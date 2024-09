PILLOLE DI GOSSIP! CHE FINE HA FATTO NICOLE MINETTI? “CHI” SCODELLA LE FOTO DI LEI A MILANO – KYRGIOS CONTINUA A PRENDERE DI MIRA SINNER PER IL CASO DOPING:“HA USATO LA CREMA” - SHAILA GATTA SCOPPIA A PIANGERE AL GRANDE FRATELLO: “COSA MI SUCCEDE? CHE CONFUSIONE, MI SENTO STRANA” (VIDEO) – COME STA LA GREGORACI DOPO DUE RICOVERI IN OSPEDALE, MARCO SALVATI VS ENZO PAOLO TURCHI, BABY GANG, CHE RISCHIA UNA CONDANNA A 3 ANNI DI RECLUSIONE, DUETTA CON EMMA NEL PROGRAMMA DI AMADEUS – LA FASHION WEEK MILANESE COL CENACOLO ARTOM E IL SUPER PARTY A LOS ANGELES CON MIRIAM LEONE E LA CANALIS – E LA MAMMA DI BELEN… - VIDEO

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/grandefratello/le-lacrime-di-shaila-gatta_F313495501002C09

Ivan Rota per Dagospia

nicole minetti chi

Che fine ha fatto Nicole Minetti? L'ex consigliera, classe 1985, è stata paparazzata dal settimanale Chi a Milano, in un parco insieme al figlio. In altre foto, invece, è con il compagno Giuseppe Cipriani, erede della dinastia dell'Harry's Bar, mentre fa la spesa. Vita da mamma e da compagna, quindi, per Nicole, che negli ultimi anni ha sempre rifiutato l'invito a partecipare alle varie trasmissioni tv che l'hanno cercata. Oggi la Minetti, che si divide tra Milano, Ibiza e New York, preferisce il silenzio.

shaila gatta

"Ha usato la crema?". Nick Kyrgios continua a prendere di mira Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Al centro c'è sempre il caso doping e la crema vietata dall'antidoping contenente Clostebol e utilizzata appunto dall'ex fisioterapista di Sinner, Giacomo Naldi, per curare una ferita al giocatore prima di un massaggio. Il commento non è passato sotto traccia. L'australiano è stato attaccato duramente per le sue parole, generando rabbia e indignazione tra i tifosi di Sinner.

Shaila Gatta scoppia a piangere al Grande Fratello: “Cosa mi succede? Che confusione, mi sento strana”. Il momento di sconforto mentre si confidava con Lorenzo Spolverato. "La vita va presa con coraggio anche se non ne hai".

Oggi Elisabetta Gregoraci ha finito le cure dopo i due ricoveri in ospedale. La conduttrice lo fa sapere su Instagram con la foto dell’ultima flebo: "Con oggi ho finito (almeno spero). Sono stati 12 giorni pesantini ma da oggi sono sicura che sarà sempre meglio".

nicole minetti

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati visti insieme per la prima volta dopo l’istanza di divorzio. I due sono andati a pranzo, al Beverly Hills Hotel, insieme ai loro figli, tra cui i gemelli Emme e Max, 16 anni, figli della cantante e Seraphina, 15 anni, e Samuel, 12 anni, figli di Ben Affleck. Lei dice che é per il bene dei figli: “I bambini sono una priorità assoluta”.

Tre foto pubblicate su Instagram, la pancia che cresce e una didascalia: “Mammina ti aspetta”. Quindi : “Foto scattate della nonna”. Il gossip che sta circolando su Narah Baptista, da quasi un anno compagna dell'attore francese Vincent Cassel, pare sia vero: la modella brasiliana sarebbe incinta del suo primo figlio insieme all’ex marito di Monica Bellucci.

nicole minetti 2

Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello fatto un una dichiarazione poco carina su Marco Garofalo, il famoso coreografo televisivo scomparso anni orsono dopo una lunga malattia: “Marco Garofalo? Non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici, ha fatto il mio assistente. Lui mi dava una mano a casa e mi faceva delle cose a casa tipo le pulizie…”

Gli ha risposto Marco Salvati, storico autore che ora lavora per Mediaset (da Ciao Darwin a Scherzi A Parte): “Marco è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso”.

elisabetta canalis miriam leone

Amadeus é partito con il Suzuki Music Party. Poche prima che le iniziassero le registrazioni l’Ansa ha dato una notizia su Baby Gang. “La Procura di Milano ha chiesto una condanna a 3 anni di reclusione per il trapper Baby Gang, poiché mentre un suo collega stava realizzando un video musicale dove lui era presente, ci fu un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine“. Tanti webeti hanno pensato venisse escluso, invece lui ha comunque duettato con Emma.

Le sue feste losangeline sono gettonatissime: Gaia Ceccaroli, moglie del regista Will Burke e amicissima di Jimmy Kimmel, presentatore degli Oscar: ieri sera alla sua festa dopo gli Emmy una valangata di bellezze tra cui Elisabetta Canalis, Miriam Leone e Sabrina Impacciatore.

shaila gatta 91

Su Meryl Streep e Martin Short, che recitano insieme nella serie Only Murders In The Building, tanti gossip di una presunta liason, ma loro negano e non commentano, ma gli amici dicono che é scoccata la scintilla.

Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato é geloso di come Jessica Notaro guarda Javier Martinez e le dice: “Quando hai finito di guardare Javier vado avanti”. Jessica: “é molto sensibile”

Shaila: “Vai apriti”. Jessica: “Sesamo. Mi si sogna di notte e tu non lo sai”.

shaila gatta 89

A Pamela “non é la Rai” Petrarolo al Grande Fratello: “Ho vinto la puntata in un programma di cucina, adesso non facciamo il nome”. Enzo Paolo Turchi: “Quale programma? Io pure ho vinto, ho vinto Celebrity Chef”. Pamela: “E vabbè, l’hai detto te”.

Il Cenacolo Artom ha dato il via alla Fashion Week milanese. Arturo Artom ha invitato Alessia Cappello, Assessore per la moda e Claudio Sgaraglia, prefetto di Milano, per una splendida serata chez Maria Cristina Giacomelli. Numerosi ospiti illustri tra cui Warly Tomei e Umberta Gnutti Beretta, co-founders e co-chairs del Camera Moda Fashion Trust Advisory Committed, Paola Manfrin, Melania Rizzoli, Diana Palomba, Alessandra Repini Artom, Daniela Iavarone, presidente di AMAL e al piano il virtuoso Daniel Ponticelli. Cena light con i vini millesimati di Paolo Baggini.

Una passerella non si nega a nessuno e allora ecco sfilare alla fashion week milanese per Martino Midali anche Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez . Aspettiamo Gegia.

cenacolo artom shaila gatta maria cristina giacomelli claudio sgaraglia artom melania rizzoli umberta gnutti beretta alessandro repini artom shaila gatta 89 copia shaila gatta 65 shaila gatta 59