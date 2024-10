PILLOLE DI GOSSIP! NINA MORIC NON VUOLE PIU’ VEDERE GLI UOMINI NEANCHE IN CARTOLINA: “HO LA NAUSEA, IL MIO AMORE PIU’ GRANDE E’ GESU’” –

Ivan Rota per Dagospia

selvaggia lucarelli

Sorrentino a Tintoria online ha parlato anche del suo rapporto con Maradona, raccontando della telefonata ricevuta appena dopo aver vinto l'Oscar per la Grande Bellezza. "Con Maradona sono stato un po' sfortunato. Quando stavo tornando da Los Angeles con l'Oscar mi chiamò ma avevo davanti l'hostess che mi diceva "Spenga il telefono, dobbiamo decollare". C'era un suo assistente al telefono che mi diceva che stava per passarmi Maradona e l'hostess mi minacciava quindi non riuscii a parlargli anche se era lì, a portata di telefono".

Nell'intervista a Verissimo Asia Argento ha anche descritto Morgan come un padre assente. "Quando mia figlia era piccola, lui non c'era. Con la scusa che ci eravamo lasciati, non la vedeva mai.

Ma non era una scusa valida. È mancato a molti appuntamenti: il primo fidanzato, la recita, un incidente al polso. Ho giustificato per decenni la sua assenza e non mi va più di fare questo gioco". E anche a queste affermazioni il cantante ha replicato: "Una madre decente ringrazia l'uomo che ha contribuito a donare la vita a suo figlio, a meno che questo uomo non abbia fatto del male a questo figlio, ma non mi pare proprio il mio caso. Anzi, direi che siamo nella situazione opposta, cioè di un padre colto che ha nutrito amorevolmente la sua figlia non solo economicamente ma proprio in termini di cura amorevole, di gentilezza e di valori morali".

sonia bruganelli

Gianluigi “Gigio” Donnarumma e Alessia Elefante si sposano: lui le ha chiesto la mano a Parigi dove vivono, tra rose, candele e palloncini. Stanno insieme dal 2016, ma si conoscono fin da quando erano piccoli e lo scorso settembre sono diventati genitori per la prima volta di Leo.

La principessa Lavinia Boncompagni Ludovisi, figlia del principe Francesco Maria Boncompagni Ludovisi e della marchesa Violante Guerrieri Gonzaga, imvece, ha già sposato il principe siciliano Raimondo Alliata di Villafranca. La Sicilia è stata il leitmotiv della serata.

morgan asia argento1

Nina Moric ha ripreso a frequentare la chiesa: una nuova svolta mistica: “Gli uomini, per adesso, mi stiano alla larga, non li voglio più vedere nemmeno in cartolina. Il mio amore più grande è Gesù, mi basta lui e so che non mi abbandonerà mai. Ho Gesù al mio fianco e mi sento così sicura e protetta. Negli uomini non ci credo veramente più. Per me è un discorso chiuso. Ho dato così tanto nella vita agli uomini che adesso ho la nausea…” avrebbe dichiarato.

Bianca Balti ha postato su Instagram una serie di foto al mare, felice vicino al nuovo fidanzato ancora senza nome: “L'amore guarisce”, ha scritto sotto lo scatto dove bacia il suo amato, mentre passeggia sulla spiaggia, mentre con lui cucina in riva al mare.

morgan asia argento 33

Maria De Filippi, dopo una lettera di ringraziamento della ballerina Teodora, ad Amici ha commentato: "Sai, questo programma c'è da tanti tanti anni. Non c'è mai stata una persona che ha fatto questo. Dovevi arrivare tu dalla Spagna a farlo…La gratitudine c'è quando hai successo:se hai successo sei stata qua, se non hai successo siamo tutti cattivi perché non abbiamo capito”. A chi si riferisce in particolare?

Rocco De Angelis è il bartender del bar “Ciak” aperto qualche tempo fa dall'attrice napoletana Maria Esposito, star di Mare Fuori, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. I due formano una nuova coppia: baci, fiori e commenti romantici su Instagram

"Colpa del trucco". Questo sarebbe il motivo della "trasformazione" di Alessandro Basciano apparso a Verissimo con la bocca e gli zigomi tirati e gonfi. Sarebbe stato truccato in quanto reduce da un intervento al setto nasale. Poco credibile oppure le brave truccatrici del programma sono impazzite: hanno pensato per una volta di essere a Tale e Quale Show.

gigio donnarumma alessia elefante

Selvaggia Lucarelli versus Sonia Bruganelli again: “In queste settimane è girata molto la voce che Bruganelli volesse il mio posto a Ballando con le Stelle”, cosa poi confermata dall’ex moglie di Bonolis. “Molti mi hanno chiesto di commentare questa notizia, mi hanno chiesto se è vero, se lo sapevo, se me ne importi qualcosa. Questa piccola storia mi offre l’occasione di spiegare un paio di cose sul ruolo di giudice a Ballando e di come vivo in generale la tv. Tutto inizia quando il giornalista Gabriele Parpiglia, un paio di settimane fa, racconta che Bruganelli, lo scorso anno, in virtù di suoi contatti con alcuni personaggi della dirigenza Rai, aveva provato a sostituirmi in giuria a Ballando con le Stelle. La notizia era vera e io lo sapevo”.

bianca balti

Il cast di Pechino Express è quasi al completo: ci dovrebbero essere Gianluca “Scintilla” Fubelli, Dolcenera, Giulio Berruti, Yuri Chechi, Giaele De Donà in coppia con Ivana Mrazova, questo detto in radio da Gabriele Parpiglia. Si sono poi aggiunti i nomi di Antonio Rossi, e quello della ballerina della scala Virna Toppi in coppia col marito e collega Nicola Del Freo.

GRANDE FRATELLO

nina moric

É un bel gioco quando dura poco. Al Grande Fratello la farsa della finta eliminazione di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è stata estenuante. Gli altri gieffini ci hanno forse creduto. I due invece sono volati in Spagna per una settimana nella casa del GF spagnolo: fatti entrare in studio, erano anche troppo esagitati. Pochi lo sanno, ma “Spolverino” ha alcune esperienze come attore e la Gatta morta é da anni in tv. Insomma, sanno fare spettacolo…

Enzo Paolo Turchi si arrampica sugli specchi scusandosi con Rosa, moglie di Marco Garofalo di cui Turchi aveva detto: “Non era un grande ballerino, faceva le pulizie a casa mia”. Ora dice di essere stato mal interpretato: “Marco giocava a calcio, era un ragazzo che come me arrabattava per poter fare delle cose. Io l’ho portato in Francia con Raffaella a fare Fiesta, poi l’ho preso come assistente, poi l’ho messo come primo ballerino con Carmen. Magari ho detto qualcosa che la famiglia ha frainteso, ma io Marco l’ho stimato per una vita, voglio bene a Rosa, chiedo scusa se ho detto qualcosa che è stato frainteso”. Vabbé.

nina moric 3

Poi Enzo Paolo Turchi ha raccontato alla spagnola Maica, in arrivo dal Grande Hermano, di essere famoso in Spagna dove ha lavorato con Raffaella Carrà, di aver inventato il Tuca Tuca e di aver sposato Carmen Russo: “Lei è molto famosa, ha vinto Supervivientes“. Maica Benedicto: “Qua in Italia?“, Enzo Paolo: “No, in Spagna! Ha vinto la prima edizione e di recente è stata a Bailando Con Las Estrellas!“, e solo a quel punto la spagnola ha detto di non sapere chi sia Carmen Russo.

shaila gatta

Dopo che Shaila Gatta ha detto che non lo avrebbe aspettato fuori dalla casa, Javier si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, anzi, dalle mutande: “Mi sono morso la lingua in puntata perché non volevo metterla in difficoltà…io le ho detto che avrei voluto farlo con lei e lei mi ha risposto ‘anche io vorrei tanto’. Le ho detto ‘mi fido di te’. E lei mi ha risposto ‘fidati, perché anche io mi fido di te’… Shaila ha anche riferito alle coinquiline che Javier ce lo ha piú duro della ceramica. Altro che grattini.

“Baci? Non solo, no aspe, non è che abbiamo fatto proprio l’amore. Poi a parte la fisicità ci sono state parole importanti. Non voglio dire tutto, ma sono state frasi importanti. Ovviamente diceva tutto senza microfono. Voi pensavate che ci fossero stati solo bacetti? Siamo grandi…”

sorrentino maradona

E quindi nella casa tutti contro Shaila, dalle Non é la Rai a Amanda Lecciso sino a Jessica Morlacchi che ha detto: “Lascia perdere ma lascia proprio perdere. Sono rimasta di ghiaccio. Sta fuori. Io mi so’ alzata e so’ andata fuori a fumare. Io sono sconvolta, non ho parole. E fidatevi che per lasciarmi senza parole ce ne vuole. Lei allora è una furba, ha mentito a tutti“.. Quindi Pamela Petrarolo: “…non è stata sincera con noi. Ci diceva che non c’era stato nulla di fisico“. Javier ha aggiunto: “Shaila mi ha detto ‘capiscimi, per me è un lavoro’“.

Il doppio senso involontario della serata versus Lorenzo Spolverato : “Lui c’è l’ha dentro, ma ci vuole un po’ di tempo per tirateglielo fuori…” E poi Helena finita la puntata ha ammesso di essersi innamorata di lui.

maica benedicto

Nella casa é entrato Simone che Yulia ha tradito con il parrucchiere Giglio: si è sentito dire dalla Elodie del discount di essere stato lasciato perché nella casa é tutto amplificato. Simone, decisamente non bello, ma ricco, le ha chiesto indietro il primo anello regalatole. Poi nella notte Yulia dixit: “L’ho percepito deluso, ma secondo me fuori si vede altro. Lui non sa cose, quanti film si sarà fatto nella testa?

Lui è una persona più adulta, mi ha detto ‘questo è il tuo sogno, se c’è da giocare gioca’”. Ma che roba è? Lui che la spingeva a lasciarsi andare? Con Giglio è solo lavoro, come quello di Shaila con Javier? E poi definiscono Simone un principe… Si, del discount anche lui!

maica benedicto 22

E Simone assale Beatrice Luzzi perché ha detto che Yulia avrebbe dovuto inginocchiarsi davanti a lui e ridargli l’anello. Lui dice che sono cose che non si fanno. Luzzi risponde che era una metafora. Forse Simone faceva meglio ad asfaltare Yulia che l’ha cornificato in diretta.

maica benedicto maica benedicto 56

Al televoto Helena, Amanda, Iago, Giglio, Jessica e Mariavittoria. Appuntamento a lunedì prossimo.