In questi giorni sono in vacanza tra le Isole Fiji e le Solomon, e con ogni probabilità la notizia è partita dal Pacifico del Sud: parliamo di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti che si sarebbero fidanzati ufficialmente. Quindi, tira aria di fiori d’arancio.

L’avvocato di Wanda Nara ha detto che da sei mesi Mauro Icardi non paga gli alimenti ai figli e ha aggiunto riguardo l’immobile di lusso di loro proprietà: “Lo Chateau Libertador era di entrambi. Gli affitti vengono utilizzati per coprire le spese, le tasse e altre obbligazioni legate alla proprietà. Mauro dovrebbe ricevere metà del valore, ma solo dopo aver saldato i debiti associati a ogni unità immobiliare. Attualmente, lui ha ancora delle somme in sospeso”.

Continua la triste telenovela. Alessandro Basciano dice: "Sono stato privato della libertà che è la cosa più preziosa per un uomo…Anzi no, la seconda, la prima sono i figli ed io sono stato privato anche di questo, perché ancora oggi non riesco a vedere la mia bambina (avuta da Sophie Codegoni). Questo nonostante io non abbia alcuna restrizione nei confronti di alcuno. Riabbracciare mia figlia sarebbe la carezza sull'anima di cui, ora più che mai, avrei bisogno”.

“Non vuoi più litigare con tua moglie? Fingiti morto!” Per questo ed altri consigli segui l’attore Massimiliano Gallo…

“Già nelle scorse settimane, alcune voci di corridoio, raccontano di raccomandazioni fatte dal team di Ballando ad Angelo Madonia”, riporta TvBlog, “Raccomandazioni che nascevano dal fatto che Madonia stesso veniva visto dalla produzione del programma spesso distratto durante le prove con la sua partner Federica Pellegrini…” Poi i capricci fatti sabato sera non concedendo interviste ha fatto traboccare il vaso.

E la di lui compagna Sonia Bruganelli posta: “Angelo ora è libero, libero, libero”. E poi: "Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere, puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire. Ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente”. Come Dago dixit, pare che i due si siano lasciati…

Ieri sera a Belve, Francesca Fagnani ha chiesto a Carmen Di Pietro: “Wanda Fisher sostiene che lei si sarebbe esibita in Spagna usando dei brani incisi in realtà dalla cantante, Wanda. Per questo la Fisher ha dichiarato che lei le dovrebbe 500.000 Euro“. Lei ha risposto: “Rispetto l’età, ma non è vero nulla. Ha 80 anni, non è vero quello che dice. Io mi esibivo con delle canzoni, ma la voce non era la mia. Però non era nemmeno quella di Wanda. Chi cantava? che ne so figlia mia, un’altra corista. Lei è grande, voglio rispettare l’età e non dico altro“. Per queste dichiarazioni la Fisher sta pensando a una querela.

Al GialappaShow perculano Walter Nudo che via social nelle scorse settimane ha raccontato la nascita di un fantomatico progetto che “permette alle donne di diventare irresistibili per gli uomini, ma anche il contrario. Un sistema che sarebbe scientificamente provato”.

Il post dell’ attore: “Possono anche prendermi in giro, però attenzione a non prendere in giro Dio. A questo ci tengo, non per me ma per voi... Sono un fan della comicità, però c’è modo e modo per prendere per il culo e schiacciare una persona... Continuate a fare quello che volete, poi ognuno ha a che fare con la sua coscienza o con Dio, dipende quello in cui credete”.

Carlo Conti vorrebbe star straniere come ospiti del suo Festival di Sanremo e dice: “Sapete chi ho visto in gran forma? Rod Stewart! Lady Gaga che esce con il disco a febbraio e sarà in promozione in Europa? Sapete che è cugina di Cristiano Malgioglio? Magari lui la convince a venire”.

La produzione del Grande Fratello per risollevare lo share sta cercando di riportare Dayane Mello nella casa come ospite per due puntate. La risposta sarà comunicata dalla modella stasera.

Altro che Amici. Lorella Cuccarini e Anna Pettnelli discutono tantissimo in puntata e urlano. Come mai c’è stato questo nuovo litigio in studio? ,si legge su Superguida tv, A Lorella non piacciono affatto le modalità della Pettinelli, che demoralizza Luk3 e secondo lei arriva addirittura ad abusare del suo ruolo di professoressa. Ci vorrebbe quasi quasi un provvedimento disciplinare per i prof. La Pettinelli ribatte e dice che lei non ha mai violato nessuna regola, anzi usa tutti gli strumenti che le vengono messi a disposizione dalla produzione.

A La Vita in Diretta, Alessandra Mussolini su Chiara Ferragni: “Guardate che è incredibile. Finisce sempre in piedi. Finisce uno e attacca con un altro. Mica è una cosetta di poco conto, Tronchetti Provera, due cognomi. Fedez ha ironizzato sul nuovo amore di lei? E questa situazione è tipica, se tu ti fidanzi con un altro il tuo ex si ingelosisce”.

Di tutt’altro parere Barbara Alberti: “Rosicone Fedez. Io trovo che lei si sia comportata in maniera molto nobile. Non ha mai fatto dichiarazioni corrosive, non ha mai fatto nulla su di lui. Però loro hanno tentato un esperimento assolutamente nuovo in Italia e hanno corso un rischio mortale. Mettersi a disposizione del pubblico, il pancione, i bambini, ogni intimità, è stata una cosa di una temerarietà straordinaria. Questo li ha premiati e poi li ha puniti. Io lo trovo terrificante, trovo spaventoso che ti guardino mentre bevi o baci tuo figlio (ma chi li ha obbligati? Nessuno). Però hanno corso un grandissimo rischio. Questo va ammesso e devo dire che il comportamento di lei è stato molto, molto, molto signorile“.

Secondo gli intimi, Fedez non ha digerito uno degli ultimi post della ex moglie che recita: “Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero. Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità.”

Shaila Gatta “morta di fama” ha detto a Giglio che anche lei non ha abbastanza visibilità e non viene raccontata dal programma lamentandosi di questo…

Luca Calvani riferendosi a Shaila: “Se vai a chiedere scusa ad una persona (Helena) che consideri addirittura instabile vai a chiedere scusa sul serio!”

A Jessica è passato questo amore folle per Luca solo perché in questi ultimi giorni l'ha visto stare a contatto con Helena.

Jessica su Helena con Calvani:

“Ti aggrappi come una cozza venendo quando siamo soli io e lui e stiamo sentendo una canzone.”

Gelosa e possessiva nei confronti di uomo omosessuale e felicemente sposato.

Amanda: “Non riesco a non starle accanto perché vedo che è una persona (Helena) che ha bisogno, che è sola e non riesco a non starle accanto e tu (Giglio) non venire a rompere le scatole a me, ha una rabbia che non c’entra niente”.

Stefano a Yulia: “Sembri molto aggressiva, sei una che mena”.

Yulia: “sai che io nella vita non ho mai avuto litigi, non mi sono menata con nessuno, non ho mai avuto problemi con la legge...”.

Le mani forse no, ma il bicchiere in faccia all’ ex fidanzato che l’ha denunciata?

Maria Vittoria: “pure Javier quanno ce da fa, non guarda in faccia a nessuno”. Yulia: “No. Io c’ho la mia idea”. Maria Vittoria: “bravo ragazzo ma che la metterebbe al culo a chiunque?” Yulia: “assolutamente si amore”

Maria Vittoria: “avoja a dì ‘te proteggo’”.