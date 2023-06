PILLOLE DI GOSSIP! COSA C’E’ DIETRO IL TELESCAZZO TRA TIMPERI E GIANNI IPPOLITI - ALESSANDRO CECCHI PAONE E LA STILETTATA ALLA DE FILIPPI: “NON VOLETE MICA CREDERE CHE CHI CHIEDE DI PARTECIPARE A 'UOMINI E DONNE' LO FACCIA PER TROVARE IL VERO AMORE?” – DILETTA LEOTTA E IL SESSO DURANTE LA GRAVIDANZA - LA CANTANTE ARIETE SI INCAZZA DI BRUTTO CON UNA “WEBETE” CHE LA CRITICA PER LE SUE TETTINE - MEGAN FOX E LA (DURISSIMA) REPLICA AL REPUBBLICANO ROBBY STARBUCK CHE L'ACCUSA DI OBBLIGARE I SUOI FIGLI A INDOSSARE ABITI FEMMINILI. E GIORGIA SOLERI, EX DI DAMIANO...

Ivan Rota per Dagospia

Come rilevato da Grazia Sambruna, anche la Gialappa's Band copia : “é tornata sui nostri piccoli schermi, ma forse non tutti gli sketch sono di primissima mano. Per esempio, Brenda Lodigiani interpreta il fortunato personaggio dell'intelligenza artificiale Ester Ascione, virale ovunque. Peccato che sei anni fa da Jimmy Fallon andò ospite un'altra "androida" davvero molto simile a lei. Si tratterà di un omaggio? Possibile. Certamente, però, non è stato dichiarato...”

Cosa c’è davvero alla base del telescazzo tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti ? Vi possiamo dire con sicurezza che Timperi se l’è presa perché Ippoliti ha parlato ironicamente di chi si offre di accompagnare una donna all’ ultimo appuntamento con l’ex per evitare violenze , idea nata dopo l’ omicidio di Giulia Tramomtano. Cosa di cui si era parlato prima nel programma Uno Mattina in famiglia. Timperi giustamente l’ha ripreso.

Ippoliti non ha spiegato invece il motivo. Ha solo dichiarato all’ Adnkronos : “Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni. Io parlo spesso di notizie serie, e mi piace dare notizie positive, sociali. Oggi ho detto che questa persona (?) merita un plauso, ce ne fossero…”

Due film scandalosi. Si sta girando il film Maria che racconta il making off di Ultimo Tango a Parigi con Matt Dillon ( imbarazzante con il famoso cappotto color cammello di Marlon Brando ) e Annamaria Vartolomei nel ruolo che fu di Maria Schneider . Nessuno ha notato che questa attrice romena da piccola interpretò nel film My Little Princess, la scandalosa Eva Ionesco ( che ne era anche la regista ) diventata famosa per il film che oggi nessuno potrebbe girare, ovvero Maladolescenza, dove minorenne appariva in scene hot. Ricordiamo che Irina, la mamma di Eva Ionesco, nel film My Little Pincess impersonata da Isabelle Huppert, la ritraeva a dieci anni in foto osé che la fecero diventare un’ icona degli intellettuali parigini. Informatevi…

Alessandro Cecchi Paone ha risposto ad una lettrice su “Nuovo” che sosteneva che i partecipanti di Uomini e Donne fossero interessati alla fama e non a trovare l’amore. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha candidamente risposto alla signora : “Non vorrà mica credere che chi chiede di partecipare a Uomini e Donne lo faccia per trovare il vero amore?”. Maria De Filippi cosa dice?

Isola dei Famosi. Gian Maria Sainato, un Influencer a cinque stelle : “ Prima ero ossessionato dagli hotel a 5 stelle, da quella comodità schifosa e dal lusso. Poi mi sono detto stai sbagliando ‘Gian Maria’. Poi è venuto fuori il vero Gian Maria. Ho voluto cercare le mie radici. Ho fatto un cambio e adesso mi baso sui veri valori”. Vi diciamo in esclusiva che Sainato ha avuto una liason con un artista multimediale conosciuto in tutto il mondo . Aiutino: indossa spesso pantaloni corti anche in serate chic…

Per la serie “ e chi se ne frega “ è in arrivo una sorpresa all’ Isola dei Famosi: Marco Mazzoli, conduttore radiofonico “raffinato” , dopo l'abbandono del collega e amico Paolo Noise, riceverá una sorpresa da uno dei suoi colleghi di Lo Zoo di 105 : Fabio Alisei. Le ultime cartucce sparate dal programma non sono proprio da urlo..,

Mentre lui era a Madrid , la sua ex Giorgia Soleri, definita pomposamente “ attivista, poeta e influencer milanese”, dopo la presentazione della sua nuova linea di trucchi, si é dedicata al trasloco e ha portato via le sue cose dall'appartamento romano dove viveva con Damiano David. La loro storia d’amore è durata sei anni durante i quali Giorgia Soleri faceva avanti e indietro tra Milano e Roma. Ora starà fissa sotto la madonnina.

Diletta Leotta si lascia andare e parla dei rapporti intimi in gravidanza. La siciliana , in dolce attesa del primo figlio, una bambina, non dice come é la vita sotto le lenzuola con il compagno, Loris Karius , ma spiazza tutti : “ Dipende dalle dimensioni…”. Accortasi di un possibile fraintendimento, poi precisa : “Ovviamente della pancia!”…

Alena Seredova é agitata a pochi giorni dalle nozze con Alessandro Nasi, da cui ha avuto la sua terzogenita Vivienne Charlotte, 3 anni. Il matrimonio sabato 17 giugno a Noto, in Sicilia. L’ex modella inizia ad avvertire la tensione . Lontana per lavoro ( quale? ) da Torino, dove vive con la sua famiglia, credeva che stare a Napoli l’avrebbe quietata , invece nelle sue storie Instagram confessa: “Mi sale l’ansia”. Testimone della sposa, Lavinia Borromeo. Matrimonio fotocopia di quello Ferragni/Fedez: stesso luogo, stessa wedding planner, ovvero Alessandra Grillo.

La cantante Ariete, vista a Sanremo si incazza di brutto con la “webete” Chiara che la critica per una foto in canottiera e per il suo fisico : “Ve lo dico per la prossima volta: se dovete parlá male di me fatelo davanti a un caffè perché io passo sopra al meme del cappello, del fatto che canto di merda, ecc ecc , ma su certe cose poi me incazzo! un kiss ciao”. Esagerata!

L’ ex candidato al Congresso repubblicano Robby Starbuck ha scritto di aver visto i tre figli di Megan Fox al parco: «E due di loro erano in preda a una crisi di nervi perché la madre li aveva costretti a indossare abiti femminili. Ho visto la tata che li consolava. Questo si chiama abuso. Pregate per loro». L’attrice, che da sempre ha detto che il suo Noah da quando ha due anni ama indossare le gonne, ha risposto per le rime…

Ecco le parole di Megan Fox : “Ehi, Robby Starbuck. Non voglio davvero prestarti attenzione, perché chiaramente sei in cerca di potere, ma lascia che ti insegni qualcosa…non usare mai i bambini come leva sociale. Sfruttare l’identità di genere di mio figlio per attirare l’attenzione sulla tua campagna politica ti ha messo dalla parte sbagliata dell’universo. Sono stata messa al rogo da persone narcisiste, insicure, impotenti, piccoli uomini come te molte volte. Eppure sono ancora qui. Hai fatto casino con la strega sbagliata».

