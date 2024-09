PILLOLE DI GOSSIP! IL FIELE DI BELEN SU ELODIE: “MOSTRARE IL CORPO COME FORMA DI LOTTA AL PATRIARCATO? SONO DISCORSI CHE NON CAPISCO TANTO” – FEDEZ SBROCCA A “LA VITA IN DIRETTA” - MALORE PER “FURBIZIO” CORONA: “IL FISICO NON È PIÙ QUELLO DI PRIMA” (A FABRI’, DATTE ‘NA CALMATA) – L’INFLUENCER ROBERTA CARLUCCIO, ALIAS ROBERRYC, UMILIA TONY EFFE, CHE L’AVEVA INSULTATA NELLO SCONTRO CON FEDEZ: “SEI UN BULLO COMPLESSATO” – SABRINA SALERNO OPERATA, EROS RAMAZZOTTI E DALILA GELSOMINO SEMPRE PIU’ LONTANI – E LA MOGLIE DI DE ROSSI SARAH FELBERBAUM… - VIDEO

Malore per Fabrizio Corona che é stato portato in ospedale. “Ragazzi purtroppo sono stato male . Ho spinto troppo e ho lavorato come se avessi 30 anni ma il fisico non è più quello di prima e ti devi dare una calmata”. Ora é tornato a casa.

Sembravano aver fatto pace, ma Belen Rodriguez ha di nuovo lanciato una frecciatina a Elodie, fidanzata con Andrea Iannone, ex della showgirl argentina: “Mostrare il proprio corpo come forma di lotta al patriarcato? Sono discorsi che non capisco tanto. A me piace provocare, mostrarmi, sono egocentrica, altrimenti non farei questo lavoro, sono Belen”. Dissing in arrivo?

Tony Effe l’aveva citata nel suo dissing contro Fedez, dicendo: “Ho scopato la tua bitch e dopo l’ho passata a Sfera, dopo Boro, dopo Shiva”. Ora, Roberryc, all’anagrafe Roberta Carluccio, la ragazza in questione, risponde agli insulti: “Sei il classico complessato che deve attaccare le persone per cose che non c'entrano nulla. Qualcuno per le tue parole avrebbe potuto fare gesti estremi…”

E prosegue: “Vuoi rovinare la vita a una persona per cosa? Perché sei un insicuro di merda? Basta parlare di noi donne come fossimo oggetti vostri, le cose si fanno in due. La verità è che sei un bullo entrato in competizione”.

Sabrina Salerno è stata operata, per un nodulo maligno al seno scoperto durante una mammografia di routine. Sta bene. È stata la stessa cantante a rassicurare tutti i suoi fan e i suoi colleghi che ieri si erano allarmati dopo la pubblicazione di una sua foto in ospedale con una flebo attaccata al braccio. La 56enne si trovava nella struttura sanitaria per subire un intervento chirurgico al seno, dopo la scoperta di un nodulo maligno.

Lui in Turchia, lei a Milano: Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sarebbero sempre più lontani. Le voci di una crisi giravano da tempo, ma i due avevano negato postando una foto. Un di lui amico, un fotografo, ci dice che in ogni caso stanno passando un brutto momento. Passerà?

Fioretta Mari, attrice e docente vista come giudice ad Amici, si toglie un “sassolone” dalla scarpa. Parla bene di tutte le sue “allieve” e persone conosciute, meno che di una. Dice di Miriam Leone: “Un dolore grande della mia vita. L’ avevano scartata a Miss Italia e io l’ ho ripescata. L’ho persino messa in contatto con Anna Strasberg , ultima moglie di Lee Strasberg , insegnante di recitazione di Marilyn Monroe. Brava ragazza. Voleva portarla in America.Mai più vista. M’avesse ringraziato una volta”. É Patrizia Mirigliani, “patronessa” di Miss Italia, concorda in tutto e per tutto.

In passerella alla fashion week milanese, a farla da padrone sono stati gli sportivi come Matteo Berrettini, Loris Karius, marito di Diletta Leotta, Nicolò Martinenghi da Boss: qui, bello come sempre, David Beckham ha scatenato l’ ormone di (non solo) molte signore presenti. Di una in particolare: una giornalista “culinaria”.

Incontro ravvicinato alla sfilata di Roberto Cavalli tra BigMama e Victoria “Maneskin” De Angelis: tra le due si dice sia in vista una collaborazione. Con loro Naomi Campbell mentre la “dea saffica” Gaia ha infiammato gli animi alla sfilata di Del Core. Stupore per Marina Abramovic da Jil Sander.

La vita di Patty Pravo diventa una serie tv :”Trovare la protagonista non sarà facile: ero energia pura”dice all’Ansa Patty Pravo che ha annunciato a Venezia 81, alla cerimonia per il premio Wica, Women in cinema award, di aver dato l’ autorizzazione al progetto. Novella 2000 aggiunge: “Resta in sospeso il nome della protagonista, della donna che possa impersonarla. E qui arriva la pazza idea di Victoria De Angelis”.

Come si sa, i preti di Reggio Calabria erano contro l’ospitata di Fedez alla Festa della Madonna della Consolazione, ma il rapper si é comunque esibito. Per questo motivo La Vita In Diretta ha inviato Monica Raucci, a intervistarlo, ma lui si é incazzato:“Sto salendo sul palco, le sembra educato venire a farmi delle domande? Sto per salire sul palco!“. E dal palco al microfono ha aggiunto: “Volevo ringraziare la signora de La Vita In Diretta che mi ha seguito fino a sotto al palco per farmi domande inutili, grazie“.

Alberto Matano ha così commentato: “Come sapete se c’è una notizia noi andiamo dove tutto avviene in tempo reale e volevamo vedere la reazione di Fedez e del pubblico dopo le polemiche e l’accusa di blasfemia. Che ve ne pare di questo documento? Noi eravamo lì a fare domande, la nostra Monica Raucci è di una simpatia travolgente, è un’inviata molto scanzonata. Sono rimasto sorpreso, ma va bene“. Roberto Alessi e Barbara Alberti hanno stroncato Fedez per la sua cafonaggine.

Sarah Felberbaum, la moglie di Daniele De Rossi, ringrazia i tifosi della Roma. Lo fa sui social postando il video che ritrae diversi sostenitori giallorossi nel momento in cui salutano l'allenatore sotto casa sua. "Uno di noi, Daniele uno di noi"

