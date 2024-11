PILLOLE DI GOSSIP! DALILA DI LAZZARO, 71 ANNI, A "VERISSIMO" COL SUO GIOVANE FIDANZATO MANUEL PIA (CHE AVREBBE INTORNO AI 43 ANNI): “LO ABBIAMO TENUTO NASCOSTO PER QUESTO PROBLEMA DELL’ETÀ” - LA GELOSIA DI LUCA ARGENTERO E I LIKE DELLA MOGLIE A STEFANO DE MARTINO, ELISA BARRANU, INFLUENCER SCOPERTA DA MASSIMO BOLDI, FA IMPAZZIRE I PIPPAROLI DI INSTAGRAM CON LE SUE FOTO BOLLENTI – TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO”: SHAILA E LORENZO IN CRISI? PRIMI SCREZI TRA LE CARAMPANE DI “NON E’ LA RAI” ILARIA GALASSI E PAMELA PETRAROLO - PANATTA E SINNER "COME JOHN WAYNE" – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Adriano Panatta: "Sinner ha cambiato anche modo di camminare. Cammina come John Wayne quando entra nei saloon e dice: 'C'è qualche problema qui?'

Nino Frassica a Tv Talk: “Sono stato anche alla Santa Messa e al servizio meteorologico: io e Bruno Vespa siamo quelli che girano di più in tv”.

Da morire dal ridere Maria De Filippi e Rudy Zerbi che imitano Gaia e Tony Effe a Tu si que Vales con Sesso e Samba. E poi arriva la vera Gaia. Già virali. E pronti per la Gialappa’s.

Elisa Barranu, influencer scoperta da Massimo Boldi, fa impazzire i pipparoli di Instagram con le sue foto bollenti

Dalila Di Lazzaro ha presentato a Verissimo il suo giovane fidanzato con cui sta da undici anni. Manuel Pia, che si definisce “chitarrista, solista, compositore, cantautore, docente”, secondo alcuni siti avrebbe intorno ai 43 anni, ma forse è piú giovane. L’attrice, che ha 71 anni, ha detto: “Abbiamo tenuto un po’ nascosto per questo problema dell’età”.

Ha poi aggiunto, pensando sia stato suo figlio Christian, scomparso tragicamente nel 1991, a soli 22 anni, a causa di un incidente stradale, a mandarglielo:

“E’ un miracolo perché prima ho avuto delle persone che ho amato molto, per carità, però non generose, non presenti, che ti criticavano per cambiarti. Io non voglio mai cambiare nessuno, ma quando diventano gelosi e possessivi…”

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, l'amore è finito: il cantante e la giornalista del Tg1 si sono mollati. Anche se non si erano mai esposti sui social, i due non si erano però mai nascosti e molte volte erano stati paparazzati insieme.

Lazza e Greta Orsingher danno il benvenuto al figlio Noah. La compagna Greta Orsingher, ex di Fedez, ha dato un figlio al rapper Lazza e la notizia è stata condivisa su Instagram.

Potrebbe esserci stata un'altra donna come causa della fine del matrimonio tra Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness. La rottura tra i due attori, annunciata nel settembre 2023, sorprese tutti quelli abituati a vederli fianco a fianco da 27 anni. Dopo un anno, voci sempre più insistenti vorrebbero lui di nuovo innamorato, dell'attrice 49enne Sutton Foster. Niente di che se non fosse che la liason sarebbe iniziata quando i due erano ancora sposati.

É ancora geloso dei like che la moglie Cristina Marino mette a Stefano De Martino. Ecco le parole di Luca Argentero: «Gli amici non mettono like alle foto delle rispettive mogli in costume sui social e vivono lo stesso fastidio quando sono le mogli a mettere like a Stefano De Martino. Mia moglie gli mette ancora like. Dice che i social sono democratici e che mette like alle foto di De Martino perché sono begli scatti. Lui è un amico, è una persona simpatica e alla mano, ma è parte della foto, io da cultore della bella fotografia so che spesso non sono delle belle foto, so che è bello lui, è questa disonestà intellettuale di mia moglie mi dà fastidio”.

GRANDE FRATELLO

Tommaso: Secondo il veggente (Lorenzo) anche la brasiliana (Helena) è un lupo. Mariavittoria: Si, guarda un po tutti quelli che l'hanno ferito. Amanda: Metti che Luca è il preferito...Tommaso: Siamo finiti. Bene! Allora finiamoli. Han rotto il cazzo lui e Lorenzo.

Luca: "qui siamo al professionismo". Yulia: "Lorenzo ha sempre seguito il programma, sa come deve fare". Ma come? Lorenzo va sempre raccontando che non sa nulla del programma…

L’ intelligenza dell’ idraulico. Maria Vittoria ha sofferto in passato di DCA e ha chiesto in confessionale di pesarsi: “potrei avere una crisi”

Tommaso: “oh ma quale crisi! Nessun peso é un problema, é tutto risolvibile”.

Shaila:”ho fatto tante cose,ho lavorato tanto tempo.Sto scrivendo un libro!”

Maria Vittoria:”…sarà in tutte le librerie.Come si chiama il libro?”Jessica: “10 anni di carriera”.

Lorenzo Spolverato le ha tentate tutte: aveva partecipato a Uomini e Donne, ha fatto alcune comparsate, poi il modello e una scuola di recitazione. Candidato a una parte nella prossima serie di The Lady di Lory Del Santo.

Ilaria Galassi, l’ex protagonista di Non è la Rai ha chiesto alla sua ex collega Pamela di parlare e le ha confidato le sue insicurezze: “Ci sono anche piccole cose che mi fanno pensare ‘ma ci è o ci fa?’. Ad esempio quando ti ho detto di cantare con me e mi hai detto di no e poi vedo che canti con altri… ma non è una questione di gelosia, non esiste tra di noi“.

Pamela l’ ha rassicurata: “Dai ti prego, tu sai come sono fatta io, ti avrò risposto d’istinto. Se poi con delle parole o dei fatti ti ho ferita allora ti dico che mi dispiace. Non puoi dubitare di me. Ma poi ad esempio tu stai tanto in compagnia con altri, con il fatto che fumi stai molto tempo con altri, io passo molto tempo da sola in cucina. Quando io ti dico che dobbiamo stare più insieme è anche questo. Siamo come due sorelle, ci dobbiamo fidare“.

