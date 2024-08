PILLOLE DI GOSSIP! DIETRO LA ROTTURA CON MORATA, C’È… ANDREA IANNONE? ALICE CAMPELLO SMENTISCE – WANDA NARA SENZA VELI (E I TIFOSI TURCHI DI ICARDI INSORGONO) - LA STORIA TRA SCAMACCA E ANGELA NASTI È GIA’ FINITA? – GAIA E LA SCRITTA SUI PANTALONI: “BACIAMI IL CULO” – TUTTO SUL GIALLO SINNER-ANNA KALINSKAYA – BELEN E IL RITORNO DELL’EX, MICHELLE HUNZIKER FILOSOFA DE’ NOANTRI, GEOLIER E CHIARA FRATTESI A IBIZA PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DELLA FIDANZATA DI LAZZA GRETA ORSINGHER – LE FOTO DI MONICA GUERRITORE E LA SERIE DA OTTOBRE SU NETFLIX…

Ivan Rota per Dagospia

Dietro la rottura con Morata, c’è… Iannone! Alice Campello ha smentito le voci infondate di una presunta tresca tra lei e Andrea Iannone, fidanzato con Belen. “Non l'ho mai visto in vita mia, mi piacerebbe vedere le foto..è l’ultima volta che risponderò a tutte le cose che vi state inventando.

Wanda Nara sta registrando la trasmissione argentina Bake Off Famosos per Telefe. La ex compagna di Mauro Icardi provoca i suoi fan con uno scatto intimo: "So che morite dalla voglia, facciamo un piccolo video come Wanda Nara". L'allusione è ad un video intimo messo in circolazione in passato e alla canzone di Bizzarp che lo cita. I tifosi turchi di Icardi insorgono: “A chi piace Icardi non dovrebbe piacere”,

Scamacca e Angela Nasti, storia d’amore già terminata? C’è un indizio social. La cognata del capitano della Lazio Zaccagni ha eliminato dal suo profilo tutte le immagini che la ritraevano al fianco dell’attaccante dell’Atalanta

Scoop: preparatevi a cose mai viste. Al servizio fotografico “blindatissimo” con il fotografo Carlo Bellincampi sono sfuggite queste foto. Monica Guerritore stava lavorando a uno shooting per una serie che esce su Netflix ai primi di ottobre dal titolo Inganno. Si sa poco se non che sarà un ruolo scandaloso come quelli che la Guerritore ha interpretato (da La Lupa a Scandalosa Gilda). La protagonista viene travolta da una passione per un giovane pericoloso e dal passato oscuro interpretato da Giacomo Gianniotti (visto in Diabolik-Ginko all’ attacco). Lo shooting sul mare è stato protetto da una rete di riservatezza. Monica a Forte dei Marmi era in compagnia di suo marito Roberto Zaccaria.

Gaia fa parte comunità LGBT+, per questo motivo prima di accettare di collaborare con Tony Effe ci ha pensato bene. Ricordiamo che lui in molte delle sue canzoni ha inserito parole sessiste e volgari. La “dea saffica” dice che il cantante è divertente e sensibile anche se aveva dei profondi pregiudizi su di lui. Ha fatto bene a farseli passare: Sesso e Samba, la loro canzone, è un trionfo e ora Gaia indossa pantaloni con la scritta “baciami il culo”: Tony Effe é stato un bravo maestro…

Periodo complicato per Jannick Sinner che, dopo aver rotto con la fidanzata storica Maria Braccini, ha iniziato una relazione con la collega Anna Kalinskaya. Riguardo la tonsillite e il doping, il silenzio della russa ha messo dubbi: i due hanno smesso di seguirsi sui social. Si sono lasciati, almeno per ora. Nel frattempo la sua ex é tornata su Instagram pubblicando la foto di una volpe, animale che viene associato proprio a Sinner.

Sempre più in alto. Michelle Hunziker ha scalato quattro cime dolomitiche con un dislivello di 2000 metri insieme al genero Goffredo Cerza. Finita l’ impresa, in lacrime, si mette a filosofeggiare su Instagram: “Ci sono delle difficoltà da superare, ma non puoi mai guardare la vetta per intero”. Capita la metafora?

Mentre Belen fa la “simpatica” sui social per reclamizzare un mascara, sotto all'ultimo post pubblicato dalla showgirl, è balzato agli occhi il commento di Angelo Edoardo Galvano: "Credits?" riferendosi alle foto postate, sicuramente scattate da lui. Ha quindi taggato Belen e ha aggiunto un cuore rosso che fa pensare a un rapporto che continua. Altro che ex fidanzato…

Ranzy é un rapper anomalo: é affetto da ipoacusia unilaterale e sente solo da un orecchio.Dalla sua storia personale è nata una sorta di missione: denuncia la violenza sulle donne, il bullismo e parla di depressione. Inoltre tiene corsi sulla terminologia dei rapper ai giovani.

“Lotta e testimonianza” é stato il tema della X edizione del festival di informazione e approfondimento culturale Lgbt+ “Giacinto Festival”.

Il festival diretto dall’attore Luigi Tabita, quest’anno si è svolto come sempre nella splendida Noto. Tra gli ospiti Patrick Zaki e le Karma B.

Durante il festival, una rivelazione inaspettata: secondo il direttore, Lady Gaga si sarebbe innamorata di una vecchia piéce diventata poi film, Bionda Fragola, che parla di una coppia gay interpretata da Umberto Orsini e Mino Bellei, e lo vorrebbe dirigere.

Chi altro l’ avrebbe mai fatto? Il

favoloso Pupo, in vacanza a Forte dei Marmi, passa per caso davanti al locale Puravida, sente una sua canzone, Su di Noi, entra e si mette a cantare con tutti.

Scampoli di Grande Fratello. Alessio Falsone smentisce la ventilata liaison con la vincitrice del realizzato Perla Vatiero dopo che lei si è lasciata con Mirko Brunetti: “Ogni tanto ci commentiamo le storie. Ma oggi non mi sento con nessuna ragazza in particolare, sono single", ha rivelato in una diretta Instagram . A chi diceva di vederlo bene insieme a Perla, ha risposto : "Mi vedevi bene con Perla? E vabbè, forse in un'altra vita".

L’attore britannico Ed Westwick, nella serie tv Chuck Bass, ha sposato l’attrice e modella Amy Jackson in costiera amalfitana. E i festeggiamenti sono iniziati con un party “pasta e pizza”. E a preparare i dolci ci ha pensato Damiano Carrara, pasticciere e conduttore televisivo. I due attori si sono conosciuti nel 2021, in occasione di un evento organizzato dalla Aston Martin al circuito di Silverstone. Lui ora vuole che lei prenda il di lui cognome sui social…

Geolier e Chiara Frattesi sempre piú innamorati come due adolescenti in vena di “limoni”. La sorella del calciatore dell’Inter e il rapper di Secondigliano sono andati a Ibiza (si dice in jet privato) per festeggiare il compleanno della fidanzata di Lazza. Greta Orsingher, influencer ed ex di Fedez. Ma esiste qualcuno che non festeggi il compleanno, l’addio al nubilato e quant’ altro sull’ isola delle Baleari?

