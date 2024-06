Ivan Rota per Dagospia

Si sarà solo dimenticata di mettere la pancera o é in dolce attesa? Nello scorso weekend, Lady Gaga, ha fatto da damigella d'onore alla sorella minore Natali, che si è sposata a York in Inghilterra. Per la cerimonia ha indossato un abito rosa abbastanza triste con dei guanti, un piccolo bouquet di fiori gialli e non si é mai separata dal fidanzato Michael Polansky, matematico laureatosi a Harvard. La cantante ha esibito un “pancino” più che sospetto.

Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, ha rivelato in che rapporti è con Daniela Christiansson, la compagna del suo ex marito Maxi Lopez: “Andrò con i ragazzi, non vedono il padre da molto tempo. Voglio che trascorrano del tempo con la loro sorellina (avuta da Lopez con Daniela) che è una bambola”. Quindi i rapporti sono molto buoni.

L’ intraprendente Wanda Nara inoltre è ambasciatrice del marchio Divas Play Mundial, una piattaforma per adulti simile a OnlyFans. Anche in questi giorni ha pubblicato contenuti ad alto tasso erotico, ma non si preoccupa di cosa possano pensare i figli: “I miei figli non giudicano. Sono liberi, intelligenti e indipendenti…”

Sotto una foto che Chiara Ferragni ha pubblicato su TikTok (dove si è furbescamente riciclata), un fan le ha scritto: “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”. E ieri sera a Donne sull’ orlo… Selvaggia Lucarelli ha ripetuto di preferirla a Fedez di cui dice: “Sembra un uomo in crisi di mezza età”.

Ormai è una delle poche “star” (de’ noantri) che non parla. Cristiano Iovino è il personal trainer che ha “bevuto un caffè” con Ilary Blasi. Si è parlato infatti di un flirt tra la conduttrice e il personal trainer che sarà tra i testimoni in tribunale di Francesco Totti in merito ai presunti tradimenti della Blasi. Poi il pestaggio con Fedez. Ora candidato al prossimo Grande Fratello. E a quando il cinema? Titolo suggerito: Palestra, Sesso e Botte.

E ci risiamo con Jennifer Lopez e Ben Affleck: domenica scorsa a Santa Monica, in California per la partita di basket del figlio di lui, Samuel, hanno provato a smentire le voci di crisi mostrandosi allegri davanti a tutti. Però in molti hanno notato che si sono dati solo un freddo bacio sulla guancia e che hanno camminato fianco a fianco senza tenersi per mano.

Un Insider ha confidato a Page Six: "Se ci fosse un modo per divorziare per motivi di temporanea infermità mentale, Affleck lo farebbe, sente che gli ultimi due anni sono stati solo un incubo e ora è tornato in sé e capisce che non c'è modo che funzioni". E la telenovela continua.

Tremate, tremate, le svalvolate son tornate: Kanye West e Bianca Censori sono tornati in Italia, insieme all'inseparabile cuscino di lei. La coppia è stata vista all'aeroporto di Firenze. Il rapper ha avviato una linea produttiva del suo marchio Yeezy a Prato, dove ha preso parte insieme alla moglie a riunioni di lavoro. Gli outfit di Bianca sono balzato agli occhi: il cuscino, ormai accessorio “signature”delle sue uscite, serve a nascondere nudità eccessive.

Antonella Elia ha festeggiato il compleanno del compagno Pietro Dalle Piane. L’attore (ex di Silvye Lubamba) ha organizzato la sua festa al ristorante Casale Girasole a Ostia Antica. Lui vestito in nero e giallo ocra: tipo girasole o Ape Maia. Tra i cento invitati anche Jane Alexander col compagno Gianmarco Amicarelli.

É durata poco, solo cinque mesi, la relazione tra Joe Jonas e la modella Stormi Bree. Per lui è stata la prima relazione dopo la fine del matrimonio con Sophie Turner, mamma delle sue due figlie Willa e Delphine. Va alla grande invece la liason di Sophie Turner, mitica Sansa Stark della saga Il Trono di Spade , e l’ aristocratico inglese Peregrine Pearson.

Megan Ria e Gianmarco Petrelli hanno partecipato alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi e lì i due ballerini si sono innamorati l'uno dell'altra. Ora pare si siano già lasciati.

Invece Andrea Damante e Elisa Visari erano insieme a Ibiza, allo stesso tavolo durante una serata con amici. Per i due, lui ex di Giulia De Lellis, lei ex di Simone Susinna, un ritorno di fiamma?

Due ballerini di Amici, legati da un’ amicizia speciale, non sono più amici. Christian Stefanelli ha pubblicato un lungo messaggio sui social in cui, anche se non ha nominato direttamente Mattia Zenzola, ha raccontato di un legame che è finito: “La delusione è grande..io preferisco essere accettato per come sono”. A buon intenditor…

Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria se la prende con i giornalisti: “Io vorrei dire una cosa, fatemi togliere questo sassolino: molti giornalisti avevano detto che lei (Matilde Brandi) aveva un contratto con tempo a termine e che sarebbe andata via prima dall'Isola per venire al tuo matrimonio (rivolta a Manila Nazzaro). Non è vero. Lei è rimasta sull'Isola. Prima di scrivere certe cose, pensateci bene".

Solo che anche in questa edizione c’è stato (almeno) un contratto a termine: una settimana, ma poi per volontà del naufrago sono diventate tre. Avete indovinato?

"Tra il non avere peli sulla lingua e diventare maleducato c'è una linea sottile": la contessa Alvina ed Artur Dainese non gradiscono il comportamento di Edoardo Franco . Lo chef poco prima della fine sbrocca. Stasera la finale de L’ Isola dei Famosi.

