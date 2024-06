PILLOLE DI GOSSIP! LE CONFESSIONI HOT DI ALENA SEREDOVA, DAL SESSO AL MOTIVO PER CUI NON INDOSSA PIU’ IL BIKINI – COSA C’E’ DIETRO LA CANCELLAZIONE DEL TOUR DI JENNIFER LOPEZ: LA CRISI CON BEN AFFLECK O IL FLOP NELLA VENDITA DEI BIGLIETTI? - ANDREA DELOGU CON CONTI A SANREMO? - LA DEDICA SOCIAL DI BARBARA D’URSO A MASSIMO TROISI - CRISTIANO MALGIOGLIO HA CONQUISTATO UNA FAMIGLIA: DOPO CARLA BRUNI, ANCHE VALERIA BRUNI TEDESCHI – A IBIZA ADDIO AL NUBILATO PER DILETTA LEOTTA E ANGELA ROBUSTI, LA FUTURA MOGLIE DI PIPPO INZAGHI… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

alena seredova

Alena Seredova risponde su Instagram: “Foto in bikini? Dopo che mi hanno detto in ogni modo che sono un barile, che sono grassa e vecchia, mi metto in bikini? Ma va… No no, il mio fantastico corpo lo nascondo”. Poi sul sesso: “Se faccio sesso? No guarda, leggo i giornali e basta. Ragazzi… Ogni tanto, dai. Di solito sono super organizzata, so cosa mangerò stasera e cosa mangerò domani ma queste cose non le organizzo”

Cristiano Malgioglio ha conquistato una famiglia: dopo Carla Bruni, che forse duettterá con lui in una splendida canzone di Dusty Springfield, The Windmills of Your Mind, ora ha stretto amicizia con la di lei sorella Valeria Bruni Tedeschi che presentava, a Domenica In, il film diretto da Valeria Golino L’ Arte della Gioia. La Malgy ha detto: “Il film é “sdupendo ” e voi siete “fandasdiche”. Avrei fatto anche la parte di una suorina. La prossima volta chiamatemi”. Accordo fatto.

Tra le altre interpreti del film anche Jasmine Trinca, Alma Noce e Tecla Insolia. Valeria Golino parla in modo entusiasta delle sue attrici: “Valeria Bruni Tedeschi è una totale fuoriclasse, ma sono tutte bravissime e io ne sono innamorata”.

valeria bruni tedeschi valeria golino cristiano malgioglio

La faccenda Jennifer Lopez versus Ben Affleck si complica: come si sa, lei ha annullato tutti i concerti per “stare vicino alla famiglia”. Nel comunicato diffuso non si fa mai riferimento al marito. C’è chi dice ci sia crisi, chi dice di no, chi dice che la cantante abbia avuto un crollo. Ma l’ ipotesi che si fa avanti è che fossero stati venduti pochi biglietti e quindi si è deciso di evitare il non sold out.

Orietta Berti al posto di Loretta Goggi a Tale e Quale Show. La cantante “prezzemolona” ha detto a Tag24: “A me piacciono tutte le novità. Mi piacerebbe anche presentare, perché no con una bella scarpetta in mano”. La scarpetta in mano?

diletta leotta

Carlo Conti, “nuovo” conduttore del Festival di Sanremo, dice: “Non so se vedremo alcuni dei cantanti o la conduttrice del Tim Summer Hits a Sanremo è presto per dirlo. Nell’organizzazione del Festival ci sono scatti precisi”. Molto facile che ci troveremo Andrea Delogu sul palco dell’ Ariston e questa è una gran bella notizia.

La dedica social di Barbara D’Urso a Massimo Troisi nel giorno del compleanno a 30 anni dalla scomparsa : “Caro Massimo, abbiamo vissuto tanti anni insieme da quel 1982 in cui ho conosciuto il padre dei miei figli, che ha prodotto tutti i film con te… Eravamo sempre insieme, per anni… E molte volte ho sentito battere forte quel tuo cuore”.

diletta leotta 66

Ideone nel programma Da Vicino Nessuno è Perfetto. “Rischiafrutto', in cui tre persone del pubblico simulano una slot machine. Solo che il gioco é da tempo virale su TikTok . Diletta Leotta ci fa sapere che il conduttore Alessandro Cattelan "non sa la data delle sue nozze".

Diodato con la sua verve segue il programma da casa. “Kasaoke”: un gioco dove i parenti di due spettatori devono cantare i brani di Paola e Chiare. Arisa é la sorpresa di un matrimonio: neppure alla gloriosa Tele Monte Penice. Unica cosa era fare incontrare Arisa e le sorelle Iezzi dopo le diatribe social sulle problematiche LGBTIQ.

diletta leotta 11

Diletta Leotta ha festeggiato il suo addio al nubilato. A Ibiza (che fantasia) a meno di un mese dalle nozze con Loris Karius a Lipari. In Sicilia anche il sexy addio al nubilato per Clizia Incorvaia che convolerà a nozze con Paolo Ciavarro in Versilia dove i di lui genitori Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi si conobbero sul set del glorioso Sapore di Mare 2.

A Ibiza anche Angela Robusti, la futura moglie di Pippo Inzaghi, ha festeggiato l’addio al nubilato. Sul social le foto che la vedono scatenata a pochi giorni dalle nozze. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, architetto e wedding planner, e l’ex attaccante di Milan e Juventus, ora allenatore, si sposeranno il prossimo 24 giugno a Salerno.

Un pipistrello si è attaccato alla gamba di Taylor Momsen durante un concerto a Siviglia, in Spagna, e l'ha morsa. La cantante ed ex star della serie tv Gossip girl, era sul palco con la sua band, The Pretty Reckless, che in questo periodo è in tour con gli AC/DC.

barbara d urso massimo troisi

Beatrice Luzzi a Pomeriggio Cinque in risposta a Myrta Merlino: "Fedez riesce a guadagnare su ogni cosa, ma non sono d'accordo con la sua nuova canzone contro Chiara Ferragni: ci sono dei figli in mezzo".

L’ex gieffino Edoardo Donnamaria, dopo la travagliata liaison con Antonella Fiordelisi, farebbe coppia con la figlia di Anna Pettinelli. L’ex concorrente del Gf Vip infatti, è stato paparazzato in dolce compagnia di Carolina Russi Pettinelli. Chissà cosa ne pensa la “suocera”…

