PILLOLE DI GOSSIP! CHE CI FACEVANO INSIEME A MADRID ALVARO MORATA E ALICE CAMPELLO, CHE UN MESE FA AVEVANO ANNUNCIATO LA LORO SEPARAZIONE? LE CHIAPPONE DI GEORGINA RODRIGUEZ INFIAMMANO VENEZIA! ROBERTA DI PADUA E ALESSANDRO VICINANZA DI "UOMINI E DONNE" SFILANO SUL RED CARPET E GLI HATER MENANO DURO: "UN INSULTO AI VERI ARTISTI" - GIULIA DE LELLIS GELOSA DELLA VICINANZA DI GAIA AL SUO TONY EFFE. LUCREZIA LANDO E L'ANNO SABBATICO DA "BALLANDO" - LO SFOGO DI LAURA FREDDI SCARTATA DA MILLY - ALBERTO DANDOLO SU ACHILLE COSTACURTA...

Ivan Rota per Dagospia

georgina rodriguez ronaldo

Georgina Rodriguez infiamma Venezia! Dopo qualche giorno a Montecarlo, dove ha accompagnato Cristiano Ronaldo premiato dall'Uefa come miglior marcatore all time in Champions, la compagna di CR7 è sbarcata in Laguna: "Arrivata nella mia bella Venezia"

Che ci facevano insieme a Madrid Alvaro Morata e Alice Campello, che un mese fa avevano annunciato la loro separazione? Come mostrano le immagini pubblicate in esclusiva dalla rivista spagnola Diez Minutos, l'ex coppia si è ricongiunta per il primo giorno di scuola dei gemelli Alessandro e Leonardo. Una volta lasciati i piccoli Alice e Alvaro sono ripartiti insieme, diretti verso la casa che condividevano fino a poco tempo fa a La Finca, zona residenziale a nord di Madrid.

morata alice campello

Daniel Craig è accompagnato dalla splendida e discreta (finalmente) moglie e collega Rachel Weisz. “Queer” é una storia gay e Daniel Craig, famoso anche per il ruolo di 007, ha scatenato battute. Uno spettatore a fine proiezione: “Ha cambiato genere di pistola”.

Certo, alcune signore hanno ancora gli occhi fuori dalle orbite avendo viste alcune scene: Daniel Craig che morde il membro eretto, ma coperto dalle mutande di Drew Starkey, poi dal sesso orale che gli pratica, infine dal successivo scambio di sperma da bocca a bocca tra i due.

E continua purtroppo l’ arrivo di tronisti e rintronati sul red carpet del Lido di Venezia. Ultimo caso clinico quello di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno inscenato un siparietto poco edificante di fronte ai fotografi: il regalo di una calzino da neonato, gesto che ha fatto pensare a un figlio in arrivo. Davvero un teatrino penoso. Webeti concordi: “Ridicoli, un insulto ai veri artisti”.

lucrezia lando

Tanto di cappello all’ex gieffino Giuseppe Garibaldi, che, seppur invitato, ha deciso non fare il red carpet: in una storia Instagram ha rivelato di aver cambiato idea dopo aver visto i grandi attori che hanno sfilato. Giuseppe Garibaldi ha detto che si sarebbe sentito fuori luogo, ma spera di poter andare alla Mostra del Cinema da attore.

Milly Carlucci é dispiaciuta. Quest’anno Lucrezia Lando non sarà tra le maestre di Ballando con le stelle. Vuole prendersi un anno sabbatico per prepararsi a un nuovo impegno e per stare vicino al fidanzato Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.

Giulia De Lellis, secondo gli amici più vicini, sarebbe gelosa della vicinanza di Gaia al suo Tony Effe. Purtroppo per lei Sesso e Samba, la loro canzone, ha così “spaccato” che non hanno una serata libera.

lorenzo tano lucrezia lando 2

"Cosa c’è da festeggiare? Al massimo piangiamo tutti insieme. Festeggerò in famiglia o con gli amici". Quella “pinocchia” di Ornella Vanoni è prossima a compiere 90 anni e sul palco del Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5 ha così commentato il suo compleanno che si avvicina. Invece Massimiliano Finazzer Flory organizzerà una serata in suo onore al Piccolo Teatro Strehler, praticamente casa sua visto che Giorgio Strehler fu suo mentore e amante.

giulia de lellis

La Vanoni ha presentato il suo nuovo album: “É un disco rosso" ha detto la cantante facendo un gesto con le mani (quello del culo). Il presentatore Matteo Campese le ha chiesto di “non fare gesti", e lei: "Adesso basta con la paura di ogni gesto. È un disco, un disco così, rotondo. Adesso non si può dire o fare gesti, è un casino".

Laura Freddi è stata scartata da Ballando con le Stelle e ha commentato con un video ironico su Instagram con il suo manager. “Se faccio Ballando? No, non mi hanno presa, non mi hanno voluta! Perché non lo so, sei tu il mio agente!“. Lui lui ha risposto: “A me non hanno detto nulla!“.

A mesi di distanza si sanno i risultati: la finale de L’Isola dei Famosi ha mantenuto i 2 milioni di telespettatori delle ultime puntate (nel dettaglio 2.340.000 spettatori ) toccando per la prima volta il 20% di share.

georgina rodriguez a venezia 2 georgina rodriguez a venezia gaia gozzi alice campello e alvaro morata 4 giulia de lellis 33