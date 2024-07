FEDEZ AVREBBE UNA NUOVA “FIAMMA” E L’EX TRONISTA NON SI TRATTIENE SUL RAPPER: “E’ IN CALORE”

Ivan Rota per Dagospia

Dopo il ko con Sinner, Berrettini si consola con Federica Lelli, ex del cantante Ultimo. I due, secondo Chi, convivono già, divisi tra Roma e Montecarlo, dove Berrettini si allena. La neo coppia è stata immortalata nelle vie della Capitale: subito dopo la sconfitta a Wimbledon Berrettini ha raggiunto la compagna in Italia per rilassarsi.

Rabiot lo aveva stuzzicato, sottolineando che dovesse “fare di più per meritare di entrare nella finale di un campionato europeo” e Lamine Yamal ha mostrato con le mani il gesto del bla bla davanti alle telecamere: “Tu parla pure, io segno…”

Djokovic, infastidito, abbandona l’intervista della BBC quando gli chiedono: "Pensi che questi comportamenti del pubblico ti aiutino a giocare meglio?". Così Nole ha interrotto il giornalista e si alzato, andandosene via: "Ho già detto quello che dovevo dire su questo argomento…”

Fedez avrebbe una nuova “fiamma”. Dopo la separazione, il rapper si diverte a fare l’ adolescente. Adorabile il commento di Piero Chiambretti: “ E chi se ne frega…”

Ed ecco il commento, sui social del settimanale Chi, dell’ex tronista di Uomini & Donne, Ramona Amodeo. “Che brutto vedere che un uomo appena si lascia sta così in calore. Che delusione, sapete qual’è la vera perversione? Essere monogami, restare fedeli e nonostante le difficoltà restare uniti e insieme“.

Ieri la cantante Fiordaliso a Estate in Diretta ha lanciato un appello: “Sono qui, ma ho bisogno di voi... Hanno rubato gli strumenti a tutti i miei musicisti, ieri a Pontecagnano. Un furto terribile. Se qualcuno ha visto qualcosa, vi prego di parlare. Hanno rubato tutto quello che c’era dentro a questo autobus, non hanno più nulla”.

Selvaggia Lucarelli ha detto di aver contattato gli interessati (a parte Fedez) prima di scrivere Il Vaso di Pandoro: “…Fabio Maria Damato mi ha risposto subito, mi ha risposto lui direttamente. Mi ha detto ‘per il momento preferisco non parlare, ma più in là chissà’. Questo suggerisce un approccio molto diverso alla vicenda”.

E ha proseguito: “Lui ha capito che è meglio togliere i filtri e cercare comunicazione con chi in quel momento sta scrivendo di te. Mentre Chiara Ferragni continua imperterrita ad alzare i muri, che ci sono sempre stati e non voler confrontarsi mai con i giornalisti. Infatti è una cosa che non ha mai fatto”.

Perché Chiara Ferragni dell'addio al nubilato della sua migliore amica Veronica Ferraro, festeggiato a Palma di Maiorca il primo weekend di luglio, sui suoi social non ha ancora postato niente? Incidente sexy per la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, alle Baleari. L’imprenditrice ha scelto un outfit decisamente hot e la scollatura non ha retto alla guida..

All’ Ischia Global Fest, ideato e diretto da Pascal Vicedomini, ospite d'onore é stata Gianna Nannini che ha ricevuto due premi da Sting e da sua moglie Trudie Styler e ha poi intonato, insieme a Lina Sastri, un classico della canzone napoletana: Anema e core.

Applausi poi a Lacco Ameno d’ Ischia per il documentario "Posso entrare? An Ode to Naples"diretto da Trudie Styler, moglie di Sting. Clementino le ha dedicato la sua canzone Partenope.

Sarebbe finita la storia d'amore tra Artem Tkachuk e Gioia D'Ambrosio. Solo un anno fa l'attore di Mare Fuori le chiese di sposarlo: "ho detto sì", aveva scritto lei su Instagram dove mostrava una foto con l’anello al dito.

Edoardo Tavassi racconta: “A L’Isola dei Famosi io e Nicolas Vaporidis siamo riusciti a fumare e pure tanto. Questo a insaputa di tutti. Abbiamo fregato dei soldi al microfonista, gli abbiamo rubato proprio i soldi. Come abbiamo comprato le sigarette? Abbiamo corrotto il barcaiolo honduregno”.

Massimiliano Caiazzo, lanciato da Mare Fuori, su Instagram in una foto mentre, di spalle, abbraccia una ragazza che non è Elena D’Amario, ma Tonia De Micco. É stata lei a pubblicare la foto con la scritta “non nascondere la magia. Che succede?

