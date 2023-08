PILLOLE DI GOSSIP – ALBA PARIETTI RISPONDE A VANNACCI CHE L'HA ACCUSATO DI PROMUOVERE NEL SUO PROGRAMMA SULLE "DRAG" IL PENSIERO SULLA FLUIDITA’: “IL GENERALE SBAGLIA, NEL MIO PROGRAMMA NON C'È NULLA DI TORBIDO. LE SUE SONO CHIACCHIERE DA BAR” – E POI GREGORACI, LA BONA DI "AVANTI UN ALTRO" INCINTA, LAZZA SINGLE, PATRIZIA ROSSETTI E IL PROGRAMMA CON LA FOLLIERO - ALFONSO SIGNORINI E L’ORIGINE DELLA CICATRICE SOPRA IL SUO OCCHIO - INTANTO ASSIA PESENTI, LA NUOVA FIDANZATA DI MARRACASH…

alba parietti generale vannacci

(Adnkronos) - "Chiedo a Vannacci quando nelle altre trasmissioni la fluidità viene derisa attraverso personaggi che si travestono e in modo macchiettistico fanno la stessa cosa delle drag, lì va bene perché c'è una sorta di derisione.

Quando viceversa il mondo delle drag, che esiste da sempre ed è un movimento anche di artisti, viene rappresentato degnamente, allora diventa una cosa scandalosa". Alba Parietti interviene così, a 'Filorosso' su Rai3, sul libro 'Il mondo al contrario' del generale Roberto Vannacci che in un passaggio tira in ballo il programma di Alba Parietti, 'Non sono una signora', andato in onda in prima serata su Rai3, reo di promuovere il pensiero della fluidità di genere.

alba parietti con rocco siffredi versione drag queen non sono una signora

"Io credo che questo programma - aggiunge Parietti - rispetto poi anche ai contenuti, ha avuto l'ok per la messa in onda anche da persone che rappresentano la nuova Rai. In questo governo nessuno ha ritenuto che fosse inadatto, è un programma che è piaciuto, che non ha offeso nessuno e io credo che queste forme di pregiudizio il mondo delle famiglie non l'abbia avuto. Il pregiudizio sta proprio nelle parole, nel volere inventare delle situazioni per cui i bambini, le famiglie vogliono vedere qualcosa di torbido che invece non c'è".

ALBA PARIETTI VERSIONE DRAG

Quanto al libro, Parietti precisa: "Non ho mai detto di volerlo censurare perché secondo me quello che c'è scritto sono delle sciocchezze, delle chiacchiere da bar. E io non mi sono sentita offesa dalle affermazioni su di me. Credo però - osserva Parietti - che al di là della carriera straordinaria di Vannacci, che ha anche fatto missioni di pace, quando si rappresenta una carica così alta e soprattutto con una carriera con cose così importanti, non si possa vanificare tutto con un tuo pensiero privato che al più si esporrebbe con una battuta in famiglia o in privato. Ripeto - conclude - sono sciocchezze, chiacchiere da bar"

PILLOLE DI GOSSIP

Ivan Rota per Dagospia

francesca brambilla

Il mistero dell’estate: Francesca Brambilla, è una delle protagoniste del celebre game show condotto da Paolo Bonolis, Avanti un altro. Nel programma, la modella è conosciuta al pubblico in qualità di “Bona Sorte”. La ragazza ha pubblicato una foto che la mostra in dolce attesa. Non si sa chi sia il padre: si parla di un noto calciatore.

In tanti scrivono sui social a Assia Pesenti, la nuova fidanzata di Marracash, ma lei mantiene un profilo basso e non si sbilancia. Si sentono quotidianamente, ma non si fanno vedere in giro insieme per ora. Glielo ha chiesto lui…

Il rapper Lazza e la modella Deborah Oggioni si sono lasciati. Lui ha scelto di festeggiare il suo compleanno lontano dalla ragazza, circondato solo da amici. La mancanza di recenti foto condivise aveva iniziato a destare sospetti

e lei non gli fatto nemmeno gli auguri di buon compleanno.

Un nuovo gossip attorno a Matilde Miliddi, concorrente di Amici, che potrebbe essere vicina a un professionista del talent show di Maria De Filippi: Simone Milani, detto Spillo. A lanciare l’indiscrezione è una segnalazione di Deianira Marzano. Questo dopo le storie con Aka7even e poi con Raffaele Renda.

assia pesenti marracash

Paura per Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano. La coppia durante una gita in moto d’acqua si è ribaltata in mare. L’influencer ha detto di aver avuto paura di morire. Ferragni dice : “Alla fine, comunque, mi sono rotta due costole”.

Elisabetta Gregoraci é stata in vacanza in Grecia a Santorini in compagnia del fidanzato Giulio Fratini, le foto insieme ancora non sono state pubblicate, ma ne sono state pubblicato numerose della loro successiva vacanza a Noto dove i due di sono concessi ai fan per tantissimi video.

emanuela folliero

Madonna spera di convincere Britney Spears a unirsi a lei sul palco del suo prossimo tour “Celebration”. Le superstar del pop sono amiche da molto tempo e condividono persino lo stesso agente.

Amanda Knox ha svelato via social di essere in attesa del suo secondo bebè. Lei e suo marito hanno avuto la prima figlia nel 2021. Amanda Knox e suo marito, il romanziere Cristopher Robinson, hanno deciso di allargare ulteriormente la famiglia: dopo la nascita della piccola Eureka Muse la coppia avrà un secondo figlio.

Aria di sesso .Verrà presentata alla 80. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia la seconda serie dei podcast dell’attrice e performer Burlesque Giulia Di Quilio dal titolo “E’ il sesso bellezza!”. Dopo la fortunata prima stagione, vincitrice del premio Miglior Podcast Benessere al Premio ilPod – Italian Podcast Award 2022, torna dal 25 settembre la nuova serie che sarà pubblicata in dieci puntate, di circa cinque minuti ciascuna, su tutte le piattaforme digitali.

lazza debora oggioni

Alfonso Signorini ha svelato l’origine della cicatrice sopra il suo occhio: “In un quartiere di periferia a nord di Milano vendevo enciclopedie porta a porta, ad aprirmi la porta venne un tipo in canottiera che mi bloccò immediatamente. ‘Non ho figli io. Che me ne faccio della tua enciclopedia?’. Io andai avanti a parlare come ero abituato a fare: “L’enciclopedia apre la mente, ci rende migliori…”. Spazientito, il tipo con la canotta a un certo punto, afferrato il volume dell’enciclopedia che gli avevo messo in mano, me lo tirò in faccia: “Dell’ignorante non me lo dai, hai capito?”, ha confessato sulle pagine di Chi.

lazza

Nonostante le brutte figure fatte al GF Vip che ne hanno provocato la squalifica, Edoardo Donnamaria tornerá a Forum. Del resto, quest’anno viene introdotta anche l’ intelligenza artificiale…

Patrizia Rossetti, dopo il GF Vip propone un nuovo format a Pier Silvio Berlusconi: “Si tratta di un format con una conduzione a tre: io, Emanuela Folliero e una terza persona che non vorrei ancora svelare. Si tratta di un progetto per annientare la diversità, un piccolo talk show con un’intervista a tutto tondo con finale a sorpresa leggermente hot, ma in maniera garbata. Sarebbe più un format da seconda serata e visto che io quella fascia non l’ho mai fatta sarebbe per me l’occasione giusta per sperimentarmi in una nuova sfida”. PSB le dará udienza?

ALBA PARIETTI IN VERSIONE DRAG QUEEN

patrizia rossetti ELISABETTA GREGORACI - BATTITI LIVE elisabetta gregoraci 2 elisabetta gregoraci elisabetta gregoraci giulio fratini elisabetta gregoraci patrizia rossetti