Ivan Rota per Dagospia

Il fratello di Icardi attacca Wanda Nara: "Ha distrutto una famiglia". La showgirl ribatte: "Se ti succede qualcosa di brutto, me lo fai sapere? Sono sicura che è colpa mia..."

Tony Effe è il più bello del “rione” secondo GQ. Lui ne è consapevole: “Se mi considero un sex symbol? Ti dico la verità: sin da bambino sono sempre stato abituato a essere il bello del gruppo. A scuola ero sempre tipo “lui è quello che fa i film, che bello che è, no?” e questa cosa mi dava fastidio. Era l’unica cosa che mi dicevano. Da ragazzetto adolescente io mi imbruttivo, mi facevo i capelli con la lametta, le sopracciglia, cose così. Poi ho capito che era una cosa che faceva parte di me e allora ho iniziato a giocarci…”

E prosegue goliardico, ma anche un po’ narciso: “Ho sempre detto che sono il più bello d’Italia, capito, è diventata una mia cifra. È tipico dei rapper dire “io sono il più forte, io sono il più bravo” e allora io ho iniziato a dire “io sono il più bello”. Fa parte di quel Tony scherzoso e goliardico di cui parlavamo prima”.

Mara Venier da Belve a Francesca Fagnani dice la sua sulla maglietta “Se vuoi perdere peso, caga” e ricorda quando, giovane attrice, ricevette un’offerta da Giorgio Strehler per recitare in teatro:

“Io non sono mai stata ambiziosa, non me ne fregava niente di fare teatro: mi chiama un assistente di Strehler, per offrirmi una parte, io rifiuto e questo mi dice che il Maestro vuole parlarmi: qualche secondo, dall’altro capo sento Strehler che sbraita: ‘Ma come si permette, questa puttana!'”

A Sanremo Giovani, sono rimasti in 18. Nel corso della seconda puntata hanno passato il turno Grelmos, Settembre e Selmi. Tutt’ora in gara sono rimasti Alex Wyse, Mew, Nicol, Tancredi (da Amici); Angelica Bove, Angie, Arianna Rozzo, Bosnia, Cosmonauti Borghesi, Dea Culpa, Giin, Grelmos, Mazzariello, Orion, Queso e Quello, Sea John, Selmi, Settembre (da X Factor) e Vale Lp con Lil Jolie, icona di Amici, secondo molti é la nuova Alice.

La lista più improbabile di co-conduttori del Festival dì Sanremo comprende, oltre al re dei flop Alessandro Cattelan, Fiorella Mannoia, Angelina Mango, Annalisa, Damiano David, Tananai e BigMama. Si certo, e poi arriva anche Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David…

Ad Anna Tatangelo, dopo Gigi D’Alessio, piace la carne fresca. Dopo Livio Cori e il modello Mattia Narducci, adesso Anna Tatangelo, rivela il settimanale Chi, avrebbe un nuovo fidanzato, ovvero quel bel manzo ventinovenne di Giacomo Buttaroni, allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC e fondatore del club sportivo Off Season Roma Eur. Tra loro baci appassionati sul piazzale antistante la stazione Termini, a Roma.

Ci sarebbe un altro “povero”, dopo Flavio Briatore, accanto a Elisabetta Gregoraci: si tratterebbe di Tomas Talin, figlio di Fabio Talin il re del real estate a Sankt Moritz e fondatore di una ditta che si cura di imballaggi.

E Meghan Markle ancora sola a un evento pubblico alimenta il gossip sul divorzio da Harry d’ Inghilterra. Meghan ha partecipato al party di inaugurazione della collezione Highbrow Hippie al ristorante Gjelina, a Venice Beach in California. Ormai va anche alla fiera della salsiccia …

Flavia Vento a Belve: "Andavo sempre nell’acqua di Sabaudia, perché in un’altra vita sono stata anche una sirena e mi sono ricollegata alla Maga Circe". Riccardo Scamarcio rivela che sul set, Ferzan Özpetek, con il quale litigò, lo chiamava “sta pazza, sta cretina, sta stronza”. Poi dice: “Troppo simpatico Özpetek”. Meglio tenerselo buono.

Oltre i confini del trash. Al Grande Fratello è arrivato Antonio Fico, uno dei vari ragazzi che sostengono di aver avuto una storia con la “mantide” Federica Petagna dopo la fine di Temptation Island. Anche Giovanni De Rosa ha dichiarato di aver passato una notte d’amore con la ragazza mentre lei stava insieme a Stefano Tediosi. De Rosa ieri sera ha scritto su Instagram: “Chi costruisce castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie”. Ma il suo ex fidanzato Alfonso e anche Stefano, l’attuale flirt, non si sono mai accorti di niente?

Antonio Fico ha scritto contro Alfonso: “Quand un e cornut e cuntent” e ancora: “Fieri di svegliarci tutti i giorni alle cinque del mattino per andare a lavorare e vendere i cornetti. Alfonso invece di Federica io non ne andrei tanto fiero“. E a Federica piaceva la brioche, ecco i messaggi della mantide: “Antoo ma si pazz? Che buongiorno dolce!”, “Un piccolo buongiorno per te, ti piace?”

Tommaso: “Sei una brava persona ma sei un grande giocatore.” Luca Calvani: “Te sei fuori come un terrazzo.. fatti vedere da uno bravo, te non hai capito niente di me, tra 25 anni mi dirai scusa sono stato un coglione.” E Lorenzo Spolverato, con gli occhi fuori dalla testa e le vene che gli scoppiano, dice che per Luca c’è bisogno di un assistente sanitario. Per “spolverino” allora ci vorrebbe tutta la squadra di DOC. E Jessica: “Penso che è pazzo, spero che Luca smetta di fare la pasta in bianco a Lorenzo, gliela facesse Shaila la pasta.”

Maria Vittoria a Tommaso: “Sono io che non mi riesco a fidare di te dopo una cosa del genere, sei andato da Lorenzo a dirgli le cose e io con lui non voglio condividere nulla dei cazzacci miei…Ho preso e sono andata via per stare da sola, sei tu che sei andato da Lorenzo”.

Non é la Rai. Pamela: "io non mi vesto da due mesi in bagno e ho scoperto solo adesso che se vede tutto? io proprio senza mutande, in mezzo ar bagno, avanti e dietro!"

Ilaria: "ma come si vede tutto? ma quindi pure quando spingo che non ci riesco?"

Noiosi come pochi Yulia Bruschi e Giglio, che hanno parlato del feeling speciale che li lega. La gieffina ha svelato che, tra di loro, si è trattato di un colpo di fulmine, mentre il parrucchiere ha già pensato a un possibile futuro in coppia. Nessun accenno alla denuncia dell’ ex fidanzato di Yulia a cui lei avrebbe tirato un bicchiere in faccia.

Spolverato volgare ed esagerato con Helena Prestes che ostacolerebbe la di lui storia d’ amore con Shaila Gatta con la quale lui ha litigato furiosamente. Alfonso Signorini ha rimproverato il concorrente per i suoi modi poco gentili , sempre al centro delle polemiche. Il conduttore l’ha avvertito che, se non cambierà atteggiamento, la produzione dovrà prendere dei provvedimenti seri nei suoi confronti.

Luca Calvani è il preferito dal pubblico e i nominati per l'eliminazione di sabato 23 novembre sono Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Alfonso D’Apice e Clayton Norcross.

