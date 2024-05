PILLOLE DI GOSSIP! ECCO CHI E’ IL NUOVO “ACCOMPAGNATORE” DI MICHELLE HUNZIKER - ALENA SEREDOVA TORNA A PARLARE DEL TRADIMENTO DI GIGI BUFFON ALLE “IENE”: "LA CICATRICE RIMANE, TI RICORDA SEMPRE COS’È SUCCESSO" – LA BELENIZZAZIONE DI ANNA TATANGELO E IL GRUPPO WHATSAPP DEDICATO ALLA CANTANTE CIOCIARA DA MAHMOOD – BIANCA BERLINGUER IN TACKLE SUL CASO FEDEZ-FERRAGNI – ALL’ISOLA DEGLI SCAZZI VOLANO GLI STRACCI TRA GRETA ZUCCARELLO E ARTUR DAINESE – LUISA RANIERI SHOW A CANNES – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Alena Seredova torna a parlare del tradimento di Gigi Buffon a Le Iene. "La cicatrice rimane, ti ricorda sempre cos’è successo". Ed è per questo che il suo matrimonio con l'ex portiere è giunto al termine nel 2014. La fisicità dell’atto non è il problema principale per Alena: "Per me il sesso non è la cosa più importante, tradire la mia fiducia, è più magari un messaggio che in sé l’atto…". E infine: "Se uno scambio di messaggi hot senza un reale incontro può classificarsi come un tradimento? Per me sì"

Michelle Hunziker al settimanale Chi: “Se resterò a lungo senza amore? Per adesso va bene così, poi vedremo. Chissà se mi toccherà ancora”. Per ora é stata fotografata su Diva e Donna con un accompagnatore senza nome con cui si diverte dopo una cena in compagnia di Anna Tatangelo e il di lei fidanzato Matteo Narducci. Il nome ve lo diciamo noi: Matteo Viezzer, un imprenditore.

A proposito di Anna Tatangelo, nelle ultime foto da lei pubblicate é trasformata: sempre piú simile a Belen Rodriguez. E che dire di Mahmood che ha un gruppo whatsapp rinominato “Anna Tatangelo”? Lo spiega lui: “C’erano un paio di canzoni di Anna Tatangelo che si mettevano sempre a casa e quindi c’è un gruppo che abbia chiamato proprio ‘Anna Tatangelo’. Vorrei salutare Anna e scusarmi per questo”.

Anche Bianca Berlinguer ha deciso di dire la sua sul caso Fedez vs Ferragni: “Però una cosa la dico, appena lei è stata in difficoltà lui ha preso e se n’è andato via di casa…Dopo quindici giorni se ne era già andato a vivere in un’altra casa, quella nuova da 400 metri quadri. In questo momento l’abbandonata è stata lei che era quella che aveva tenuto in piedi questa coppia, questo marchio, questo brand. Tra i due mi è sembrata più attiva lei in questo senso. Lei aveva tenuto tutto in piedi prima che succedessero queste ultime dinamiche”.

L’ Isola della noia. Autori svegliatevi! Interminabili minuti per il “ponte delle emozioni” di Kady che ricorda mamma, nonna, fratelli e padre: da latte alla ginocchia. Con Ilary Blasi sto pomte neanche si sarebbero azzardati a proporlo. L’ inviata Elenoire Casalegno dice di aver voglia di risotto e l’opinionista Dario Maltese: “Te lo faccio io il risotto allo zafferano quando torni a Milano”. Ci si aspettava una battuta divertente, invece gelo in studio e sull’ Isola. Tutto sbagliato.

Vladimir Luxuria all’ inizio della puntata de L’Isola dei Famosi fa la “ruota” ovvero gira e rigira come faceva Ilary Blasi. La battuta della serata é comunque di Vladimir che chiede alla “maestrina” Greta Zuccarello: “Come te la senti stasera?” Se l’é sentita male perché é stata eliminata. Tra lei e Artur Dainese una sfuriata con accuse pesanti. Greta: “E’ un falso e disonesto, è venuto qui col ruolo di sterminarci tutti”. Ieri ha sterminato lei.

Al nuovo televoto sono finiti cinque naufraghi: la “top model de noantri” Karina, odiata dal gruppo, Linda Morselli, Dario Cassini, Artur Dainese ed Edoardo Franco. Quest’ultimo è stato mandato direttamente al televoto dalla leader Matilde Brandi.

E anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua e “percorso” non si può davvero più sentire: “Ho visto per la prima volta mezz’ora di Isola dei famosi. La conduzione è robotica, noiosa, impostata. Il cast soporifero. Ho sentito di 78 volte “percorso”. Che bruttezza”.

Le belle notizie di cui non si parla: una donna italiana nei giorni scorsi è stata eletta membro dell’Accademia nazionale delle scienza degli Stati Uniti D’America; una cosa che per uno scienziato non è tanto lontana dal Premio Nobel. Si chiama Gigliola Staffilani: è anche stata la seconda donna della storia ad avere una cattedra “full” al MIT di Boston (Matematica Pura).

Mamma li turchi: Canale Cinque si sta trasformando in Tele Istambul. Poca spesa, massima resa. Terra Amara, che batte Milly Carlucci, Endless Love, My Home my destiny e via elencando. E il protagonista di Viola come in Mare é il turco Can Yaman.

La Croisette é tutta un’ esplosione di ormoni. Al Festival di Cannes, boato dei fotografi appena Luisa Ranieri, interprete di Parthenope, si è tolta gli occhiali: un’ attrice letteralmente laureata in “serving sex” con master in “ammaliazione”.

E anche da infarto é stato il gesto che Carla Bruni ha compiuto sulla scalinata del red carpet. Come fosse a casa sua ha raccolto la lunga gonna con la mano destra, mostrando gambe da urlo e sandali oro che fanno impazzire i feticisti. Occhi fuori dalle orbite anche per Eva Herxigova.

Sempre a Cannes, per Vincent Cassel e Narah Baptista prima uscita ufficiale come coppia sul red carpet del film Parthenope di Paolo Sorrentino. Kelly Rowland, ex Destiny’ Child, visibilmente alterata, ha litigato con la security: non si sa il motivo, ma non é nuova a certe reazioni.

