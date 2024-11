22 nov 2024 19:44

PILLOLE DI GOSSIP! CARLO CONTI CAMBIA IL FESTIVAL DI SANREMO: "CI SARANNO PIÙ CANTANTI E POTRANNO DUETTARE TRA LORO PER LE COVER". POI METTE LE MANI AVANTI SUGLI ASCOLTI - MARCO SALVATI, AUTORE DE "LA TALPA": “DILETTA LEOTTA È STATA UNA SCELTA AZIENDALE. L’AURICOLARE? IN TV CE L’HANNO TUTTI TRANNE BONOLIS E LA DE FILIPPI” – ELODIE E "L'IMBARAZZO" PER LE FOTO IN CUI POSA NUDA PER IL CALENDARIO PIRELLI - DEBORAH LETTIERI, PROFESSORESSA DI "AMICI", É STATA UNA BALLERINA DEL CRAZY HORSE, LA DEDICA DI ULTIMO AL FIGLIO CHE STA PER NASCERE, IL “ROSA TORMENTO” DELLA “MALGY” CON LA GNOCCHISSIMA SAMIRA LUI AVVISTATA IN FOTO CON PIER SILVIO - VIDEO