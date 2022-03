PILLOLE DI GOSSIP – ARISA E VITO COPPOLA FIDANZATI? L’EX DI LEI, ANDREA DI CARLO, SGANCIA LA BOMBA: “GAY MORNING MOMENT, IO NON PARLO PERCHE’ SONO UN SIGNORE MA I TEATRINI ANDASSERO A FARLI A EBOLI, NON SU RAI1” - FLORIANA VUOLE ABBANDONARE L’ISOLA E ILARY LA SPUTTANA: “SONO DUE ANNI CHE MI SCRIVI SU INSTAGRAM PER PARTECIPARE” – EUROSONG, GELO TRA I CONDUTTORI: ALESSANDRO CATTELAN AVREBBE PAURA CHE LA PAUSINI LO POSSA OFFUSCARE – SOLEIL: "MAI DETTO DI AVERE UN…"

Da leggo.it

L'alone di mistero sulla storia d'amore tra Arisa e Vito Coppola continua. Tra la cantante e il ballerino, l'intesa è nata sotto i riflettori del programma Ballando, ma i due sono usciti allo scoperto soltanto dopo l'intenso bacio durante il videoclip dell'ultimo singolo di Arisa, "Cuore". E da allora, si sono mostrati più volte insieme sui social e nei programmi, tra cui Il Cantante Mascherato.

Ora, però, a lanciare una bomba mediatica su questa storia d'amore, mettendo in discussione tutto, è l'ex di Arisa, Andrea Di Carlo, che ha pubblicato una story Instagram molto forte: «Gay morning moment! Sottotesto-Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno» ha scritto a corredo dell'ultimo post pubblicato da Arisa poche ore fa, in cui si ritrae con Coppola.

Ivan Damiano Rota e l'avvelenato Sor Rotella per Dagospia

Terza puntata dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi in tenuta Ferrero Rocher, con Vladimir Luxuria in versione signora del brodo Star, e Nicola Savino opinionisti. La buongustaia Ilona Staller è tornata su Playa Accoppiada legata con Roger Balduino, il bellissimo modello che assomiglia a Juan Carlos Naja, attore con il quale Cicciolina girò il cult Senza Buccia, film in cui erano tutti nudi dall’inizio alla fine…

Antonio Zequila e Floriana Secondi, sconfitti al televoto da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, proseguono come singoli su Playa Sgamada. In nomination ecco di nuovo Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro che si scontreranno con Clemente Russo e la moglie Laura. Zequila continuava a dire che essere in coppia con Floriana lo ha penalizzato…

É forse la coppia che piace di più quella formata da Lory Del Santo e Marco Cuculo. Ilary Blasi ha chiesto a lui: "Saresti disposto a fare qualsiasi cosa per Lory?". Marco ha risposto "sì". E allora viene chiamato a una prova d'amore: deve mettere la mano in una scatola e prendere un oggetto a cui Lory tiene molto. Solo che la scatola era piena di insetti, di cui lui ha paura. Il ragazzo infila comunque il braccio nella scatola e riesce a recuperare la spazzola per la sua Lory.

Momento commovente all’Isola con Blind. Il rapper sbarcato nella scorsa puntata viene chiamato in zona nomination per raccontare la sua vita. Nei giorni scorsi si è confidato:dalle problematiche in famiglia alla dipendenza dalle droghe e alla delinquenza, ma l’amore lo ha riportato sulla retta via. É stata Greta, una giovane e bellissima ragazza, presente in studio, a salvarlo.

Momenti, si fa per dire, di panico all’Isola dei Famosi con Floriana Secondi che voleva abbandonare il gioco. Ilary Blasi, un po’ stizzita, le ha detto: ”Floriana, puoi prendere qualsiasi decisione tu voglia. Ti ricordo, però, che sono due anni che mi scrivi su Instagram per partecipare e so quanto tu ci tenevi a fare questa esperienza.” Alla fine naturalmente è rimasta…

Laura Pausini ha detto che ha preparato dodici cambi d’abito per l’Eurosong che si svolgerà a Torino. Cristiano Malgioglio ha detto che nella valigia ne avrà ventiquattro di outfit. Continuerebbe anche l’indifferenza di Alessandro Cattelan verso Laura Pausini: avrebbe paura che la star lo possa offuscare. Inoltre il programma si scontrerà con la finale di Amici. Sarà una dura lotta…

Arisa e Vito Coppola vittime di chimica artistica? Sarebbero una coppia anche se la cantante, ospite insieme al ballerino da Mara Venier a Domenica In, ha detto che il loro legame non può essere descritto e non vuole etichette. Andrea Di Carlo, ex di Arisa, ha messo in dubbio questa relazione. Vito Coppola intanto si è fatto un tatuaggio ( in una parte nascosta del corpo) dedicato alla sua amica speciale in cui c’è scritto: “trattatami bene e ti tratterò bene, trattatami come un gioco e ti mostrerò come si gioca“.

Soleil Sorge non deve aver ben chiari i concetti di amore e amicizia. Ecco cosa ha detto: ”Nel passato, nelle relazioni che sono state rese pubbliche, il rapporto è stato contaminato da dinamiche esterne e ciò ha rovinato gli equilibri. Però voglio precisare una cosa. Io non ho mai detto di avere un fidanzato. È una persona di cui mi sono innamorata prima di entrare nella casa, che ho mantenuto nel mio cuore per tutto il tempo e fuori l’ho voluto rivedere. Non è un fidanzato, non vedo anelli sulla mia mano”.

Lo share della scorsa puntata di La Pupa e il Secchione non è stato altissimo anche perché era contro la partita. Ora, dopo Soleil Sorge è Lulú Selassié sarebbero in arrivo altri personaggi del GF Vip tra cui Alex Belli. Funzionerà anche qui la chimica artistica? Pare in arrivo anche Francesca Cipriani.

Nina Moric, ospite a Verissimo, è apparsa stanca e affranta per la madre malata in Croazia e per il figlio che ha smesso di studiare. Il suo modo di fare, la voce tremante e il volto triste hanno preoccupato i telespettatori. Moltissime persone su Instagram e Twitter hanno chiesto aiuto per Nina Moric che sembra sempre più provata dalla vita.

Coppia amatissima nel lavoro e nella vita, Veronica Peparini , giudice di Amici,e il suo fidanzato Andreas Müller stanno facendo molto parlare perché i due hanno reso pubblica una notizia che ha lasciato a bocca aperta i fan: in un post su Instagram hanno lasciato intendere che sarebbero un trio. Amore libero? No, il terzo incomodo é la piastra per capelli dalla quale lei non si separa mai. Intanto sta diventando virale la foto di Müller nudo.

Francesco Vezzoli torna a confrontarsi con Leonor Fini: inaugurazione della mostra il primo aprile alla Tommaso Calabró Art Gallery a Milano.Max Ernst la definì come una "furia italiana", di "scandalosa eleganza, capriccio e passione". L’italo-argentina Leonor Fini (1907-1996) fu una femme fatale dal fascino innegabile e dal temperamento turbolento, nonché un’artista di difficile classificazione per l’eclettismo della sua visione e l’indipendenza dalle principali correnti artistiche del Novecento. Fini fu il centro della propria mirabolante esistenza, circondata da una miriade di satelliti che le gravitavano intorno: tantissimi amici e altrettanti amis amoreuses, come li definiva lei.

Milano apre le porte all’arte con miart dall’1 al 3 aprile, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano:è la manifestazione fieristica che presenta la più ampia offerta cronologica in Italia, proponendo a un ampio pubblico di collezionisti italiani e internazionali la possibilità di scoprire capolavori dai primi del Novecento fino alle creazioni delle ultime generazioni.

Gira voce che il cantante abbia abbandonato la fidanzata per amore di un collega conosciuto recentemente. É solo una questione di colore…

