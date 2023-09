PILLOLE DI GOSSIP - EDUCAZIONE SESSUALE BY BIANCA BALTI: “NON DOBBIAMO VERGOGNARCI DELLA NOSTRA VAGINA”. POI CONFESSA CHE PER TANTI ANNI HA CREDUTO CHE LA PIPÍ USCISSE DAL CLITORIDE" – LADY CANDREVA: “NON SONO ABBASTANZA RICCA. NEL MIO CASO PRENDO VOLI DI LINEA SENZA PROBLEMI” (MA COSA ASPETTA IL CENTROCAMPISTA DELLA SALERNITANA A REGALARLE UN JET PRIVATO?) - IL RAPPER L-GANTE E LA VERITÀ SUL FLIRT CON WANDA NARA – AL GRANDE FRATELLO BOTTA E RISPOSTA TRA IL MACELLAIO PAOLO MASELLA E LA COINQUILINA GISELDA TORRESAN…

Ivan Rota per Dagospia

Il macellaio/modello Paolo Masella del Grande Fratello è convinto che la coinquilina Giselda Torresan sia innamorata di lui e non gradisce : "Prima glielo faccio capire, secondo me, prima…Vabbè si ci parlo, perché ho paura che con i modi miei gentili…i complimenti in generale, può fraintendere. Non voglio che fraintenda. No perché mi trovo a disagio io quando ce l’ho vicino, molto. E mi dà fastidio sta cosa. Così mi sento “apposto” con me stesso." E poi venerdí l’ha nominata.

E Giselda Torresan gli ha risposto: “Ho scherzato con Paolo e si è fatto un’idea strana. Mi fa sempre discorsi strani, secondo me è lui che mi ha votato, si è messo in testa che lo voglio, ma a me non me ne frega niente. Io scherzavo nel dire che è bono e fico, sono una che scherza su queste cose.”

Il rapper L-Gante e la verità sul flirt con Wanda Nara: “Ho parlato con lei. È la migliore, anche se non abbiamo una relazione o altro. Io e Wanda insieme? Quello che posso dirvi è che ho avuto una sola ragazza nella mia vita, Tamara. In seguito, la cosa più vicina a una relazione che ho avuto è stata Wanda, e basta”.

Allegra Luna, moglie del calciatore della Salernitana Antonio Candreva, ha fatto alcune rivelazioni sui social. Una fan le ha scritto di averla vista su un volo di linea, domandando per quale motivo non facesse come le altre colleghe wags. Anche in questo caso la risposta non si è fatta attendere: "Chi sono le mie colleghe?? Non sono abbastanza ricca. Capisco delle situazioni particolari ma nel mio caso prendo voli di linea senza problemi. Per la Sardegna poi, io con due bambini di mattina presto un'ora di volo direi soldi proprio buttati un privato".

L’eccessiva presenza del fidanzato Elio Lorenzoni , in special modo sui social, ha indispettito anche molti fan di Belen Rodriguez che si sono scatenati nei commenti: "Una ragazzina alla prima cotta", e ancora: "Io non capisco il motivo per cui una donna bellissima e realizzata come te, debba per forza sempre essere accompagnata da un uomo", “Hai problemi con l'amore". Gelosi?

Nuova casa a CityLife per Beatrice Valli e Marco Fantini. Il prezzo della casa non si sa, ma si tratterà certamente di qualche milione di euro, anche perché la zona é una delle più care di Milano. Si tratterebbe dello stesso palazzo dove andranno a vivere Chiara Ferragni e Fedez.

Non é mai troppo tardi: Hugh Jackman e la moglie Deborra-Lee Furness hanno deciso di divorziare dopo trent’anni di matrimonio. Hanno detto: “Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale”.

La top model Bianca Balti non é nuova a spararle grosse, ma questa volta si é superata: “Non dobbiamo vergognarci della nostra vagina”. Poi ha parlato di anatomia femminile e ha rivelato che per tanti anni ha creduto che la pipí uscisse dal clitoride.

Mara Venier a “Gente”: “A parte il fatto che usano ‘sto fatto che me so sposata uno ricco, per pagarmi neanche tanto. Comunque, guardi, per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo Iaio ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”.

C’è un programma molto interessante che va peró in onda alle sei del mattino: si tratta de Il Caffé di Rai Uno condotto da Pino Strabioli con tanti ospiti tra cui numerosi scrittori. Spicca la presenza di Santino Fiorillo che ogni settimana parla di un libro dedicato a una diva. Glamour, elegante, sfoggia outfits sempre molto trendy e colorati, ama le “icone” e le dive senza tempo.

I Monopoli Forte dei Marmi, Capri e Viareggio hanno conquistato numerosi vip tra cui Jennifer Lopez. L’idea é dell’imprenditore Michael Rothling che ha nuove idee per la Monopoly Luxury Line. Ha portato ora tutta la linea a Dubai. L’obiettivo è quello di presentare una guida turistica “diversa” della nostra Italia, per farla conoscere agli Emirati.

