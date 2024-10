PILLOLE DI GOSSIP! ELISABETTA GREGORACI, CHE COME DAGO DIXIT HA FATTO DI NUOVO BRECCIA NEL CUORE DEL SUO EX FLAVIO BRIATORE, AMMETTE: “NON CI SIAMO MAI LASCIATI, STIAMO INSIEME DA 20 ANNI”- MARA VENIER E LA NUOVA COLLEZIONE DI ABITI PER TAGLIE MORBIDE (CON BOLDI SCATENATO CON LE INDOSSATRICI) – ALBA PARIETTI E SELVAGGIA LUCARELLI TRA BATTUTE E VELENI: VIDEO - AL GRANDE FRATELLO JESSICA MORLACCHI LA BUTTA LI’ CON JAVIER: “TU MI AMI, STAI A FÀ TUTTA STA STORIA PER VENIR DENTRO AL LETTO MIO”. SHAILA GATTA MORTA: “MI PIACEREBBE CHE LE DONNE NON MI VEDESSERO SOLO COME UNA BOMBA SEXY INARRIVABILE, SI’ CERTO SONO ANCHE QUELLO…” – VIDEO

https://m.dagospia.com/flash-si-vocifera-che-flavio-briatore-abbia-fatto-di-nuovo-breccia-nel-cuore-di-elisabetta-409587

Se fossero state due pugili su un ring, a un certo punto l'allenatore della Parietti avrebbe lanciato la spugna per evitare che la Lucarelli le facesse ulteriori danni. ?? pic.twitter.com/DQFcwh3OHu — E w a n (@DeerEwan) October 10, 2024

https://www.grandefratello.mediaset.it/video/ricordi-passati-di-clayton-norcross-e-jessica-morlacchi_F313495501025C15.shtml

Ivan Rota per Dagospia

mara venier melania rizzoli

Elisabetta Gregoraci: “Sono single, ho lasciato Giulio Fratini”. Ospite de La Volta Buona, la sciò girl sul presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore ha detto: “Non ci siamo mai lasciati, siamo insieme da 20 anni”-

Tifo da stadio per Mara Venier che ha presentato la nuova collezione di abiti per taglie morbide che da nove anni crea per Luisa Viola: bianco, nero, double, paillettes ton sur ton. Nel parterre, il marito Nicola Carraro, il di lui figlio Geró con la compagna Laura Moretti, Melania Rizzoli, Katia Noventa e Massimo Boldi che Mara ha portato il passerella perché interessato alle indossatrici. Poi la signora della Domenica si è concessa a centinaia di selfie con i suoi fans.

mara venier massimo boldi

Grande Fratello. Jessica: 'ndo vai? Javier: Fatti i cazzi tua. Jessica: Li mortacci di Pippo. Javier: Sto scherzando amore mio. Jessica: Ma tu mi ami, segretamente, stai a fà tutta sta storia per venir dentro al letto mio”.

The Ring al Grande Fratello. Il parrucchiere Giglio che ha fatto i capelli a Shaila: “sei sempre Ariel”

Javier lì accanto che si lava i denti: “Samara!” Shaila: “come ha detto scusa?” Javier: “Samara, ma non per i capelli, per la faccia”.

mara venier 2

Shaila dopo aver parlato con Javier va a riferire “mi fa effetto, sono proprio una stupida, mamma mia mi ha fatto sesso”. Tutto questo ora che Lorenzo non la calcola minimamente. Magari oggi cambierà idea…

“Sto per fare una cosa che piacerà a tanti di voi in Italia (e forse anche all’estero) non ne posso parlare ancora ma.. ne vedrete delle belle”, dice Laura Pausini. Aspettiamo con ansia.

selvaggia alba parietti

“Dopo? Beh, non potrai più andare a giro così e fare tipo ‘ehy raga ciao sono tornata in città‘ perché non sarai la persona di prima e non potrai andare a fare la scema a giro, sei comunque uscita da un programma che è abbastanza seguito”, dice Yulia pensando alla fama che la perseguiterà finito il Grande Fratello. Le risponde Javier: “Ma chi ti caga!”

Ex velina di Striscia La Notizia, Shaila Gatta Morta, straparla:

jessica morlacchi

“Mi piacerebbe che le donne non mi vedessero solo come una bomba sexy inarrivabile, si certo sono anche quello…”

E per finire in bellezza: Jessica: “Io non ho capito niente di quello che sta succedendo”. E il gentleman Lorenzo: “Helena e Shaila si mettono insieme ed io e te scopiamo”.

Alba Parietti da Piero Chiambretti versus Selvaggia Lucarelli: “Lei si commenta da sola. Io ero una sua grande ammiratrice prima, è stato un vero peccato averla conosciuta. Io l’ho conosciuta come giurata, poi ci siamo riviste davanti ai giudici veri e le devo dire che ho preferito loro a lei. Io non la nomino perché non voglio più essere querelata e farmi altri cinque anni di tribunali. I tribunali dovrebbero servire ad altro e non a risse da cortile come le nostre! Odiare qualcuno significa essere in suo potere e io non lo sono con lei!”

shaila gatta

E Selvaggia impassibile replica: “Ma sono battute le sue? Non funziona nemmeno come comica. Ma chi ha parlato di odio? Guardi che sta facendo tutto da sola“.

Haters contro Heather: “Sembra come se avesse solo due figlie e gli altri?" e poi: "Hai dimenticato che stai per diventare nonna? Perché non una foto con Jacqueline?". Heather Parisi risponde: "Allucinante". E poi commenta: "Umberto Maria ed io abbiamo 6 figli, 1 maschio e 5 femmine".

elisabetta gregoraci shaila gatta shaila gatta 45 shaila gatta jessica morlacchi yulia luca giglioli 1 shaila gatta shaila gatta 34 flavio briatore elisabetta gregoraci 1