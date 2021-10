#GFVIP *venerdì sera* Alfonso: Soleil riuscirà a portarti via il tuo Gianmaria, Sophie? Sophie: glielo lascio glielo lascio, non mi va neanche di stare in questi triangoli nè con lei nè con Gianmaria! *sabato sera* Sophie: pic.twitter.com/7whYyisquJ — Serena (@sere090317) October 24, 2021

Ivan Damiano Rota e il corruttibile Sor Rotella per Dagospia

soleil sorge alex belli 44

Al GF Vip il bacio che però ha destato più interesse è stato quello tra l’attore Alex Belli e Soleil Sorge. I due si sono dati un vero e proprio bacio a stampo, rimanendo così a contatto per diverso tempo. Infatti appena partita la canzone Kiss la cazzuta Soleil è saltata al collo dell’attore. Il tutto è accaduto sotto lo sguardo alterato di Francesca Cipriani che ha detto: “oddio ma si sono baciati in bocca!”.

Soleil Sorge é amatissima dal pubblico che la salva a ogni nomination. Raffinata stratega al contrario di Sofie Codegoni alla quale Soleil rimprovera di essere entrata nella casa con un “testo” già scritto. Infatti Sofie si é legata a Gianmaria Antinolfi, tra l’altro ex della Sorge. Ma chi ha scritto le battute del “teatrino” allestito dalla Codegoni? La risposta é facile...

Tra il verde del Bosco Verticale a Milano girano voci sul fatto che ci sarebbe crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Ancora non é dato sapere niente di più a parte il fatto che, secondo quanto dicono alcuni (pseudo) amici, sarebbe a causa della gelosia reciproca dell’ esposizione mediatica. Una crisi a colpi di like?

soleil sorge alex belli 44 copia

Nessun armistizio tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli: la soprano si era arrabbiata con Carmen Russo e di conseguenza con la cantante che l’aveva appoggiata. Ieri sera altro round: la Ricciarelli non sopporta che la Squillo si faccia paladina in difesa delle donne per cause importanti e poi si perda in discussioni da bar. 1 a 0 per Katia.

soleil sorge alex belli 19

Ecco che spunta anche Guendalina Rodriguez nella telenovela Mauro Icardi versus Wanda Nara. La ragazza dice di avere avuto “contatti” con il calciatore sino a pochi giorni orsono e di avere foto che lo provano. Tuttavia tali dimostrazioni si sarebbero rivelate fasulle in quanto sembra che la ragazza abbia ritoccato lo screenshot di una vecchia videochiamata tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Saputolo, quest’ultima ha dato di matto inviando un messaggio pieno di volgarità alla Rodriguez che ha sua volta lo ha diffuso sui social.

sophie codegoni

Yari Carrisi avrebbe deciso di cambiare cognome e invece di usare quello paterno, di utilizzare quello della madre: Power. Non è una decisione dell’ultimo minuto: sono già diversi mesi che il ragazzo avrebbe adottato il cognome di Romina. A complicare le cose una foto da lui postate con la mamma è solo due sorelle tra cui la scomparsa Ilenia e la scritta “my beautiful family”. Ma il padre e gli altri quattro fratelli?

A Tu si que Vales, dopo il giudizio positivissimo di Maria De Filippi su tre scultorei acrobati, si é fatto sentire Rudy Zerbi cheha fatto un insinuazione: la conduttrice, nel valutare gli atleti, sarebbe stata influenzata dalla loro prestanza . Per il critico musicale la De Filippi era al settimo cielo solo perché i concorrenti erano bellissimi ragazzi. La risposta della queen non si è fatta attendere: “È un maiale, pensa che io sia entusiasta perché sono belli. Siccome è un maiale dentro, vede con gli occhi…”

ricciarelli jo squillo

Da Vogue a D di Repubblica.Emanuele Farneti viene assunto a “Repubblica” quale responsabile della rivista D e del sito D.it assumendol’incarico di direttore del content hub Moda e Beauty. Farneti porta a la Repubblica e GEDI un patrimonio unico di qualità e competenza sul mercato dei magazine, femminili e maschili, maturata negli anni, inclusa la direzione di Vogue Italia.Al suo fianco Simona Movilia.

Ripresi a Milano i Cenacoli di Arturo Artom con la Vicesindaco Anna Scavuzzo che ha parlato del futuro della città. Poi grande serata in onore del Maestro Marcello Lo Giudice per la chiusura dell sua personale a Palazzo Reale. Nella garden room dell'Hotel Bulgari, Massimiliano Di Silvestre, Presidente ed Ad di Bmw, i mitici Red Canzian dei Pooh e Mario Lavezzi hanno condiviso il mix unico di talento e chance che ha portato al successo e si sono scambiati idee e visioni sul futuro.

michela proietti arturo artom hildegard di stefano

Gran finale con la virtuosa Hildegard De Stefano, reduce dal successo nella interpretazione della violinista Sara ne 'La compagnia del Cigno'. Infine nel weekend tartufata a Barolo presso l 'Astemia pentita', la cantina di Sandra Vezza con Francesco Micheli, Patrizia Sandretto, Agostino Re Rebaudengo per unire grandi vini, arte e cultura.

A smuovere Roberto Formigoni ci voleva Daniela Girardi Javarone : per festeggiare con il marito Mario le nozze d’oro, ha scelto di non ricevere regali , ma di chiedere agli amici di unirsi in una raccolta fondi da devolvere ai City Angels:infatti proprio il occasione del ricevimento ha deciso di tornare loro madrina dopo 11 mesi di sospensione Daniela ha detto :” finalmente sono rientrata nella mia seconda famiglia “L’allestimento é stato curato da Enzo Miccio che si è ispirato alla galleria degli specchi di Versailles. Il “tout Milan” ha omaggiato

codegoni antinolfi

Daniela Javarone Presidente Amici della Lirica di Milano e Vice Presidente Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano

Il primo weekend di riapertura delle discoteche ha portato grande fermento a Milano. Prima dei lockdowns una delle serate più trendy del venerdì era quella della Boum con gaye (e non) file chilometriche di persone in attesa di entrare nella location in zona Loreto. Di casa tanti volti noti dello spettacolo come Giacomo Urtis, Tommaso Zorzi e la stessa Barbara D'Urso. Ora la serata di Riccardo, Alessandro e Giuseppe si è spostata ai Magazzini Generali. Grande successo della prima sera che la consacra nuovamente a meta imperdibile metrosexual della mondanità meneghina. Tanti i personaggi avvistati tra cui l'olimpionico Alex Di Giorgio ora diventato milanese

codegoni antinolfi 19

Chi è il nuovo Boy (Toy?) del notissimo opinionista tv? Single ( e a caccia grossa pare ) è stato avvisato scortato da un fisicato aristocratico con il quale si é chiuso nel privè di una discoteca. Poi si è "distratto" con una giovane avvocato brasiliano, dalle grandi doti fisiche. Approfittando del fatto che il giovane accompagantore era stato ipnotizzato da un famoso sportivo, è sparito a lungo con l'avvocato. Con chi avrà poi concluso la serata?

soleil sorge 4

La sua voce delicata continua a incantare valangate di fan, ma la cantante, che abita in pieno centro di Milano, é una vera e propria mantide. Nel suo appartamento é un continuo via vai di muscolosi ragazzi. Aiutino: é diventata famosa con le “creature dei boschi”...

sophie codegoni

soleil sorge alex belli 18 roberto formigoni daniela e mario iavarone soleil sorge mario platero lorenzo comoletti la vicesindaco di milano anna scavuzzo arturo artom soleil sorge 3 sophie codegoni fuori di seno al gfvip 7 soleil sorge SOLEIL SORGE sophie codegoni 4 sophie codegoni 5 sophie codegoni 6 sophie codegoni 6 sophie codegoni 4 sophie codegoni 7 sophie codegoni 3 sophie codegoni 10 sophie codegoni 11 sophie codegoni 13 sophie codegoni 12 sophie codegoni 1 sandra vezza arturo artom francesco micheli agostino re rebaudengo patrizia sandretto