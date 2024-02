PILLOLE DI GOSSIP! EMMA SMENTISCE IL FLIRT CON TEDUA: “IO SONO UNA CAZZARA. LUI E’ MOLTO BONO E QUINDI HO LANCIATO QUESTA ROBA” (SARA’ VERO?) - LA NUOVA FIDANZATA DI TOM CRUISE É ELSINA KHAYROVA, FIGLIA DI UN FEDELISSIMO DI PUTIN – BELEN E LA MINESTRA RISCALDATA COL CESTISTA BRUNO CERELLA – I NUOVI AMORI DI GISELE BUNDCHEN E DI LORENZO AMORUSO, EX DI MANILA NAZZARO – LE ULTIME DAL "GRANDE FRATELLO": SIMONA TAGLI, DOPO ANNI DI CASTITA’, HA RICOMINCIATO A TROMBARE - IL FLIRT CON ANTONIO ZEQUILA CHE L’ABBANDONÒ PER (DICE LUI) PER SHARON STONE...

Ivan Rota per Dagospia

emma

La nuova fidanzata di Tom Cruise é Elsina Khayrova, figlia di un fedelissimo di Putin: il sessantunenne divo e la trentasettenne socialite russa fanno sul serio. Tanto che lui avrebbe conosciuto i due figli che lei ha avuto dall'ex marito, l'oligarca Dimitry Tsvetkov.

Belen ha voluto confermare (a modo suo) la nuova frequentazione. La prova ci viene da un’opera d’arte. In un video la lei postato si vede un quadro che si trova proprio a casa del cestista Bruno Cerella. Che Belen lo abbia fatto più o meno di proposito non si sa…

tom cruise

“Non è successo niente. Io sono una cazzara ok, quindi ho lanciato questa roba - ha spiegato Emma durante un'intervista a Radio 105 -. Si ho visto Tedua lui è molto bono ma come fanno tutte le ragazze. Anche noi li guardiamo e diciamo minchia che bono. Solo questo ho detto. Ma sì, potevo non dirlo. Era tutta una cosa basata sul telefonino. Era tutto un gioco su "ultimo screen e ultimo messaggio, l'ultima ricerca su Google". Io che avevo fatto una ricerca una sera prima ma era passata una nottata e tre bottiglie di vino.” Sará vero o in camera è successo altro?

L’ex di Manila Nazzaro ha ritrovato l’amore. Archiviate le liti con la conduttrice 46enne che il 13 maggio sposerà il nuovo compagno Stefano Oradei, Lorenzo Amoruso sta ora con una ragazza che ha ben 20 anni meno di lui. Sul social l’ex calciatore ha presentato a tutti Afarin Mirzaei, modella persiana 32enne.

tedua

Simona Tagli al GF senza peli sulla lingua. Dopo anni di castità dice che ora ha sciolto il voto e poi dice: “Avevo un parere completamente diverso (su Beatrice Luzzi). Ma devo dirti la verità: in questa casa, io parlo di amore universale, dovevo trovare chissà quale uomo, mi sono innamorata di Beatrice! Non faccio coming out però la amo! La amo! Se fosse un uomo mi fidanzerei con lei! Parlo di amore universale.”

Riguardo al discorso, Alfonso Signorini chiede a Fiordaliso se anche lei é casta e la cantante risponde: “ Guarda, si è morta da sola.”

Alle nomination, ai concorrenti viene fatto il solito scherzo: far loro pensare di votare chi eliminare quando invece si vota per eleggere il primo finalista. Chi sará tra Beatrice Luzzi, Max Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares? Varrese nomina Giuseppe Garibaldi perché “lo voglio vedere in finale.” Sapevano giá tutto? Inoltre é stato eliminato Stefano Miele tra le lacrime della Luzzi.

elsina khayrova

Anna Pettinelli non crede all’ amore tra Mirko e Perla: : “No, non mi convincono, sono molto scettica, adesso vi spiego perché. Io trovo che quando due persone si amano, hanno anche un atteggiamento fisico diverso. Tra loro c’è stato questo abbraccio e questo bacetto, che non era un bacio, era una mezza schifezzetta…”

Quattro cantanti di Sanremo 2024 nella Billboard Global superando icone come Justin Timberlake e Kanye West : Mahmood é cinquantaduesimo , Georlier é al 91, posto, Annalisa al 95 e Angelina Mango al 110.

Dopo la dolorosa separazione dal marito Tom Brady, Gisele Bündchen é tornata a innamorarsi: il fortunato è Joaquim Valente, istruttore di jiu-jitsu con il quale si vede da circa un anno. dallo scorso giugno, ma solo ora la storia è stata confermata dall'entourage di Bündchen.

Grande Fratello: “Non dipende da quanta lingua ci metti. Il limone ce lo siamo dati sotto le coperte.” Mirko su Perla che dice vogliono rimanere non a favore di telecamera. Loro che hanno fatto la loro “carriera” nei reality. Non ci sono parole.

joaquim valente

Hanno imboccato anche il povero Federico per far dire perché si é buttato in piscina. No,non per le nomination, ma perché ha avuto un infanzia difficile. Che bella storia…

A pomeriggio 5, Alfonso Signorini ha detto di essere contento perché non si sentono parolacce al GF. Infatti: alcuni concorrenti avrebbero bestemmiato! La stampa ha accusato il GF di bullismo, patriarcato...articoli contro la violenza verbale di Massimiliano Varrese. Ma niente parolacce. Va bene.

gisele bundchen

Beatrice Luzzi: "Cesara, ma ti sembra che Marco Maddaloni sia un buon esempio dopo quella scenata dell' altra volta?” Cesara Buonamici (considerata dallo web la peggiore opinionista nella storia del Grande Fratello) ha voluto fare il peggio fino in fondo ridimensionando l’ atteggiamento dello judoka: che odio ha nei confronti di Beatrice Luzzi, non si sa, ma la sua mentalitá maschilista é rimasta ai primi del novecento.

Arriva il nonno di Greta Rossetti che vuole ballare. Poi arriva anche la nonna. Ma dai… manca solo la mamma di Greta che ha definito Simona Tagli un maiale. Logicamente di questo non si é parlato.

belen

Hanno appena finito di demolirla con le clip dei confessionali di Beatrice, Simona e Stefano ma Rosy Chin continua a imitare Simona Tagli: cosa che fa ridere solo i quattro scappati di casa che le stanno attorno. La Tagli non reagisce: meglio pensare al suo amore per il principe Alberto Di Monaco, meno a quello con Antonio “Zequila che l’ abbandonò per (lo dice solo lui) Sharon Stone. Ci ritroveremo Zequila nella prossima puntata?

eva robin s antonio zequila bruno cerella beatrice luzzi alberto di monaco simona tagli afarin mirzaei lorenzo amoruso gisele bundchen 1 beatrice luzzi