiara Francini da Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno.

Sui social questa edizione del Grande Fratello sta spaccando più di tutte le altre. E domani il “grande” evento: arriva Katherine Kelly Lang, ovvero la mitica Brooke di Beautiful, a “ribaciare” il collega Clayton Nortcross. Potrebbero invitare anche Cristiano Malgioglio che apparirà nella nuova serie: sarebbe una splendida Sally Spectra.

E Shaila Gatta ha fatto la lista di ex fidanzati e ha detto che tra questi c'erano diversi casi umani: in questi si é riconosciuto Alessandro Rizzo, ballerino con cui l'attuale gieffina ha avuto una storia durata 5 anni, dal 2011 al 2016, che non l’ha presa bene: “Chi alla fine ne è uscito danneggiato (dalla relazione) psicologicamente sono stato io…lei ha uno spiccato senso dell’immaginazione e dell’invenzione. Oltre ad avere dono dell’interpretazione”.

Si capiva che si sarebbe sentita male, appena ha detto che "me sta a salì el pollo col riso" . Spavento al Grande Fratello per l’ indigestione di Pamela Petrarolo dopo che Shaila Gatta ha disteso l’ex di Non è la Rai per praticarle un massaggio rilassante.

Coppie aperte, ma romantiche al Grande Fratello. Tommaso: “Siamo una coppia aperta vero?”

Mariavittoria: “Apertissima”.

Tommaso: “Javier non mi guarda”

Javier a Tommaso: “Ma tu eri una coppia aperta con me, ti ricordi,la prima persona con cui hai dormito insieme son stato io”.

Tommaso: “Sotto la pioggia”.

Javier: “Guarda che romantico”.

I sognatori. Iago: "quello che so è che l'universo è magico". Jessica: "si si se tu chiedi lui dà”. E a proposito di finte amicizie dentro la casa: “Io i migliori amici che ho, non c'è bisogno di dare un abbraccio. Alla mia famiglia io sono stato il primo a dire ti voglio bene. Sono ancora freddo, serve tempo”.

E ancora il lucidissimo Iago a Lorenzo Spolverato: “Se la gente fosse vera la società sarebbe molto più avanti, la società è così finta e porta una maschera sopra la sua natura per questo il mondo è un casino. Se avrai successo in questo programma tanta gente tossica si avvicinerà a te.”

Nella casa hanno giocato a fare delle scene teatrali, Jessica Morlacchi avrebbe dovuto baciare Luca Giglio, ma si è vergognata. Helena Prestes e Lorenzo Spolverato invece non si sono fatti pregare e si sono scambiati il primo bacio di questa edizione.

Spudoratamente Shaila. Shaila: “non reggi il confronto”. Javier: “sono uscito dal confessionale e non c'eri più”. Shaila: “mi piacciono gli uomini spudorati, ricapiterà”. Javier: “facciamolo capitare dopo”.

Jessica Morlacchi :”Non sono persone(Javier-Shaila) che è subito fuoco, sono più testa, mentre loro (Lorenzo-Helena) sono più carnali.Loro due(Lorenzo e Helena)stanno in una giungla, sono una pantera e un Koala, loro due (Javier-Shaila) sono due esseri umani,di altri tempi”.

