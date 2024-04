Ivan Rota per Dagospia

Elodie sorprende Fiorello e si presenta nella puntata di Viva Rai 2 di questa mattina di venerdì 26 aprile. Ha scritto un messaggio a Fiorello mentre era tra il pubblico, camuffata, prima di raggiungere il glass. La risposta dello showman: “Noi abbiamo sempre provato a invitarti ma i manager ci hanno sempre detto: La mattina non verrà mai”

Pietro Fanelli si è ritirato dall'Isola dei famosi. I suoi compagni di avventura lo hanno accusato di essere "scorretto" e lo hanno invitato a prendere la sua pasta e ad andare in un'altra isola. Prima di andare via, fanelli si è scusato con loro: " Mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l'esperienza più bella del mondo. Vi saluto perché io vivo questa esperienza secondo la mia interiorità"

A Pechino Express le ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi stroncano Antonella Fiordelisi: “Falsa di mer*a”. La sciò-girl si è presentata in gara col labbro gonfio: “Mi ha punto un insetto, forse un ragno”

Cosa ha fatto Gianni Morandi? L’autoscatto con l'occhio destro bendato ha creato apprensione per le condizioni del cantante alla vigilia del suo ritorno in prima serata su Rai 1 con lo spettacolo "Evviva!". Il cantante prima ha scherzato (“Ho fatto a pugni”) poi ha spiegato a un preoccupatissimo Fausto Leali di essersi sottoposto ad un intervento al cristallino dell'occhio.

Shakira torna a parlare del tradimento di Gerard Piqué: “La monogamia è un’utopia. Ma sono stata ricompensato in altri modi, con l’amore dei miei fan, dei miei figli e dei veri amici. Oscar Wilde diceva che l’amicizia è la forma più pura di amore e penso che sia vero. Dura di più, almeno nella mia esperienza. La mia relazione è durata 12 anni, ma i miei amici rimarranno lì per tutta la vita”.

Massimiliano Varrese, anche se sta valutando progetti importanti (?), ha detto che amerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi: “Ho visto la prima puntata de L’Isola, ora non la sto seguendo, se non per vie traverse. Anche perché non ho tempo, mi dedico ai progetti che ho”. Ma quali?

Scampoli di Grande Fratello. Rosy Chin dice di Beatrice Luzzi: “Beatrice è una donna con un carattere tosto, esattamente come me, per questo è normale che in una prima fase non ci fossimo capite, che ci fossero degli attriti. Però con il tempo le cose sono cambiate e abbiamo trovato un sano equilibrio, è una donna che stimo”. La stima? Ma dai…

Non basta mai. Programmi televisivi a gogo, ma chi glielo fa fare? Michelle Hunziker é felicissima per l'apertura del primo negozio del suo brand a Milano. Si mostra ai suoi fan davanti al primo PopUp store Goovi. La showgirl è felice: il marchio beauty che ha creato va alla grande. Pare.

Dal 2015 al 2018 hanno condotto il pomeridiano di Amici, la striscia quotidiana e i casting. Ora Marcello Sacchetta, il coreografo grande amico di Stefano De Martino, dice: “Io lo chiamo, lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò”. É successo qualcosa o De Martino si é montato la testa?

Il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis, Giano Del Bufalo sulle foto pubblicate dal settimanale Chi: “Siamo osceni, quei corpi non assomigliano ai nostri”. Invece sono proprio i loro. Non sempre si può usare il photoshop…

Mel B e Geri avrebbero interrotto i rapporti per via di una battuta sull'età della prima nei confronti dell’ altra Spice. Parlando con la conduttrice Olivia Attwood, Mel aveva dichiarato di non essere totalmente sicura che Geri abbia solo 51 anni. "Nessuno sa quanti anni ha Geri. Nessuno ha visto il suo passaporto. Voglio dire, so che abbiamo viaggiato per il mondo, ma ancora non so quanti anni abbia". Quindi, alla festa di compleanno di Victoria Beckham le due hanno posato per le foto di rito, ma non si sono rivolte la parola.

Isola dei Famosi: Pietro Fanelli ha usato la carta (dove doveva scrivere poesie) per accendere il fuoco e per questo non avrà i due pomodori come ricompensa. Lui se ne frega e dice che con i fogli rimasti scriverà. Edoardo, l'unico vero naufrago, accende il fuoco per la terza volta.

Luce Caponegro, alias Selen, prima eliminata, smerda il programma. Dice a Vladimir Luxuria: “Hai detto che vuoi mettere i punti le virgole eccetera. Io aggiungo i punti esclamativi. Fate passare Joe Bastianich per quello che non é. La prima settimana non si è dato da fare per niente. Non ha lavorato!!”

Dal 14 maggio torna in Rai Piero Chiambretti con Donne sull’ orlo di una crisi di nervi. Il conduttore dice: “Spero di trovarci qualcuno”. Fiorello gli risponde: “Non preoccuparti, io ci sono”. Chiambretti avrà molte donne nel cast tra lui la lanciatissima Grazia Sambruna.

Tre serate, lunedì 15 luglio, mercoledì 17 e venerdì 19 luglio 2024: si celebrano i trent’anni di carriera di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio in Toscana, luogo che ama più di qualsiasi altro: "Da bambino ho imparato a sognare il mio futuro nel silenzio incantato di queste colline. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno aiutato i miei sogni d'infanzia a diventare realtà con un concerto indimenticabile".

Le tre serate diventeranno un film-concerto, che vedrete nei cinema di tutto il mondo, diretto da Sam Wrench, regista anche "Taylor Swift – The Eras Tour”, il film-concerto con il maggior incasso di tutti. Tra gli ospiti, Ed Sheeran, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang.

Il gossip è la prima forma di democrazia: fedele a questo motto, il giornalista Roberto Alessi, nel suo nuovo libro “Tentazioni & Castighi”, edito da Morellini, racconta l’Italia dei vip tra miserie e nobiltà, feste faraoniche e grandi sole, ma con la leggerezza della tolleranza, perché solo chi non ha mai peccato può scagliare la prima pietra

Alessi dice: “Ricordate I vestiti nuovi dell’imperatore di Hans Christian Andersen? Il re fa confezionare da infingardi tessitori un abito con un tessuto così pregiato che rimaneva trasparente agli occhi degli stupidi, rimanendo inequivocabilmente nudo davanti al suo popolo imbarazzato quanto divertito. Quel tessuto è il gossip, non a caso la prima forma di democrazia, che sa tradire la falsità e castigare l’arroganza. E la storia gli dà ragione”.

