Ivan Rota per Dagospia

michela persico

Elisabetta Canalis e il marito si sono lasciati ma i loro rapporti sono rimasti ottimi. A tenerli uniti c'è la figlia Skyler, di 7 anni. Con lei hanno passato una giornata a pattinare sul ghiaccio, e le immagini della bimba e del chirurgo compaiono sui canali social della showgirl. "Chiedo spesso a mio marito quando torneremo a vivere in Italia, non voglio invecchiare negli Stati Uniti", aveva confessato Elisabetta Canalis in una delle ultime interviste rilasciate al magazine 7. L'americano non avrebbe, però, avuto l'intenzione di lasciare il suo lavoro per trasferirsi in Italia e forse questo avrebbe creato una frattura con la moglie…

Umberto Smaila commenta le critiche arrivate dai no-vax nei confronti di Jerry Calà dopo l’infarto che l’ha colpito. A chi individua presunte correlazioni con il vaccino, lo showman manda a dire: “Meno male essersi vaccinati. Io, come lui, e come le persone dotate di senno, l’abbiamo fatto e quindi sono felice".

michela persico 4

Cosa si è fatta al labbro Michela Persico, conduttrice e compagna di Daniele Rugani?

Queste le sue parole pubblicate su Intsagram: "Questo è il risultato di giocare con i figli", afferma Lady Rugani mostrando il labbro ferito. "Tra l'altro domani lavoro, ho un evento. Se mi vedete con un labbro così sapete che non mi sono rifatta"

Il Grande Fratello Vip è praticamente finito ieri sera con l’inaspettata eliminazione di Antonella Fiordelisi che ha lasciato incredule anche quelle tre galline delle finaliste ( a Oriana Marzoli e Micol Incorvaia si é unita Giaele De Donà ). L’ unica vera “drama queen”, morale e immorale, ci ha lasciato con la risposta più cult della storia del reality. A Alfonso Signorini che le diceva di essere comunque felice che avrebbe rivisto il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, la bambola assassina ha risposto: “Posso dire una cosa? Ho le mie cose. Mai una gioia”. E l’ha ripetuta ai coinquilini per la gioia di Piersilvio Berlusconi. Il GF Vip finisce qui.

jerry cala umberto smaila

A determinare l’ eliminazione di Antonella Fiordelisi é stata la madre che purtroppo aveva in uso il profilo Instagram della figlia. Ha chiesto ai fan di non votarla perché la settimana scorsa l’aveva vista piangente e con la voglia di uscire. Voglia che però a Fiordelisi era già passata. Colpa anche di Orietta Berti che dietro alla ripetuta frase: “ cercavo solo di darti buoni consigli” , l’ha a poco a poco resa invisa ai telespettatori.

“Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu“: questo ha postato Edoardo Donnamaria dopo la eliminazione della fidanzata che arrivata in studio ha subito chiesto di lui. E Signorini le ha detto che era ad aspettarla fuori dallo studio.

elisabetta canalis

Ecco cosa ha detto Orietta Berti: “Allora Antonella, io non ti ho mai offesa e insultata. Cosa le ho detto? Che è un’arrogante, una maleducata e non rispetta gli altri. Ma queste non sono offese. Io dalla prima puntata ti do dei consigli. E tu come al solito mi hai guardato con quella tua altezzosità come a dire ‘ma cos’ha questa brutta vecchiaccia da dare consigli a me?’. Ti ho solo dato dei consigli. E poi ho visto sui social che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti. E quindi deduco questo, che tu sei così lo so già, perché sei così. Non c’è più bisogno che lo spieghi davanti alle telecamere.”

E anche appena prima di lasciare la casa, la bambola assassina, non si smentisce e alla domanda: “Ma tu e Edoardo (Donnamaria) vi vedrete fuori dalla casa con Tavassi e la sua Micol Incorvaia (che é stata una ex di Donnamaria) ?”, risponde: “ Ci vedremo quando Tavassi lascerà Micol”. L’affermazione scatena l’ira soprattutto della Marzoli: dice che certe battute non la fanno ridere. Ma Fiordelisi ha avuto un ultimo momento per dimostrare la sua infantile e disarmante sincerità.

E anche la Incorvaia s’ incazza e non la saluta anche perché prima Antonella aveva detto : “io non sono sorella di (ricordiamo che Micol è sorella di Clizia, vista spesso in tv), o figlia di…”. Micol peró con l’aria da santarellina su Fiordelisi e Donnamaria aveva confidato a Tavassi: “ Ci hanno sfracassato i coglioni per sei mesi…” Una vera lady.

Passata quasi inosservata la shade tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi che è stata invitata dal conduttore a dire una sua opinione. Lei si è fregata con le sue mani dicendo: “Su cosa?” Poi Salemi rivolgendosi a Bruganelli ha detto: “Io parlo solo quando ho qualcosa da dire.”

elisabetta canalis 2

Alfonso Signorini dice a Giaele De Donà che vestita e pettinata com’era, chignon, gonna nera e camicia optical castigatissima, gli ricorda la sua amata Maria Callas salvo poi negarlo all’ esultanza cafona della ragazza per aver guadagnato la finale. Per lei poi il momento strappalacrime della serata con la mamma in sedia a rotelle ( colpita a 24 anni da un ictus), che si candida per il prossimo GF Vip, e i giovani nonni che l’hanno cresciuta. Edoardo Tavassi piange per la commozione.

All’inizio il conduttore ha chiesto ai concorrenti se qualcuno volesse uscire dalla casa per problemi personali. Ma chi lascia a due settimane dalla fine? Poi parla della squalifica di Daniele Dal Moro che aveva fatto uno scherzo a Oriana Marzoli che rimane “basita” e cerca di difendere il suo amore. Signorini interviene dicendole che si era lamantata per lo scherzo e quindi le parole contano e la squalifica è arrivata. La Marzoli peró non ci sta: “Detto cosí sembra colpa mia”. Signorini si é infilato in un “cul de sac” e cambia argomento.

A Daniele Del Moro l’intervento di Signorini non è piaciuto e su Twitter ha scritto: “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine .La mia voglia sfondare quella cazzo di porta rossa e piombare in casa“.

antonella fiordelisi

Nikita Pelizon ha festeggiato il compleanno con balli,tuffi in piscina e i suoi adorati unicorni. E poi anche i fuochi d’artificio . Il regalo più bello però arriva dal suo eterno amato nemico Luca Onestini, che la nomina ogni settimana, ma che ieri sera l’ha abbracciata .Quella volpe di Signorini ha subodorato in questo una strategia in Onestini facendo notare che é un esperto di reality avendone fatti tanti…

micol incorvaia antonella fiordelisi oriana marzoli 2 antonella fiordelisi oriana marzoli