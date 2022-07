COME MAI ROVAZZI E ACHILLE LAURO NON ERANO SUL PALCO DEL “LOVEMI” CON FEDEZ?

Ivan Rota per Dagospia

Grande fermento a Milano per l’arrivo di Amal Clooney nata Amal Ramzi Alamuddin a Milano. E’ stata in vacanza a Saint-Jean-Cap-Ferrat, con il marito George Clooney e Cindy Crawford con il consorte Rande Gerber nel lussuoso Grand-Hotel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel che ha una tariffa di circa 3000 euro a notte a persona. Amal sarà a Milano martedì per shopping nel famoso negozio vintage di Franco Iacassi. nel quartiere Brera.

Quattro pezzi da novanta alla corte di Milly Carlucci: Gabriel Garko, Nancy Brilli, Marta Flavi e Iva Zanicchi saranno protagonisti di Ballando con le Stelle. Alfonso Signorini ha invece svelato il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip: si tratta della rapper Chadia Rodriguez, nessuna parentela con Belen e famiglia.

Al concerto Love Mi a Milano, in molti hanno notato la mancanza di Fabio Rovazzi e di Achille Lauro e in molti hanno pensato a un litigio con Fedez, che però ha risposto:”

Lauro non è venuto perché aveva un concerto o aveva qualcosa. Ma ragazzi ve lo giuro, non ho litigato con Lauro. Ve lo giuro, Giurin giurello!“.

E poi. “Rovazzi che fine ha fatto? Rovazzi sta bene, mi ha scritto dopo il concerto che aveva fatto tardi, se no starebbe venuto. Quindi sta bene“. Non molto convincente…

Non c’è posto per Giancarlo Magalli in Rai nemmeno come voce narrante de Il Collegio.

Il popolare conduttore ha così commentato la notizia: “La riconoscenza della Rai è leggendaria“. Ma chi ce l’ha con Magalli oltre a Adriana Volpe?

Auguri a Alba Parietti, innamorata pazza di Fabio Adami. che ci dice in esclusiva :“A mezzanotte ho compiuto gli anni, cosa mi ha insegnato questo anno? Se un uomo ti ama, non si nasconde; l’amore è crudelmente semplice anche nel non avere pudore di esistere, non conosce limitazioni.

È fatto di gesti quotidiani, di fatti e certezze, di fiducia, di condivisione, di complicità, di divertimento e di tenerezza. Vuole solo renderti felice. Ho scritto un libro sul disincantato e ora vivo di magia. Grazie a chi è felice nel vedermi felice sapendo che ognuno ha diritto ad aspirare alla felicità. Perché noi siamo l’amore che pensiamo di meritarci.”

Grande serata benefica a Milano organizzata da Daniela Iavarone in onore di Barbara Bouchet alla quale é stato consegnato il Premio alla carriera “Amici della Lirica” da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia .

Nel corso della serata è stato presentato il libro “Amati tra Ombra e Luce” della poetessa Maria Grazia Lamera. Tra i presenti Francesco Alberoni ,Stefano Bolognini ,Monica Mazzoleni responsabile ricerca e sviluppo Aurora Biosearch, i gioiellieri SigSella, il generale Mauro Del Vecchio con Anna Repellini, Alviero Martini, la nuora di Barbara Bouchet Wilma Borghese (senza il marito che era Venezia per l’apertura del suo nuovo ristorante al Casinò ) e il figlio Massimiliano Borghese con la fidanzata Aleksandra ,Mario Javarone ,Pietro Marrapodi ,Carlo Riva ,Sandro Neri, Massimo Crivelli con Mirko La Grassa, la grafologa Candida Livatino e Cesarina Ferruzzi. Musica e canzoni al Parioli Milano con la patronessa Francesca Leggieri e il concerto per violino di Leonardo Moretti.

