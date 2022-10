PILLOLE DI GOSSIP! ELISABETTA CANALIS IN CRISI CON IL MARITO? I DUE NON SI VEDREBBERO DA ALMENO DUE MESI – ELENOIRE FERRUZZI ACCUSA UN’ALTRA CONCORRENTE DEL “GF VIP” DI PORTARE SFIGA, LOREDANA BERTE’, SORELLA DI MIA MARTINI, EMARGINATA DALLA STESSA DICERIA, SI INCAZZA: “INACCETTABILE, LE PAROLE POSSONO UCCIDERE” - SONIA BRUGANELLI E ORIETTA BERTI CONTRO PAMELA PRATI CHE AZZECCA LA BATTUTA DELLA SERATA SU NIKITA: “RISPETTO A LEI LA BAMBOLA ASSASSINA E’ HEIDI” - EMANUELA FOLLIERO FA VISITA A PATRIZIA ROSSETTI: IL MOMENTO CLOU DELLA SERATA È STATO IL BALLETTO CAMP CON TANTO DI GEGIA ALZATA IN ARIA…

Ivan Rota e l’indomito Sor Rotella per Dagospia

elisabetta canalis

Elisabetta Canalis in crisi con il marito? Secondo Novella 2000 la showgirl sarebbe vicina alla rottura con il marito al quale è legata dal 2014. I due non si vedrebbero da almeno due mesi a causa (ufficialmente) di svariati impegni di lavoro…

Loredana Bertè asfalta Elenoire Ferruzzi che aveva accusato un’altra concorrente del “GF VIP” Nikita Pelizon di portare sfiga. Alfonso Signorini aveva ricordato, seppur senza far nomi, quanto accadde a Mia Martini che fu vittima della stessa diceria, un pregiudizio che la portò ad emarginarsi da tutti. Loredana Bertè tuona: “Grazie ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello VIP per aver preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e al pubblico per averla nominata. Questi atteggiamenti non sono accettabili, le parole sono armi, feriscono e possono uccidere, impariamo a usarle di conseguenza".

Oscar della battuta a Pamela Prati che ieri sera è stata miracolosamente salvata dal pubblico votante. Riferendosi a Nikita ha detto : “Rispetto a lei, la bambola assassina sembra Heidi”. Pamela ha ricevuto la visita di fratello e sorella che le hanno consigliato di raccontare barzellette. Un consiglio agli autori del GF Vip: fatele raccontare quella di Caronte…

ELENOIRE FERRUZZI

Sonia Bruganelli e Orietta Berti contro Pamela Prati incredibilmente afferma di non essersi mai definita “diva”, cosa che invece ha fatto più volte. La prima le dice :”Ma se lo hai scritto persino sul collo”. La Berti s’incanta citando dive vere. Un tweet recita: “Quella parola non é mai uscita dalla mia bocca, ma dalle mie corde vocali”.

“Daniele é solo mio” diceva Elenoire Ferruzzi nel suo delirio su Daniele Del Moro che invece con lei era stato molto aperto e leale e come dice Bruganelli:” Se l’ avesse allontanata chissà cosa avrebbero detto” e rivolgendosi a Ferruzzi ha detto che dovrebbe capire alcune cose: ”Ci sono tante donne trans che hanno scelto un’estetica diversa dalla sua”. Bruganelli aggiunge: “Se Daniele fosse mio figlio ti chiederei che male ti ha fatto questo ragazzo?” E Vladimir Luxuria twitta dicendo a Elenoire che un rifiuto bisogna accettarlo senza fare tanto casino .

elisabetta canalis

Sonia Bruganelli aspetta che Pamela Prati esca dalla casa per andare a casa sua a lavare i piatti visto che la diva del Bagaglino (di cui al GFVip non riescono a capire l’ironia) ha detto che lo fa spesso all’interno del reality. Orietta Berti, invece ha la mania delle pulizie: dormendo poco, la notte inizia a pulire i pavimenti. Chiedetelo a Mara Maionchi e a Sandra Milo, sue colleghe nel reality Quelle Brave Ragazze, che non ne potevano più.

E Sonia Bruganelli fa incazzare Antonella Fiordelisi dicendo al “fidanzato” Edoardo Donnamaria che può andare avanti nel gioco anche senza Antonella che la prende malissimo. Di Sonia é l’altra battuta cult della serata verso Elenoire Ferruzzi: “ Come ce l’hai ce la devi far vedere.” Parlava di anima, però. E la Berti sempre vs Ferruzzi: “Devo presentarti un mio amico veterinario che si traveste.” La l’ha presa per una mucca?

elenoire ferruzzi dal moro

“Cosa ho fatto questa volta: ho baciato Daniele?” dice uno Spinalbese,sempre più in caduta libera e definito paraculo da Pamelona, a Alfonso Signorini che lo vuole interrogare sul “quadrato”: a Ginevra Lamborghini e Giaele Di Donà si è aggiunta Antonella Fiordelisi che lo avrebbe voluto scatenando il dubbio in Edoardo Donnamaria che é legato a lei. Guarda caso, l’ex di Belén non parla a Edoardo da due settimane. Il parrucchiere comunque dice, da marpione di periferia: “ Ho tutte nel cuore” . Ma va a ciapà i rat, come di dice a Milano…

Cracco Style. La mamma di Nikita, testimone di Geova,in risposta alla figlia che diceva di mangiare da piccola solo tramezzini e würstel posta sui social il fatto che cucini manicaretti prelibati. In risposta, Nikita le dice che dovrebbe smetterla di usare i social in quanto l’ha messa in difficoltà alche con il suo ex compagno. Occorre approfondire.

Elisabetta Canalis e Brian Perri

La vera comare della casa del GF Vip è Carolina Marconi che dispensa consigli non richiesti e ieri sera se l’è presa con Pamela Prati e ha detto: “La smaschero perché io sulle sue canzoni so la verità. Ma guarda che ha mentito anche su quello. Lei ha fatto Que Te La Pongo e l’altra è Menealo. La prima è di una cantante e la seconda di un gruppo famoso in Sud America. Ma cos’ha fatto lei? Non le ha scritte lei”. Che palle sta Marconi.

BERTE MIA MARTINI

Emanuela Folliero fa visita a Patrizia Rossetti, amica da una vita il momento clou della serata è stato il balletto camp con le coreografie (?) di Carmen Russo. Talmente orribile (con tanto di Gegia alzata in aria e a rischio caduta) che avrebbe mandato in brodo di giuggiole John Waters, il regista inventore dell’odorama. Sulle notte di True Blue: un oltraggio a Madonna.

Il nome Baria Alamuddin vi dirà poco, ma si tratta della mamma di Amal, la moglie di George Clooney, una donna piccolissima che settimane orsono si è presentata in un negozio di capi vintage a Milano con tanto di autista ( del genero) e una gran cofana in testa. La signora avrebbe speso l bellezza di trentamila euro per alcuni tailleurs battendo la figlia che la settimana prima ne aveva spesi “solo” ventiduemila.

