Ivan Rota e il cecchino Sor Rotella per Dagospia

Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya in vacanza in Sardegna, ospiti di alcuni amici a Porto Cervo. Secondo Chi, il tennista è apparso molto rilassato tra shopping in piazzetta, cena al Cala di Volpe, e vita di mare. Nonostante cappellino e occhiali da sole, Sinner è stato riconosciuto da alcuni ragazzini e si è prestato ai selfie di rito..

Loredana Bertè gliele canta a Taylor Swift: “Ti cantano ‘sei bellissima’, ma quello è il mio brano’”. Dopo aver visto i video in cui il pubblico di San Siro aveva intonato “Sei bellissima” alla superstar americana, l’artista insorge: “Fatele sapere che è una canzone mia, tutti lo sappiano, anche lei”

Chiara Nasti si incazza con un hater che notava la maleducazione del suo bimbo a suo dire già troppo volgare: “Quel bimbo sta molto bene economicamente e un giorno potrà essere il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su…

Mara Venier ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto preoccupare: ha l’occhio sinistro coperto. Poi un messaggio molto breve: "Mai tranquilla" e un ringraziamento al prof. Andrea Cusumano. Niente di grave, ma sempre una scocciatura.

Wanda si è fatta fare un nuovo tatuaggio col parola “fedeltà'". I fan turchi, che la avevano trattata come una regina, non mostrano più simpatia nei suoi confronti. Per loro l'idolo è Mauro Icardi, centravanti del Galatasaray.

Laura Chiatti ha festeggiato i quarantadue anni con amici e famiglia in Umbria. Con lei il marito Marco Bocci e i figli Enea e Pablo. Niente party esclusivi e per lei una dedica da Bocci: “L'unica cosa che conta è vivere ogni cosa insieme a te. Ti amo Lally”.

Come ormai si sa, a Tale e Quale show arriverà in giuria Alessia Marcuzzi che sostituisce Loretta Goggi. Con lei Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Il quarto giurato sarà a rotazione e ci sarà anche Stefano De Martino che torna a lavorare con Marcuzzi dopo le voci sul loro flirt.

Un cast internazionale, ma di “strabolliti” per il ritorno al cinema di Valeria Marini con il film Il Magico Mondo di Billie diretto da Francesco Cinquemani. Esce il primo agosto 2024: con lei Alec Baldwin, William Baldwin, Elva Trill, Mia McGovern Zaini, Soraya Azzabi, Samuel Kay.

Perla del cast, Elva Trill, che é protagonista in Jurassic World Dominion, nuovo capitolo della celebre saga di Jurassic Park. Con lei Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, e i redivivi Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill.

Dopo la sconfitta legale di Fedez contro l'ex naufraga, attivista e conduttrice radiofonica Daniela Martani, il rapper deve ancora pagarle le spese legali. "Mi sembra che i soldi non gli manchino…ho dovuto indurre i miei avvocati a mandargli un atto di precetto, quindi richiedere un pagamento forzoso”.

Ricordiamo che Fedez chiese un risarcimento di centomila euro per le parole della Martani dopo la loro “inusuale” festa al supermercato: "Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale, altrimenti chi glieli mette i like."

