PILLOLE DI GOSSIP! “SAPETE A COSA SERVE L’ANANAS?” E SCATTA LA PRIMA "CENSURA" AL “GRANDE FRATELLO” (VIDEO) - PROVE DI RICONCILIAZIONE TRA ALVARO MORATA E ALICE CAMPELLO? LAZZA SUL “DISSING” TRA FEDEZ E TONY EFFE. E CHIARA FERRAGNI SBROCCA SULLA STROFA DEL RAPPER ROMANO CONTRO L’EX MARITO (“TALE PADRE TALE FIGLIO: NON DOVEVI CHIAMARLO LEONE, MA CONIGLIO”) – E POI AMANDA LECCISO, HELENA PRESTES, CORONA IN LAMBORGHINI GIALLA A VENTIMIGLIA E IL NUOVO TATTOO DI KASIA SMUTNIAK…

La censura sull'ananas. Da grande Fratello a grande convento... Bah ?‍?#grandefratello pic.twitter.com/ZqV1WHdJV2 — ?Alessio? (@Ale__Smoke__) September 19, 2024

Ivan Rota per Dagospia

grande fratello

Prove di riconciliazione tra Alvaro Morata e Alice Campello? Lui vive a Milano, l’influencer a Madrid e nelle ultime ore ha ricevuto un premio per il suo brand di bellezza. Morata le ha fatto i complimenti pubblicamente. Beatriz Espejel, moglie di Koke, sulla rottura tra i due ha detto: “Tante volte ci siano persone che si amano così tanto che preferiscono prendere decisioni drastiche. Conoscendoli un po' so che nutrono un amore molto profondo l'uno per l'altro. Una riconciliazione? Il tempo lo dirà, vedremo

tony effe

I bambini però non si toccano. Ecco lo sbaglio di Tony Effe che canta: “La vita è corta devi stare tranquillo, tale padre tale figlio: non dovevi chiamarlo Leone, ma coniglio“. E qui interviene Chiara Ferragni: “Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace me ed o i miei figli, grazie“. Ma Tony non demorde e dice: “Chiara, la nuova canzone uscirà sabato”.

E Lazza, come un apostolo, sul dissing tra Fedez e Tony Effe dice: “Come la vedo? Che non sono affari miei. Sono affari loro, son cose loro. Sono due amici entrambi, io li rispetto. Non mi va di mettermi in mezzo. Se la vedranno loro e sono cose. Amen.

fedez lazza

Al Grande Fratello al televoto le ragazza di Non é la Rai e il bel Luca Giglioli. Jessica Morlacchi non ci sta: “Vorrei sapere chi cacchio ha votato un Luca e loro che stanno tutto il giorno a pulire. Cioè ma come cacchio se fà?! Io non c'avrei le palle per fare ‘na roba del genere e fare un nome su chi ci fa stare bene in casa".

Al Grande Fratello le cose più piccanti accadono fuori dalla puntata: Javier Martinez parlando con Ilaria Galassi, Shalia Gatta, Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Jessica Morlacchi ha detto che gli uomini spesso mangiano ananas e bevono il suo succo: “Voi donne lo sapete per cosa prendiamo l’ananas noi uomini. Non fate finta di non sapere perché lo facciamo“.

Yulia chiosa: “Io forse lo so, perché addolcisce“. E poi Tommaso Franchi: “Sì esatto serve per addolcire il ...”

chiara ferragni

Audio staccato, ma poco dopo si ricomincia. Parla Jessica: “Mó a casa di Javier ce saranno tutti i succhi all’ananas“. E un’altra concorrente però esagera: “Sì ok, ma resta il sapore di …“. La regia ha cambiato inquadratura e ha mostrato Luca Calvani che dormiva.

Amanda Lecciso è entrata nella casa del Grande Fratello accompagnata dalla sorella Loredana Lecciso che non è stata riconosciuta da Clarissa Burt con la quale aveva fatto L’Isola dei Famosi. Nella notte ha detto: “Quando mia sorella faceva i balletti in tv io in quegli anni avevo 15 o 16 anni, l’ho vissuta in maniera tranquilla, per me era divertente“. Rivogliamo i balletti di Loredana Lecciso.

amanda lecciso

Oltre ad Amanda, nella Casa sono entrati l'attore spagnolo Iago García, la modella italo-brasiliana Helena Prestes, il medico estetico Mariavittoria Minghetti e l'imprenditore Michael Castorino. Ma Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono una nuova coppia?

In collegamento con Myrta Merlino a Pomeriggio 5, si parla di Stefania Orlando che non ha avuto parole buone per Beatrice Luzzi dandole di una che si atteggia a vittima. Alfonso Signorini chiede alla Luzzi: “Ma le hai portato via il fidanzato?". E la Luzzi:”…no affatto... forse si!"

Fabrizio Corona avvistato a Ventimiglia. Passanti in visibilio per Furbizio che si è fatto un giro in città a bordo di una Lamborghini gialla. Sembrerebbe che Corona abbia intenzione di acquistare alcuni locali a Ventimiglia.

Kasia Smutniak ha mostrato per la prima volta l’ enorme tatuaggio che si é regalata. Aveva già tatuata una poesia di Gabriel Garcia Marquez, il suo autore preferito.

helena prestes alice campello morata amanda lecciso 1 alice campello kasia smutniak