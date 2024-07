Ivan Rota per Dagospia

“Allora, ti ho vista all'Ikea stamattina. Tu bruttina, ma già lo sai. Tuo marito accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo diretta conseguenza del tutto. Male, male un po' tutto”. Aurora Ramazzotti non si è di certo lasciata turbare dal livore di un hater e ha replicato: “A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano i social come delle creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiate dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazione. Invece vanno all'Ikea. Sono tra noi amici”

Fedez appena uscito dall’ ospedale si rilassa nella sua villa (in vendita) sul Lago di Como. Con lui ieri, mamma, papà e i suoi due figli. Il rapper è apparso dimagrito, ma in forma. Sul rapper è intervenuto anche il medico che lo ha curato dopo l’emorragia: “Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti di cui ogni tanto soffre non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo"

Studio aperto "liquida" in pochi secondi la morte di Shannen Doherty senza neanche dedicarle un servizio, ma limitandosi a brevi immagini di repertorio e al ricordo di Beverlyhills90210 trasmesso proprio su Italia 1.

I loro fan lo aspettavano con ansia, e pare che questa volta sia successo davvero. Il ritorno di fiamma tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi é ormai certo e i due ex gieffini pare abbiano intenzione di condividere una nuova casa, dopo quella del Grande Fratello.

Giorgia Rossi, giornalista di Dazn, ha parlato di un tema che sta a cuore alle donne nel mondo del giornalismo e dello sport: “Essere donna nel mondo del giornalismo sportivo non è semplice perché la competizione nasce proprio tra donne, ed è un boomerang. Quante conduttrice sopra i 50 e i 60 vedete sullo schermo? Paola Ferrari è un’eccezione”.

E Paola Ferrari ha risposto: “Una giornalista vera e donna bellissima . Quante volte mi sono sentita dire …. Ma ormai è’ vecchia !! Cambiamo ! Succede Solo per le donne ! Gli uomini MAI messi in discussione. Quante battaglie dovremo fare ancora!“

L’ abito viola indossato da Kate Middleton a Wimbledon é stato disegnato dalla stilista lanciata dall’ odiata cognata Meghan Markle. Nel 2018 Markle ha indossato un abito da sera firmato Safiyaa durante una cena di Stato alle Fiji con il Principe Harry.

Raffinato matrimonio a Forte dei Marmi per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: ortensie blu, stelle marine, la sabbia, le onde e un ricordo di “sapore di mare”. Regina della serata la di lui mamma Eleonora Giorgi che ha regalato un prezioso anello alla nuora. "Anello della mia suocera iconica che mi proteggerà da ogni cosa come un amuleto", ha scritto Incorvaia. L’ attrice sembrava stare bene dopo un ciclo di chemioterapia.

Tra la cerimonia in spiaggia e la cena con concerto di Patty Pravo, la sposa ha cambiato pettinatura: i capelli lunghi sono diventati a caschetto. Grazie a una parrucca?

Achille Costacurta ha pubblicato foto compromettenti con commenti discutibili. Alcuni sul profilo di sua mamma Martina Colombari: “Ma copriti, hai 50 anni cazzo, non sei più una ragazzina e sei anche una mamma!“; nell’altro invece ha parlato di droga. “No va beh, che ridere! Era la grotta dove ci siamo pippati un 2-3 grammi di ketamina, che risate!“.

Achille Costacurta in un video tocca con mano bustine di una sostanza nascoste tra i cioccolatini, mentre é in aereo. Poi mostra grandi quantità di denaro come un Tony Effe qualsiasi, orologi, e si congratula con sé stesso per aver “fregato” i controlli dell’aeroporto. In sottofondo musica trap. Ore il suo profilo Instagram è stato cancellato.

L’ edizione italiana di Temptation Island é la più casta. Raffaella Mennoia rivela a La Repubblica: “Che cos’ha di diverso la versione italiana rispetto alle altre? L’abbiamo resa interessante grazie al montaggio, più di un bacio o una porta che si chiude, non mostriamo. In altre edizioni è più hard. Per noi funziona l’immaginazione”. Lo share del 30% le dà ragione.

L'attrice spagnola Sofia Gascon, prima transgender ad essere premiata a Cannes, Michele Morrone e Charles Finch sono stati tra i protagonisti del gala finale del ventiduesimo Ischia Global Film & Music organizzato da Pascal Videdomini. Riconoscimenti anche a Giampaolo Morelli, Vincent Riotta e Peter Webber, a Brigitte Nielson, Matteo Garrone, Lina Sastri e altri . Sul palco insieme al fondatore dell'evento, il produttore Pascal Vicedomini, Franco Nero per l'Accademia Internaionale Arte Ischia e l'Orchestra di Moreno Conficconi, Valeria Marini.

