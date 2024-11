Ivan Rota per Dagospia

wanda nara

Clara fuori di tetta! Incidente sexy per la cantante al Convivio Milano. Durante Il concerto il vestito scivola giù per la gioia dei fan…

"Wanda Nara ha denunciato Icardi per violenza e furto". Dopo aver ufficializzato la relazione con L-Gante, l'imprenditrice, secondo i media argentini, ha avuto un duro scontro con l'ex marito. “Mauro non l'ha lasciata entrare nel loro appartamento, che è di proprietà di entrambi". Tra gli ex coniugi urla e grida che avrebbero spinto Wanda a denunciare Icardi. pare che WANDA abbia denunciato anche la scomparsa di 70mila dollari, dando la colpa proprio al calciatore.

Ema Stokholma a Sanremo Giovani è scivolata su una buccia di banana. Alla cantante Mew: “Hai già avuto delle difficoltà con l’approccio a questo mondo. Io avrei un po’ paura e mi sentirei un po’ responsabile e non vorrei rischiare. Insomma, la salute mentale è importante e il benessere delle persone è importante. Non so se tu sei pronta, Sanremo è Sanremo“. L’allusione è al suo ritiro improvviso dalla scuola di Amici. “Sanremo è sicuramente tosto, so che ci sono momenti no e momenti sì, però ci sto riuscendo, questo è un momento sì“, ha risposto la ragazza.

wanda nara l gante

La scomparsa di Chanel Banks, l'attrice famosa per il ruolo di Sawyer Bennett in Gossip Girl, sta mobilitando i fan, molti dei quali hanno aderito alla raccolta di fondi aperta da sua cugina Danielle Tori Singh, per ritrovare la donna di trentasei anni di cui non si hanno notizie dal 30 ottobre scorso. Occhi puntati sul marito.

clara soccini 21

Il weekend di nozze di una giovane coppia a Nantucket viene rovinato da un omicidio nell'adattamento diretto da Susanne Bier del romanzo di Elin Hilderbrand: non perdetevi The Perfect Couple, la nuova serie con Nicole Kidman che vede il ritorno di Isabella Adjani che tutti ricordiamo come la splendida Adele H nell’omonimo film di François Truffaut.

Al Grande Fratello, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi hanno litigato per la “mantide” Federica Petagna. Alfonso è andato in cucina ed ha discusso con il suo rivale: “Ma tu ti sei reso conto della stronzata che hai fatto? Quello che hai fatto a una famiglia intera, non so se tu conosci la sua famiglia. Io a loro voglio bene, a te nun te ne fotte propro. Comm s’è potut sentì o padr e o frat, comm stann. Aviss penzà cient vot primm d fa iccos“. Il gieffino ha continuato ad insultare il partner della sua ex, che si é incazzato: “Non battere le mani sul tavolo e non alzare la voce. Io poi non ti capisco!”

ema stokholma

Alfonso ha continuato: “Io parlo come voglio, parlo napoletano, qual è il problema tuo? Sono napoletano e parlo napoletano“. Stefano ha subito replicato: “Il problema è che io non ti capisco. Se tu mi parli in dialetto io non ti capisco. Se vuoi parlare con me devi parlare italiano“. La regia ha poi staccato.

Anche Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ieri notte al Grande Fratello hanno litigato , lei si è messa a gridare: “Tu mi porti allo stremo io non ce la faccio più. Tu riesci a farmi sentire sbagliata e non ascolti…Sei un po’ aggressivo, non malvagio. Però a volte ti parte la vena e parti in quarta e vai nel torto. A Helena l’hai messa nell’angolo. Sei stato un po’ aggressivo. Ti dico questo per migliorare i tuoi atteggiamenti“.

mew

Spolverino” non si é scusato, anzi: “Sì lo so. Ma Helena se lo meritava, se lo merita. Ha detto cose false. Lei in quel momento ha portato delle frasi non vere. Se ho davanti una persona che non rispetta i miei valori… E poi tu prima mi hai aggredito. Hai urlato contro di me. Mi hai aggredito e io ho capito che l’hai fatto perché non ti ho ascoltata. Però l’hai fatto!”

Tornato dalla Spagna, l’ idraulico Tommaso ha spoilerato ai coinquilini che Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane, che Luca Calvani è un concorrente forte e che il GF va on onda il martedì perché il lunedì adesso c’è La Talpa di Diletta Leotta. Per lui sono in arrivo provvedimenti?

A proposito de La Talpa che non funziona nemmeno con il cambio di programmazione, la conduttrice Diletta Leotta continua il suo tour per l’impresa impossibile di risollevare lo share. Ultima apparizione della mancata “madonna” di Mediaset da Gerry Scotti.

Ospite di La Volta Buona, Jasmine Carrisi ha confermato quanto detto da suo padre riguardo il suo flirt con David Banda. La ragazza ha spiegato che ha conosciuto il figlio di Madonna e ha detto: “Mi ha sorpresa che mio padre lo abbia rivelato, adesso so di avere un nemico in casa”. E poi ha confermato: “Si, c’è stata un’intesa”.

jasmine carrisi federica petagna hot clara soccini 33 wanda nara l gante wanda nara 23 shaila gatta shaila gatta