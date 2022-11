PILLOLE DI GOSSIP - “SAI COS’È IL PENE? È COME IL CAZZO, MA MOLLE”. MILLY CARLUCCI È IMPALLIDITA DI FRONTE ALL’ENNESIMA FRASE SBOCCATA DI IVA ZANICCHI: LA PROSSIMA SETTIMANA LA SILENZIERANNO? – ANTONELLA FIORDELISI ON FIRE AL “GF VIP”: DICE CHE LE HA SCRITTO TOTTI, MA L’ULTIMO CALCIATORE CHE LE HA INVIATO UN SMS SAREBBE UN ALTRO: IL SUO COGNOME INIZIA CON LA…

Ivan Rota e il pauroso Rotellino di scorta

alfonso signorini

E anche ieri sera al Grande Fratello Vip è stata pronunciata una parola fuori posto: Carolina Marconi ha dato della bipolare a Pamela Prati. Alfonso Signorini l’ha prontamente rimproverata dicendo alla svippata di aver fatto una cosa grave, ma lei ha risposto alzando la voce, e dicendo di essere entrata in casa per parlare del suo tumore.

Allo sbrocco di Carolina Marconi, Alfonso l'ha subito rimessa a posto: "Abbiamo già parlato del tumore e probabilmente ne parleremo ancora ma tu sei in questa casa e per forza di cose avvengono dinamiche tra voi". La questione, poi, si è conclusa con la gieffina che si è incupita e ha continuato a dire di voler abbandonare la casa.

I profili social del Grande Fratello Vip hanno annunciato la puntata di ieri sera con una foto in posa di Orietta Berti, Giulia Salemi e Carmen Russo. Sonia Bruganelli si è chiesta il perché e ha risposto: “Comunque non sono ancora andata in vacanza, alludendo alle vacanze natalizie che la vedranno assente dal reality.

edoardo donnamaria antonella fiordelisi

“Me stai a arrapà” ha detto scherzando Edoardo Donnamaria a Carolina Marconi e con questo ha scatenato la gelosia della sua “fidanzata” Antonella Fiordelisi. Tutti hanno capito che si trattava di una “goliardata”, ma lei ci ha giocato a favore di telecamera. Forse l’ ex di (tra gli altri) Stefano De Martino non ricorda i suoi “avvicinamenti” a Antonino Spinalbese…

L’innamoratissimo Donnamaria ha persino detto che tra il gioco e lei sceglierebbe lei. Fiordelisi logicamente ha risposto che sceglierebbe il gioco. E poi ha ammesso di prendersi troppe confidenze. Specialmente con gli uomini. Ha poi incontrato il padre, che adora il di lei fidanzato Edoardo: al punto che lo ha definito un uomo di spessore.

carolina marconi

Fiordelisi ha poi parlato del fatto che Totti le ha scritto sui social due mesi fa quando il calciatore già stava con Noemi Bocchi, ma lei non gli ha risposto. Ma chi ci crede? P oi si è allargata e ha detto : “Ciao Noemi”, rivolta alla nuova fiamma del Pupone. Ha risposto però a Higuain, ma poi ha smesso perché il calciatore le avrebbe chiesto foto hard e lei lo ha bloccato. Ha detto a Signorini che può chiedere il cellulare al padre per verificare i messaggi. Ricordiamo che i concorrenti non possono avere il cellulare. L’ultimo calciatore che le ha scritto sarebbe un altro: il suo cognome inizia con la Z.

giaele de dona

Intanto l’ex fidanzato della Fiordelisi ha rotto il silenzio sul loro rapporto. Gianluca Benincasa, imprenditore e mental coach di 37 anni, ha parlato dopo essere rimasto zitto per settimane. Ci tiene a dire che avevano una liason seria che lei ha sminuito e non ce la faceva più a fare la figura del cornuto con lei tra le braccia di Donnamaria.

E passiamo a Giaele Di Donà che continua a rotolarsi sotto le coperte con Antonino Spinalbese, ma pretende che il marito, che è stato fotografato senza fede al dito con la sua migliore amica, si faccia vivo con lei. Si è parlato poi di una sua amicizia con Flavio Briatore che ha sempre detto di non conoscerla. Per lui purtroppo esistono le foto che lo smentiscono.

La preferita dal pubblico è stata Nikita che ha subito mandato al televoto Pamela Prati. Con lei Patrizia Rossetti, Carolina Marconi e George Ciupilan. La Prati ripercorre le tracce di Maria Teresa Ruta: ogni settimana al televoto.

alfonso signorini 3

Tra gli svippati che entreranno al GF Vip ci saranno Edoardo Tavassi e Luca Onestini, i più famosi (sic!) : e poi forse il conte Raffaello Mazzoni visto a La Pupa e il Secchione e in predicato Helena Prestes; Sarah Altobello, Oriana Marzoli, influencer spagnola e Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia e ex del gieffino Edoardo Donnamaria.

Sesso a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci con i capelli in piedi rimprovera Alberto Matano per aver aizzato Iva Zanicchi a raccontare barzellette. Anche sabato la concorrente ne ha raccontata un’altra spintissima in prima serata che termina così: “Sai cos’è il pene? É come il cazzo, ma molle”. Quasi sicuramente la prossima settimana la silenzieranno.

antonella fiordelisi

Malgioglio 1. A Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio si é travestito da vedova nera ed é stato sommerso di critiche da parte di telespettatori che soffrono di aracnofofia e , avendo paura dei ragni, hanno dovuto cambiare canale. Nel programma ha ( fintamente) elogiato per la prima volta Valeria Marini che ha imitato Marilyn Monroe : “ sei stata molto brava. Marilyn ti guarda dal cielo. Per fortuna ci sono le nuvole…”

Malgioglio 2. In anteprima vi sveliamo che Cristiano Malgioglio ha registrato un brano con Cristina D’Avena dal titolo Calimero, dedicato al famoso personaggio di una vecchia pubblicità televisiva. La canzone ricorda “Coroccocco”, colonna sonora cantata da Maria Grazia Buccella di Basta Guardarla, una delle più belle commedie italiane di sempre. Film diretto da Luciano Salce che, guarda caso, diresse un video di Malgioglio.

iva zanicchi 1

Ma tra i sei svippati che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip ci sarà anche Wanda Fisher, storica corista di Mina, Vasco Rossi e Fabrizio De André, e sosia di Ivana Spagna? Lei dice che Signorini glielo aveva promesso con un messaggio vocale.

“Immagino il nervosismo che ti pervade quando si vede ballare il proprio fidanzatino (Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle) con la bellissima ballerina” – ha scritto Jessica Morlacchi rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli – “Quindi ci sta. Poi magari subentra anche il ciclo. Poi in questo caso si parte da una base di veleno d’animo puro. Insomma.. Comprendo, comprendo”. Morlacchi, un tempo leader dei Gazosa,dopo decenni di silenzio, si é messa in mostra per il palpeggiamento di Memo Remigi e ora pensa di dire la sua su tutto

ANTONELLA FIORDELISI 1

Selvaggia ha risposto e vale veramente la pena di leggere:” “Quando è scoppiato il caso Memo Remigi ho scritto che per me Memo Remigi poteva starsene a casa come deciso dalla Rai senza rimpianti e andava bene così, ma che la vittima del suo palpeggiamento aveva molto da imparare da questa vicenda.

E lo dicevo perché la vedevo sempre ridacchiare e scocciarsi quando si parlava di epiteti sessisti a me rivolti, la vedevo sempre dalla parte dei maschi. L’avevo quindi invitata a riflettere perché che sia una palpata o un “troi*”, la matrice è la stessa (qualche analfabeta funzionale ha capito che assolvessi Remigi, che mestizia).Piccata dalle mie osservazioni, oggi scrive questa specie di disastro sessista tra pregiudizi avvilenti su invidie femminili e acidità da mestruazioni. Appunto, non sbagliavo. Si può essere vittime di Memo Remigi e pensare come Memo Remigi, non c’è nulla di strano. Ma molto di deprimente. Fossi in Serena Bortone mi sceglierei affetti meno instabili, in futuro”.

antonella fiordelisi copia

Tomaso Trussardi non ci sta al pettegolezzo che lo ha avvicinato a Pamela Barretta,una dama del trono over di Uomini e Donne, fake news di Amedeo Venza. L’erede del levriero scrive: “ Il sedicente esperto di gossip (a me sconosiuto) Amedeo Verza ( lo chiama così), professa sulla mia vita privata…mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop. Sig. Verza quando getta merda sul ventilatore, dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia oppure, forse, visto il personaggio, potrebbe anche piacerle.”

selvaggia iva zanicchi ANTONELLA FIORDELISI 5 antonella fiordelisi edoardo donnarumma alberto de pisis antonella fiordelisi antonella fiordelisi 1 edoardo donnamaria antonella fiordelisi