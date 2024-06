PILLOLE DI GOSSIP! “GIMBO JET” TAMBERI VOLA A PRENDERE L’ORO AGLI EUROPEI: “DOPO I GIOCHI CON CHIARA PENSEREMO A UN FIGLIO" – LE AMICHE "SPECIALI" DEL PRINCIPE WILLIAM, LA CULOTTE DI PELLE DI VICTORIA DE ANGELIS E LE CASE DI RAFFAELLA CARRA’ IN VENDITA - FABRIZIO CORONA MEJO DI OTELMA: “CHIARA FERRAGNI ENTRO DUE O TRE ANNI SARÀ UNA SCONOSCIUTA” – AL BANO CHE CANTA L’AVE MARIA - ELODIE, DOV’È ANDREA IANNONE? – LA FOTO IN COSTUME DI DILETTA LEOTTA SCATENA I PIPPAROLI: “SUMMER TETT”

Ivan Rota per Dagospia

La serata da mattatore di Gimbo Tamberi. Supera 2 e 34, vince l’oro e tira fuori dalle scarpe le molle. Poi sale fino a 2 e 37 e va a salutare Mattarella avvolto nel tricolore. Poi rivela, oltre ai problemi avuti con la villa a Ancona, i suoi progetti: "Parigi è la mia unica ossessione. Dopo i Giochi con Chiara penseremo a un figlio. Non vediamo l'ora"

"Voci indicano che, lungi dall'essere il marito devoto che sembra, William, il primogenito di Re Carlo e Lady Diana frequenta eventi mondani in compagnia di amici e, cosa ancora più allarmante, di diverse amiche speciali", si legge sul portale spagnolo El Nacional. Quindi Mentre la Principessa del Galles combatte contro il cancro lui condurrebbe una doppia vita. Tutto da verificare.

I Maneskin sono tornati, mettendo a tacere le voci che parlavano di un presunto scioglimento. A Norimberga Victoria De Angelis, dopo il copricapezzoli di cristalli, ha esibito un coordinato di pelle con micro top scollatissimo dal design appuntito sotto al seno e micro shorts borchiati a vita alta…

Elodie, dov’è Andrea Iannone? La cantante è stata grande protagonista prima alla sfilata Jacquemus e poi al matrimonio di sua madre, ma senza il fidanzato al suo fianco

La villa di Raffaella Carrà all'Argentario è in vendita cosi come il lussuoso appartamento romano di Vigna Clara dal valore di 2 milioni di euro. La villa, progetto di Giò Pomodoro, é sulla strada panoramica con vista sull'isola del Giglio. Anche qui il prezzo stimato sarebbe intorno ai due milioni di euro.

Una famiglia allargata (mancava solo Briatore). Heidi Klum al settimo cielo per suo figlio Henry che ha ottenuto il diploma di scuola superiore. Al ritiro del diploma anche il marito Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel. Insieme a loro nel giorno speciale di Henry anche i suoi figli Johan, 17 anni, e Lou, 14, e poi l’ex marito Seal e la figlia Leni, 20 anni, avuta da Flavio Briatore.

Jasmine Carrisi ha raccontato a Nunzia De Girolamo a Estate in diretta: “Un’esperienza in particolare che ricordo con affetto con papà Al Bano? La prima che mi viene in mente è recente, lui ha cantato alla festa di Madonna, era il suo compleanno e ha cantato anche l’Ave Maria. Non è mica una cosa da poco. Com’è stato? Pazzesco a dire poco. Se ho parlato con lei? No, devo dire la verità, lei era molto sulle sue e non abbiamo parlato”.

Fedez si é fatto smerdare anche da Matteo Salvini. Fedez ha partecipato a una diretta su Twitch de Il Rosso e hanno parlato di numeri di telefono. “Proviamo a chiamare Salvini?“ Al “Pronto?” del ministro, il rapper si é scusato dicendo che la telefonata era partita per sbaglio. Il video dello “scherzo” é diventato virale.

Ecco cosa ha risposto Salvini: “Ho letto oggi sui giornali che Fedez mi ha fatto uno scherzo. Sai che scherzone… mi dice ‘ah scusami, mi è partita la telefonata’. Poi oggi scopro che era uno scherzo telefonico. Io gli scherzi telefonici ho finito di farli quando avevo 12 anni e c’era ancora il telefono che dovevi girare col dito. A quell’età facevo gli scherzi, facevo una pernacchia e poi buttavo giù. Ma avevo 12/13 anni. A 40 anni il tempo degli scherzi telefonici è finito. Ma va beh. Un bacione”.

E Chiara Ferragni non è da meno comportandosi da adolescente. Ma quale amore? L’ uscita con Tony Effe (guarda caso in centro a Milano a favore di paparazzi) é solo una ripicca verso il suo ex. Ricordiamo che Tony Effe è tra i più recenti nemici di Fedez a cui ha rifiutato un featuring. E poi Fedez si era preso di Taylor Mega..

Le profezie del Divino Fabrizio Corona: “Chiara Ferragni entro due o tre anni sarà una sconosciuta e non farà più quello che ha fatto fino ad ora, ha avuto il suo percorso e poi è scesa. La sua popolarità scenderà e sarà davvero una sconosciuta. Queste sono le mie profezie”. Otelma docet.

Una curiosità: la canzone Message Personel, cantata in francese dalla scomparsa Francoise Hardy, fu tradotta in italiano da Cristiano Malgioglio e cantata da Eleonora Giorgi. Ai tempi la Malgy inviò il brano a Hardy per l’approvazione: lei approvó e si congratuló con il cantautore.

Visto il successo personale di Beatrice Luzzi, torna in onda la soap che l’attrice giró decenni orsono. Vivere torna in onda, ogni giorno su MediasetExtra dalle 7.00 alle 11.00. Tutti gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity.

A tutti quelli che fanno finta beneficenza, agli Influencer, youtuber e bimbi minkia che postano viaggi favolosi, vacanze a cinque stelle e jet privati: Keanu Revees devolve il 70% del suo cachet alla ricerca sulla leucemia (sua sorella é malata), non ha una mega villa, usa i mezzi pubblici e non veste griffato. Capito?

Se ne è andata via all'età di 80 anni Françoise Hardy, cantautrice, scrittrice e attrice francese, una delle icone degli anni Sessanta, simbolo di una generazione, anzi di più di una. Noi che l’ abbiamo amata non sappiamo come dirle addio rubando il titolo di una delle sue splendide canzoni: comment te dire adieu, una canzone scritta da Serge Gainbourg che ha avuto cover sino ai giorni nostri.

Da ricordare quella mitica di Jimmy Sommerville dei Bronsky Beat. E come dire addio infatti a un’ icona di stile, eleganza e discrezione, con quel filo di voce che la rendeva simile alla divina Jane Birkin. Oggi la sola che ne è l’erede è Carla Bruni che in piú brani la ricorda e infatti questa notte l’ ha omaggiata su Instagram dove ha postato una foto di Hardy al bar, con la tipica espressione imbronciata , con la scritta “bonjour tristesse” come il titolo del libro di Francoise Sagan.

